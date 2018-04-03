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Женомобиль
Признаки женского авто
1. Машинка чистенькая, помытенькая, вся такая лапочка, но не едет, а стоит в левом ряду…
2. Зеркало заднего вида стройнит и молодит водителя.
3. В оплетке руля несколько сломанных ногтей.
4. На лобовом стекле изнутри наклейка: “СНИМИ С РУЧНИКА!”
5. Ароматизатором воздуха в салоне является сам водитель.
6. В женском авто женские волосы могут лежать на видном месте.
7. Тряпка для протирания стекол сделана из старых детских штанишек.
8. На заднем сидении – сумочка, ноутбук, пакет с едой, важными салфетками и влажными документами.
9. На заднем сиденье детей не делают, а возят уже сделанных в других машинах.
10. Около заднего стекла сидит плюшевый зайка в милицейской фуражке.
11. Ой! А в нем еще и люк есть!!!
12. Где-то под одним из сидений точно валяется одна сережка.
13. Машина ни в коем случае не зеленая. А на зеленых машинах пусть всякие лохушки с рынка ездят.
14. На обратной стороне талона техосмотра записан телефон парикмахерши, которая знает человека, у которого надо покупать техосмотр.
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Х-Файлы
Обзор новейших вирусов и причиняемого ими ущерба
“ПЕРЕКУР”
Тормозит работу компьютера на десять минут через каждые пять минут, при этом на мониторе появляются тексты анекдотов, только что скачанные из интернета.
IMGAY
Портит tiff-, jpeg-, bmp-файлы, заменяя все цвета на голубой.
GETOUT! (“ВЫШИБАЛА”)
Собственно с программами и файлами ничего не делает. Зато он нагло выталкивает все вставляемые в компьютер носители, будь то CD, DVD, дискета или флэш-карта.
“ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ”
Поворачивает изображение на мониторе на 90o.
“ПРЕФЕРАНС”
Попав в компьютер, автоматически запускает программу игры в преферанс. Удалить программу можно только выиграв у компьютера. Что невозможно, так как он (компьютер) подглядывает в ваши карты и вообще играет с вирусом на один карман.
“ЦЕНТРИФУГА”
Увеличивает скорость вращения диска в CD-ROM до тех пор, пока диск не разрушится.
“БОЛЬШЕ ТРЕХ НЕ СОБИРАТЬСЯ!”
Не позволяет открывать на компьютере одновременно больше трех программ.
“ПИСТОН”
Поражает звуковую карту и колонки. Теперь при каждом щелчке мышью и при нажатии любой клавиши раздается оглушительный взрыв!
“ВИРУС ЩАСТЬЯ”
Представляет собой текстовый файл с “Письмом счастья”. Сам рассылает себя по двадцати адресам из вашей адресной книги. Приносит на ваш компьютер щастье. Это не шарлатанство!
“ТЕЩА”
Удаляет все ненужные, по его мнению, программы и ставит нужные. При запуске компьютера вместо пароля требует отчет, где был вечером.
“СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦ”
Эта зараза каждый день вывешивает вам на экран сообщение о беременности какой-нибудь вашей подружки (из вашей же записной книжки).