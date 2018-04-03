А что у вас, ребята, в отпусках?



Съездил на Байкал. Охренел два раза: от природы и от плацкартного купе.



Пил две недели в Париже. На обратном пути купил открытки. Смотреть здесь.



Очень понравился Московский зоопарк. Отдыхали там с сыном две недели.



Девушка ищет пару для поездки в Тугулым к родителям на всю жизнь.



В Турцию больше не поеду!!! Аниматоры в отеле — здоровые бугаи, по-русски ни бум-бум!.. В семь утра вытаскивают на зарядку — пинками, криками... Жуткое дело!!!



Россияне! Айда в Болгарию отдыхать все сразу! Будет весело.



Мои фотки на пляже выложены здесь. Я — которая красивее.



Сплавлялся на плотах по Чусовой. Кайф! При прохождении порогов, правда, уносит стаканчики, но если их привязывать, то кайф!



КУБА! Отдых или смерть! Турфирма “Мучачос”.



Съездил на Кипр, щас опять продаю трубы. Прайс смотреть здесь.



В воскресенье решили с детьми сходить в Батут-парк. Заплатили по 500 рублей за билет, пришли. Реальное кидалово! Всем рекомендую.



Отель “Шерше аль фам” в Египте — навороченный, только почему-то на 2-м и 5-м этажах нагажено перед лифтом... Причем все время обновляется! Может, это такая фишка специальная, чтоб русские себя как дома чувствовали?



Отдыхал в Индии со своей телкой. Не рекомендую. Капризная истеричка.



Подмосковный санаторий “Грибная Русь” — для настоящих грибников! Грибы растут прямо в номере!



Во-первых, еле нашел офис, капец как далеко! Во-вторых, купил у них тур в Эмираты, после чего меня на фирменном автобусе отвезли в Зачертаново, высадили в каком-то карьере и сказали, чтобы я им спасибо сказал, что живой остался. А за что благодарить-то? Хрен им, а не моя благодарность!



Я им в Инете такую “рекламу” сделаю, что ни один клиент больше к ним не сунется!



Пока летел в Испанию, проиграл машину и квартиру в карты, с горя напился и потерял цифровик. Поэтому смотрите мои фотки с прошлогоднего юбилея фирмы здесь.



Приехали позавчера то ли в Педрум, то ли в Наталию, отель какой-то турецкий, говорят, 5 звезд, все навороты, завтраки-обеды, массажи — не знаю, пока не был. Главное — есть Интернет, грузится махом, раскладка русская, компы с дырками под флэшки и DVD-резаком, все включены. “Ася” установилась, игрухи разные, — короче, отдыхаю в кайф, всем рекомендую!



Съездили на остров Полупапуа (Новая Гвинея). Нам обещали, что мы будем на острове одни десять дней. Приехали, высадились, пошли прогуляться по нашему островку и на третий день пути встретили на пляже еще одну пару из России! Мы так расстроились (они, кстати, тоже)! Потом в турфирме мы (и они, кстати, тоже) устроили скандал, требовали вернуть нам деньги, но нам ничего не отдали.

Мы (и они, кстати, тоже) считаем, что нас реально кинули и испортили отдых.



Купили тур на ослике по Афганистану. Очень довольны. Все было, как нам обещали в турфирме, — и ослик, и пыль, и нищета местных жителей выше всяких похвал!



Всем советую! В Турции брал скутер напрокат и гонял в Россию за пойлом! Быстро и дешево!



Отменно отдохнули в Непале! Хочешь — лезешь на семитысячник, хочешь — спишь в расщелине. Минус — нету жратвы и детских горок.



Подскажите, сколько плавок разрешено вывозить за границу?



Свет и телевизор приходилось включать самому, смывать в туалете — тоже! И это за 800 долларов! А говорили — все включено! Фольклор - дело всенародное!



(современные пословицы и поговорки)



ОБ ЭКОНОМИКЕ

Кто рано встает — первым курс узнает.



Не плюй в кошелек — пригодится за товар расплатиться.



Кому инфляция, а кому благоприятная ситуация.



Заключил договор — выполняй обязательства!



Про Мавродиев кредит вся Европа говорит.



С миру по нитке — нищему на бизнес.



Береги обнову, пока не купишь нову.



Мал микропроцессор, да дорог.



Коммерсант без тачки, что Плисецкая без пачки.



Земля — кормилица, ее и кушай.



О БРАКЕ И СЕМЬЕ

Не родись красивой, а родись массивной!



Не шути над убогой, не то теща будет строгой.



Муж и жена, а зарплата одна.



Кабы не клин да мох, так гинеколог бы сдох.



Любишь сексом заниматься — люби и на щеколду запираться.



О РАЗНОМ

Волка люди кормят.



Мертвых бояться — в морг не ходить.



Махровая тряпка хорошо пыль вытирает.



Плох тот индеец, который не мечтает стать мертвым.



Полюбите нас черненькими, а беленькими негры не бывают.