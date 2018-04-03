Россия. Саммит. Скипидарск



Как известно, недавно в Скипидарске прошел саммит глав стран - членов Скипидарской Организации Сотрудничества (СОС). Ниже приведены краткие справочные статьи о странах - участницах саммита.



ЙЕМЕН

Столица – г. Йошкар-Ола.

Денежная единица, религия и государственное устройство – йогурт.

Основное занятие населения – йога, йодирование соли.

Национальное блюдо – йад.

Национальный гимн – йодль.

Национальный герб – йожик на фоне йолки.



КАБЫ-ВЕРМУТ (бывш. Острова Зеленого Человечка)

Крупные города: Эхма-Пьянма! (столица) и Нублин (бывш. ирландское поселение).

Государственное устройство – корпоративная республика-вечеринка (по праздникам), песочница с грибком (в будние дни), конституционный бардак (всегда).

Страна делится на 9 национальных вытрезвителей.

Денежная единица – бульк или писярик.



КАТАР

Государство, предрасположенное в Верхних Дыхательных островах.

Столица – г. Язва (расположена на Процедурской клизменности).

Площадь 70 кв. см.

Хроничит с помешательством.

Этнический состав населения: кхеры – 70%, апчхонцы – 30%.



СИГМАПУР

Столица – г. Тожесигмапур.

Бывшая пробритутская колония общего режима, которая добилась независимости только в 2007 г. благодаря опечатке.

За пределами страны проживает 1 сигмапурец (Наглия).

Государственное устройство – демонстративная республика.



СМРАД (бывш. БЕРЕГ ГОРЕЛЫХ ПОКРЫШЕК, бывш. БЕРЕГ ГОРЕЛОЙ ПЛОТИ, бывш. БЕРЕГ ПАЛЕНОЙ ВОДКИ)

Столица – г. Ндымена.

Граничит с Чадом, Вонибией, Угарьдой.

Государственное устройство – дымократия.

Основное занятие населения – прыжки через огонь.

Денежная единица – смог.



ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ДИАРЕЯ (УРЕТРЕЯ)

Столица – г. Ситдаунтаун.

Денежная единица – иммоди.

Государственное устройство – туалетарный режим.

Государственный герб – тигр, сидящий орлом на фоне лопухов.



ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЛЮДОЙЕМЕН

Граничить с Людойеменом никто не хочет. Ну разве что Вымирандия и Берег Слоновой Смерти.

Этнический состав блюд: белые, черные, на горячее – латиносы.

Флаг Людойемена – кипящий котел на фоне скатерти с бахромой по периметру.

Денежная единица – головорубль.

Национальный гимн – урчание желудка.



Десять правил, которые должна соблюдать каждая женщина



10. Никогда не смотреть футбол по телевизору, лежа на диване, с сигаретой в зубах, но всегда быть в курсе розыгрыша какого-нибудь кубка, например, “Интертото”.



9. С работы приходить не усталой и разбитой, а наоборот - бодрой и отдохнувшей.



8. Не знакомиться с мужчинами на улицах, в транспорте, в магазинах. Знакомиться с ними дома - по книгам и кинофильмам.



7. Не ждать милостей от супруга. Взять их у него во внутреннем кармане - вот ваша задача.



6. Прося денег на новую шубу, не говорить, что старая поистрепалась и выглядит неприлично. Муж может посмотреть на вас и надолго задуматься.



5. В космос летать только с разрешения мужчин.



4. Переходя улицу, “Запорожец” обходить сзади, а “Мерседес” - спереди.



3. Слушая маму, помнить: если бы она сама слушала свою маму, ваш нынешний разговор мог бы и не состояться.



2. Своими советами помогать мужчине сажать дерево, строить дом. Сына воспитывать самой.



1. Фразу “Я устала и хочу спать!” каждый вечер произносить по-новому. Когда в женщине загадка, мужчинам нравится.