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Россия. Саммит. Скипидарск
Как известно, недавно в Скипидарске прошел саммит глав стран - членов Скипидарской Организации Сотрудничества (СОС). Ниже приведены краткие справочные статьи о странах - участницах саммита.
ЙЕМЕН
Столица – г. Йошкар-Ола.
Денежная единица, религия и государственное устройство – йогурт.
Основное занятие населения – йога, йодирование соли.
Национальное блюдо – йад.
Национальный гимн – йодль.
Национальный герб – йожик на фоне йолки.
КАБЫ-ВЕРМУТ (бывш. Острова Зеленого Человечка)
Крупные города: Эхма-Пьянма! (столица) и Нублин (бывш. ирландское поселение).
Государственное устройство – корпоративная республика-вечеринка (по праздникам), песочница с грибком (в будние дни), конституционный бардак (всегда).
Страна делится на 9 национальных вытрезвителей.
Денежная единица – бульк или писярик.
КАТАР
Государство, предрасположенное в Верхних Дыхательных островах.
Столица – г. Язва (расположена на Процедурской клизменности).
Площадь 70 кв. см.
Хроничит с помешательством.
Этнический состав населения: кхеры – 70%, апчхонцы – 30%.
СИГМАПУР
Столица – г. Тожесигмапур.
Бывшая пробритутская колония общего режима, которая добилась независимости только в 2007 г. благодаря опечатке.
За пределами страны проживает 1 сигмапурец (Наглия).
Государственное устройство – демонстративная республика.
СМРАД (бывш. БЕРЕГ ГОРЕЛЫХ ПОКРЫШЕК, бывш. БЕРЕГ ГОРЕЛОЙ ПЛОТИ, бывш. БЕРЕГ ПАЛЕНОЙ ВОДКИ)
Столица – г. Ндымена.
Граничит с Чадом, Вонибией, Угарьдой.
Государственное устройство – дымократия.
Основное занятие населения – прыжки через огонь.
Денежная единица – смог.
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ДИАРЕЯ (УРЕТРЕЯ)
Столица – г. Ситдаунтаун.
Денежная единица – иммоди.
Государственное устройство – туалетарный режим.
Государственный герб – тигр, сидящий орлом на фоне лопухов.
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЛЮДОЙЕМЕН
Граничить с Людойеменом никто не хочет. Ну разве что Вымирандия и Берег Слоновой Смерти.
Этнический состав блюд: белые, черные, на горячее – латиносы.
Флаг Людойемена – кипящий котел на фоне скатерти с бахромой по периметру.
Денежная единица – головорубль.
Национальный гимн – урчание желудка.
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Десять правил, которые должна соблюдать каждая женщина
10. Никогда не смотреть футбол по телевизору, лежа на диване, с сигаретой в зубах, но всегда быть в курсе розыгрыша какого-нибудь кубка, например, “Интертото”.
9. С работы приходить не усталой и разбитой, а наоборот - бодрой и отдохнувшей.
8. Не знакомиться с мужчинами на улицах, в транспорте, в магазинах. Знакомиться с ними дома - по книгам и кинофильмам.
7. Не ждать милостей от супруга. Взять их у него во внутреннем кармане - вот ваша задача.
6. Прося денег на новую шубу, не говорить, что старая поистрепалась и выглядит неприлично. Муж может посмотреть на вас и надолго задуматься.
5. В космос летать только с разрешения мужчин.
4. Переходя улицу, “Запорожец” обходить сзади, а “Мерседес” - спереди.
3. Слушая маму, помнить: если бы она сама слушала свою маму, ваш нынешний разговор мог бы и не состояться.
2. Своими советами помогать мужчине сажать дерево, строить дом. Сына воспитывать самой.
1. Фразу “Я устала и хочу спать!” каждый вечер произносить по-новому. Когда в женщине загадка, мужчинам нравится.