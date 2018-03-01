Здоровьем клянусь!



Клятва пациента



Клянусь Гиподинамией и Эпилепсией, Бахиллесом и Панарицием, беря их в свидетели немытыми руками, находясь в скудном уме и вовсе без памяти, исполнять следующую присягу.



Клянусь, что если я заболею, то к друзьям обращаться не стану, а сразу – к врачу!



Клянусь не отвлекать диспетчеров “Скорой помощи” по пустякам и не сообщать номер “03” друзьям, родственникам и знакомым.



Клянусь не давать волю судорогам и слюням.



Клянусь чутко реагировать на удары молоточком под коленке и локтю в соответствии с медицинской энциклопедией и анамнезом.



Клянусь стойко стоять на флюорографии.



Клянусь не читать записей в своей карточке, дабы не потерять рассудка, зрения или уважения к врачам.



Клянусь не фальсифицировать и не приукрашивать историю своей болезни.



Клянусь гордо носить градусник, не щадя подмышки своей, переносить клизму и эндоскопию, не щядя живота своего.



Клянусь, что не причиню внезапного вреда проктологу своему. Ни шагу назад, позади проктолог!



Клянусь, что ничем не запятнаю больничной пижамы.



Клянусь не использовать против врача ни “утки”, ни капельницы, ни шприца, ни презерватива - ничего, что могло бы принести врачу хоть какой-то ущерб.



Клянусь стойко и безропотно выслушивать от соседей по палате их истории болезней, с неподдельным интересом рассматривать их швы, прыщи и прочее, потому что они-то полдня слушали меня!



Клянусь апельсины и яблоки съедать сразу, а кефир просрочить на три дня и выкинуть, а то уже пахнет.



Клянусь свято хранить благодарность своим врачам в своей тумбочке.



Клянусь не курить в реанимации, а ходить курить в пульмонологию.



Клянусь не отказываться мыть больничный коридор, если мое состояние тяжелое, но стабильное.



Клянусь, не войду без стука ни в операционную, ни в ординаторскую, ни в родовую, а стану стучать, пока не откроют.



Клянусь не давать советов врачам во время операций.



Что бы я ни увидел и ни услышал в процедурной или ординаторской, я умолчу о том. Клянусь.



Клянусь не мешать дежурной медсестре исполнять свои обязанности с фельдшером или тем более с главврачом.



Если я нарушу торжественный постельный режим, то пусть меня постигнет суровая клизма на глазах моих товарищей! Райдер бременских музыкантов



Список требований к организаторам концертов



Все пребывание артистов в городе, включая обед, концерт, ужин и побег, должно занимать не более часа.



Музыканты не выступают на собачьих свадьбах, публичных казнях.



Организаторы обеспечивают артистов стойлом и пойлом.



В помещении для отдыха артистов должны находиться: кровать, ясли, насест, отхожие ботинки или ящик с песком, ведро моркови, хорошая трава (сено), упаковка “Педигри”, ваза со свежими мышами, тарелка свежих червей урожая этого утра.



Обои в помещении должны быть несинтетическими, на бумажной или тканевой основе.



Дверь в помещение должна иметь отверстие внизу и запираться или отпираться ударом копыта.



Ковер должен напоминать цветочную поляну.



Музыканты оставляют за собой право… и экскременты.



Кровать для осла не должна быть у стенки, потому что упираются коленки.



В гримерке должны находиться: настойка валерианы, разлитая в невысокие пузатенькие миски с сужающимися кверху краями.



Для Трубадура должно быть приготовлено свежее разливное пиво (а не ослиная моча, как обычно).



Кроме того, в гримерке обязательно должен быть туалетный столбик для Пса.



На сцене должен находиться рояль с крупными клавишами для игры копытами.



Зрители должны быть оборудованы хорошими ладошами.



Публика должна быть предупреждена: Осел будет прыгать со сцены на руки зрителей!