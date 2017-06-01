“У меня как раз внуки на дачу уехали!”



Фразы для знакомства пожилых людей



- Позвольте узнать, как зовут прелестницу, которая любезно уступила мне место... хоть я и не беременный?



- Девушка, а что вы читаете? Планшет? Это Платонов? Ах, этот Платонов! “Чевенгур”, “Котлован”, “Планшет”...



- Голубушка, как хороша! Какие перышки, какой носок! Хотелось бы узнать ваш адресок!



- Девушка, а знаете, что сказал Лавуазье своему кузену Ларошфуко после бурной ночи, которую они провели возле газоразрядной трубки, подсоединенной к примитивному масс-спектрометру?



- Да вы знаете, кто перед вами?! Я этот, как его... Напомните, пожалуйста, а то с памятью в последнее время как-то...



- И вот я у ваших ног!.. Проклятая поясница!



- Вы видите, я краснею, но это не гипертония, это я от смущения... Гипертония будет, но позже...



- Я челюсть выронил не специально, а когда вас увидел...



- У меня есть приглашение на вечер “Для тех, кому за...” Впишите цифру сами!



- Девушка, я хочу пригласить вас на поминки к своему другу, весьма достойному человеку, он вам понравится. Только вы, я и он. Соглашайтесь, будет весело!



- Девушка, вы не подскажете, что это за музыка играет? А то я не слышу ни черта, а танцевать охота! Что? Пишите на бумажке. Крупнее!



- Что-то я вас раньше в нашем собесе не встречал... Слушайте, милая барышня, может, сыграем на щелбаны номерами пенсионных?



- Постойте, не убегайте, куда вы?.. Развратница! Соблазнила и бросаешь?!



- Сестра! Сестричка, мне бы познакомиться с кем-нибудь, а? А то уж сил нет, как хочется... Я же вижу, дверь не закрыта, свеженьких привезли в кардиологию!..



- Вы не видели здесь старушку, такую, знаете, с палочкой и в платке? Нет? Прекрасно! Тогда позвольте представиться!.. Девушка и Солдат твердо договорились



Договор ожидания Я, _____________, именуемая в дальнейшем “Девушка”, действующая на основании Свидетельства о рождении №73254 от 25.12.93 г., и я, ___________, именуемый в дальнейшем “Солдат”, твердо договорились (сначала в подъезде, затем за столом и окончательно перед военкоматом) о нижеследующем.



Девушка обязуется постараться стойко переносить тяготы и невзгоды одинокой девичьей судьбы.



Девушка обязуется хранить верность, что бы там ему про нее ни говорили, а Солдат, в свою очередь, обязуется верить, несмотря на то, что там ему про нее говорят.



Верность (1 шт.) хранится девушкой в надежном, хорошо проветриваемом месте. По окончании периода Ожидания составляется Акт о возникновении повреждений или частичной утрате верности.



В период Ожидания Солдата Девушка обязуется носить честесберегающие длинные мешковатые платья с прорезью для ног.



Девушке запрещено посещение мужских общежитий, котельных, гаражей, казарм, кабин грузовиков и других увеселительных заведений.



В случае несоблюдения Девушкой данного Договора у нее может появиться ребенок.

Девушка имеет право появляться в общественных местах и на массовых мероприятиях в сопровождении Лучшего Друга Солдата или Гея, имеющего справку, что он Гей, с печатью из Дома моды, Салона красоты или Военкомата.



Стороны обязуются не нервировать друг друга SMS-сообщениями с текстом: “Ты где?”. Разрешаются эсэмэски со словами “люблю”, “жду”, “скучаю”, “скоро”, “узнаю - убью”.



Солдат обязуется видеть во снах только указанную в данном Договоре Девушку.



Девушка обязана 1 (один) раз в месяц отправлять Солдату в армию свои тесты на беременность.



Девушка обязуется не реже 1 (одного) раза в 2 (два) дня предоставлять письменный отчет о том, как у нее дела, че нового и все такое, с приложением Акта выполненных работ.



Девушка должна 1 (один) раз в минуту смотреть на фотографию Солдата. Фотография Солдата должна быть видна из всех углов комнаты Девушки и вызывать положительные эмоции и/или тоску. Фотография должна иметь нефуфловую какую-нибудь рамочку и быть защищена стеклом (прозрачным).



Солдат имеет право своей безупречной службой заслужить кратковременный отпуск на родину и без предупреждения произвести проверку правильности выполнения настоящего Договора противной стороной. В случае небезупречной службы и отсутствия отпуска Солдат может нанять Лучшего Друга Солдата для независимого аудита.



Девушка не должна ожидать других парней ни из армии, ни из мест заключения, ни из другой семьи.



Девушка обязана не реже 1 (одного) раза в неделю выбегать на крыльцо (балкон, за околицу), внимательно вглядываться вдаль и тяжело вздыхать.



Девушка обязуется провести в школе солдата 1 (один) Урок мужества на тему “Как я жду Солдата из армии”.



Договор может быть расторгнут, а может быть и не может быть расторгнут по договоренности сторон.



В случае нарушения условий Договора одной из сторон с одной (одним) или несколькими третьими (четвертыми) лицами Договор считается действующим до момента, когда о нарушении Договора узнает другая договаривавшаяся сторона.



После возвращения из армии Солдат и Девушка составляют Акт выполненных/невыполненных обещаний.



Девушка имеет право ссылаться на форс-мажорные обстоятельства. Только никакие форс-мажоры Солдата не волнуют! Солдат придет и набьет морду любому форс-мажору.