Звезды икают Женский Интернет-форум о знаменитостях У моей знакомой парень лежал в одной коме с Борисом Моисеевым, правда, в разных палатах, но прикиньте, как круто! Потом оба вышли, я так радовалась!

Неповторюша Я бы всю жизнь переспала с Хью Джекманом! Он такой мускулистый пусечка!

Очароватка Мэрайя Кэрри то закабанеет, то раскабанеет. Ей когда петь-то?

Красотуша Мой МЧ, когда бомжевал, жил в одном подъезде с Региной Дубовицкой.

Куртизаинька У хоккеиста Овечкина зубов мало! Чем он только думает?

Зинэтула Интересно, а Павел Воля в жизни такой же худой дрыщ, или это он по сценарию похудел для “Камеди”?

Батрушка А у меня знакомая видела, как Мадонна нервно курит в сторонке! Я до сих пор в шоке, если честно.

Юбчонок Мой сосед - тоже звезда, в “Смешариках” Нюшу озвучивает! Он такой няшка!

Танчик Однажды я споткнулась и упала прямо под ноги Никите Джигурде! А он перешагнул через меня. Такой внимательный!

Падкая женщина А Укупник все еще знаменитость, или он мне все наврал? Кто знает, подскажите!

Арканнушка Девчонки, кто знает, Федор Бондарчук разводиться не собирается, а то я в Москву поеду скоро, вот бы с ним замутить?

Наташа с Ростова Я была на концерте Шнура, когда он выступал на сцене без трусов. Интересно, а какой он в жизни?

Ленинградка А Кличко и Мутко родственники? А кому?

Золотко У меня знакомая видела, как Джони Деп приезжал в Москву! А я ее со школы знаю! Прикиньте, как тесен мир!

Vanessa-mama Вчера видела в Инете фотку Пушкина. Он прикольный, и прическа как у Росомахи! (

Шбмнка Об этом... как его?.. О чем мы чаще всего забываем

и никак не можем вспомнить - Да там в главной роли этот... ну, придурков все время играет. Его еще Сталлоне уделал в этом, как его... Ну, в своем фильме... Да помнишь ты, их там два придурка - Сталлоне и этот... Ну, ты понял - второй, короче. Сталлоне и этот... второй... у него еще глаза, как у этого... ну, знаменитый такой. Да какая Чурикова?! Он еще в фильме этом играл... Ну, “Незабываемые”, помнишь? - Ну, она с таким высоким сначала была, а потом мама того маленького подслушала ее телефонный разговор с кем-то и рассказала всем. А вот эта, ну, ведущая ей что-то сказала, ну, такое неприятное, и та ушла за этот, у них там как-то называется... Не Лобное место, а по-другому... - Вчера учил ребенка считать до этого... точнее, до этих... короткое такое слово. Да не до трех, а больше!.. - Да вчера только этим занимался! Чем, чем - этим, про что ты и думаешь. Ну что ты дурака включаешь - этим, ну, про которое говорили еше. Ну, когда обсуждали еще этих, как их... Про которых еще в той передаче говорили, где еще такая ведущая-то, с прической такой дурацкой... Ну вот! Ну да, Малахова! - Шах!.. То есть мат!.. Или нет, за фук! Да что ты будешь делать, вылетело из головы. Нокаут? А нет же, вспомнил, го-о-ол! На этом наша... эта самая... заканчивается, играйте в этот... ну, в который мы всегда проигрываем... Репортаж вел Дмитрий... ну, вы знаете. - Вот как его зовут? Имя вертится у меня на... во рту который. Его еще просит показать такой доктор... А вспомнил, Хью Лори! - Да как же ее?! Которая тебя еще этим заразила, как его?.. От которого еще этот, твой знакомый лечит, как его?.. Ну, уколы ставит в эту... - Да этот, который муж мой! С которым я двадцать лет душа в душу прожила! Господи, да как его, будь он проклят! Еще четверо детей с ним нажила, отчество у них еще такое дурацкое! Тьфу, башка дырявая! - Ты как раз у нее на свадьбе нажрался и ничего не помнил... Что, тоже не помнишь?!