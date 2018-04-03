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Женомобиль

Признаки женского авто

1. Машинка чистенькая, помытенькая, вся такая лапочка, но не едет, а стоит в левом ряду…

2. Зеркало заднего вида стройнит и молодит водителя.

3. В оплетке руля несколько сломанных ногтей.

4. На лобовом стекле изнутри наклейка: “СНИМИ С РУЧНИКА!”

5. Ароматизатором воздуха в салоне является сам водитель.

6. В женском авто женские волосы могут лежать на видном месте.

7. Тряпка для протирания стекол сделана из старых детских штанишек.

8. На заднем сидении – сумочка, ноутбук, пакет с едой, важными салфетками и влажными документами.

9. На заднем сиденье детей не делают, а возят уже сделанных в других машинах.

10. Около заднего стекла сидит плюшевый зайка в милицейской фуражке.

11. Ой! А в нем еще и люк есть!!!

12. Где-то под одним из сидений точно валяется одна сережка.

13. Машина ни в коем случае не зеленая. А на зеленых машинах пусть всякие лохушки с рынка ездят.

14. На обратной стороне талона техосмотра записан телефон парикмахерши, которая знает человека, у которого надо покупать техосмотр.

 

www.redburda.ru

 

Х-Файлы

Обзор новейших вирусов и причиняемого ими ущерба

“ПЕРЕКУР”
Тормозит работу компьютера на десять минут через каждые пять минут, при этом на мониторе появляются тексты анекдотов, только что скачанные из интернета.

IMGAY
Портит tiff-, jpeg-, bmp-файлы, заменяя все цвета на голубой.

GETOUT! (“ВЫШИБАЛА”)
Собственно с программами и файлами ничего не делает. Зато он нагло выталкивает все вставляемые в компьютер носители, будь то CD, DVD, дискета или флэш-карта.

“ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ”
Поворачивает изображение на мониторе на 90o.

“ПРЕФЕРАНС”
Попав в компьютер, автоматически запускает программу игры в преферанс. Удалить программу можно только выиграв у компьютера. Что невозможно, так как он (компьютер) подглядывает в ваши карты и вообще играет с вирусом на один карман.

“ЦЕНТРИФУГА”
Увеличивает скорость вращения диска в CD-ROM до тех пор, пока диск не разрушится.

“БОЛЬШЕ ТРЕХ НЕ СОБИРАТЬСЯ!”
Не позволяет открывать на компьютере одновременно больше трех программ.

“ПИСТОН”
Поражает звуковую карту и колонки. Теперь при каждом щелчке мышью и при нажатии любой клавиши раздается оглушительный взрыв!

“ВИРУС ЩАСТЬЯ”
Представляет собой текстовый файл с “Письмом счастья”. Сам рассылает себя по двадцати адресам из вашей адресной книги. Приносит на ваш компьютер щастье. Это не шарлатанство!

“ТЕЩА”
Удаляет все ненужные, по его мнению, программы и ставит нужные. При запуске компьютера вместо пароля требует отчет, где был вечером.

“СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦ”
Эта зараза каждый день вывешивает вам на экран сообщение о беременности какой-нибудь вашей подружки (из вашей же записной книжки).

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Просмотрено: 2679 раз Просмотров: 2679 опубликовал: Ruslan 21 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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