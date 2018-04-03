Женомобиль



Признаки женского авто



1. Машинка чистенькая, помытенькая, вся такая лапочка, но не едет, а стоит в левом ряду…



2. Зеркало заднего вида стройнит и молодит водителя.



3. В оплетке руля несколько сломанных ногтей.



4. На лобовом стекле изнутри наклейка: “СНИМИ С РУЧНИКА!”



5. Ароматизатором воздуха в салоне является сам водитель.



6. В женском авто женские волосы могут лежать на видном месте.



7. Тряпка для протирания стекол сделана из старых детских штанишек.



8. На заднем сидении – сумочка, ноутбук, пакет с едой, важными салфетками и влажными документами.



9. На заднем сиденье детей не делают, а возят уже сделанных в других машинах.



10. Около заднего стекла сидит плюшевый зайка в милицейской фуражке.



11. Ой! А в нем еще и люк есть!!!



12. Где-то под одним из сидений точно валяется одна сережка.



13. Машина ни в коем случае не зеленая. А на зеленых машинах пусть всякие лохушки с рынка ездят.



14. На обратной стороне талона техосмотра записан телефон парикмахерши, которая знает человека, у которого надо покупать техосмотр. Х-Файлы



Обзор новейших вирусов и причиняемого ими ущерба



“ПЕРЕКУР”

Тормозит работу компьютера на десять минут через каждые пять минут, при этом на мониторе появляются тексты анекдотов, только что скачанные из интернета.



IMGAY

Портит tiff-, jpeg-, bmp-файлы, заменяя все цвета на голубой.



GETOUT! (“ВЫШИБАЛА”)

Собственно с программами и файлами ничего не делает. Зато он нагло выталкивает все вставляемые в компьютер носители, будь то CD, DVD, дискета или флэш-карта.



“ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ”

Поворачивает изображение на мониторе на 90o.



“ПРЕФЕРАНС”

Попав в компьютер, автоматически запускает программу игры в преферанс. Удалить программу можно только выиграв у компьютера. Что невозможно, так как он (компьютер) подглядывает в ваши карты и вообще играет с вирусом на один карман.



“ЦЕНТРИФУГА”

Увеличивает скорость вращения диска в CD-ROM до тех пор, пока диск не разрушится.



“БОЛЬШЕ ТРЕХ НЕ СОБИРАТЬСЯ!”

Не позволяет открывать на компьютере одновременно больше трех программ.



“ПИСТОН”

Поражает звуковую карту и колонки. Теперь при каждом щелчке мышью и при нажатии любой клавиши раздается оглушительный взрыв!



“ВИРУС ЩАСТЬЯ”

Представляет собой текстовый файл с “Письмом счастья”. Сам рассылает себя по двадцати адресам из вашей адресной книги. Приносит на ваш компьютер щастье. Это не шарлатанство!



“ТЕЩА”

Удаляет все ненужные, по его мнению, программы и ставит нужные. При запуске компьютера вместо пароля требует отчет, где был вечером.



“СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦ”

Эта зараза каждый день вывешивает вам на экран сообщение о беременности какой-нибудь вашей подружки (из вашей же записной книжки).