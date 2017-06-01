Цаца требует матраца

Новые капризы звезд



Григорий Лепс требует себе поводыря, желательно немого, который бы хорошо знал город. Кроме того, рюмка водки должна быть на каждом столе, в каждом помещении, где появится музыкант.



В команду Филиппа Киркорова входят личный повар, несколько суррогатных матерей, суррогатный духовный отец, а также личный маммолог, гинеколог и филипполог.



Ксения Собчак требует, чтобы утром у ее кровати лежали теплые свежепротертые очки в оправе неожиданного для нее цвета.



Группа “Воровайки” предпочитает передвигаться в лимузинах с зарешеченными окнами. В гримерку девушки требуют пять пачек чая и татуировщика. В номере соглашаются занимать лишь нижние шконки. Парашу артистки выносить отказываются.



Костюмерша Аллы Пугачевой, знаменитая Зинаида Афанасьевна, требует утюг с паром из минеральной воды “Эвиан” или “Виттель”, гладильную доску с инкрустацией из ценных пород дерева и трехкомнатный люкс для своей прислуги. Электричество для утюга должно быть выработано экологически чистым способом.



Артист по кличке Тарзан требует, чтобы перед тем, как войти в его номер, все стучались, а то вдруг он одет.



Дэвид Копперфильд просит запереть его в абсолютно пустой гримерке без окон и дверей. Как он оказывается на сцене, куда девается он и вагон с гонораром после выступления, никто не знает.



На концертах Сергея Шнурова и группы “Ленинград” должна дежурить неотложка с бухлом.



Капризные звезды из ансамбля “Ялла” требуют предоставить им носилки, песок, цемент и лопаты, леса и разрешение на работу не менее чем на два месяца. Старая штукатурка со стен гримерки должна быть уже сбита. После гастролей артистам должны быть возвращены паспорта.



Райдер Дмитрия Медведева состоит из зарядки для айпода и Wi-Fi.



Известный поэт Сергей Сомов требует, чтобы были красивые девки не старше 60 лет, но может обойтись бутылкой водки и “Фейсбуком”.



Стивен Кинг требует от организаторов писательских конференций, чтобы его гостиничный номер пользовался дурной славой, чтобы накануне в нем убили индейского вождя. Желательно, чтобы в номере были взбесившийся унитаз и отдельная дверь в ад.



Звезда шестого сезона “Бойни экстрасенсов” требует, чтобы организаторы от нее все скрывали, а она бы обо всем сама догадывалась. И еще она требует, чтобы ее звали не Оля Кривоногова, как в паспорте, а Блаженная Евпраксия Кривоногова.



Иван Семенов (“Фабрика звезд”, 17-й сезон, 2-е место, исполнитель хита “Боюсь, что это не я!”) требует, чтобы информация о нем была распечатана на листовках и роздана ВСЕМ без исключения зрителям. Также ключ от гримерки во время концерта должен находиться в кармане артиста.



Cамые неприхотливые звезды - это “Бурановские бабушки”. В номере должны быть стаканы для челюстей, в меню - разжеванный черный хлебушек. Никаких твердых сыров и копченых колбас. Факел ты тухлый!

По многочисленным заявкам интеллигентных читателей продолжается публикация приличных ругательств, обзывательств и пожеланий



Снеговик ошпаренный!

Чуча читаногая!

Щеколда туалетная!

Хургадина египетская!

Гнида Пржевальского!

Мазок вангoгнутый!

Письмо недоношенное!

Хоббит-переросток!

Жук-наложник!

Жертва абордажа!

Академик Выкелдыш!

Дырка от гульфика!

Бублик от дырки!

Властелин паховых колец!

Мухоложец!

Клен ты опавший!

Скрепка бездуховная!

Хлопкоробот!

Стулоначальник!

Столонасильник!

Овцебыдло ты бездарнокопытное!

Афинянин ты обсиракузившийся!

Да тебе даже твои руки не дают!

От тебя даже мухи нос воротят!

В тебе даже глисты жить не хотят!

...Сказала пресс-служба и захлопнулась!

Что ты болтаешься, как морж в проруби?

Закрой пасть, а то Запашный башку засунет!

Иди сдавай мочу из пальца!

Я тебя сейчас усугроблю!

Я тебе сейчас кутикулы-то поправлю! Поменяю местами с тестикулами!

Кремлевская стенка по тебе плачет!