ТАК ПОДИ Же, попляши!



Танцы народов мира



Лумумба

Танец африканских коммунистов. Первоначально танец символизировал борьбу негров за свое освобождение. Во время танца танцующие гневно потрясают всем чем могут, как бы сбрасывая с себя оковы белого рабства. После многочасовой тряски оковы считаются сброшенными, и участники освободительных движений падают на землю и засыпают усталые, но свободные.

Естественно, что у белых такой танец считался непристойным, и его запрещали танцевать на белых танцплощадках. Но постепенно белым тоже стало нравиться трястись по многу часов, и лумумба вошла на белые танцполы. Сегодня лумумба особенно популярна среди студентов Института дружбы народов.



Арабский шейк

Танец нефтемагнатов. Одежда - белая простыня, драгоценности. Ритмично приплясывая под крики муэдзина, танцующий возносит хвалу Всевышнему за ниспосланную нефтеблагодать.



Тарахтелла (КРЯХТЕЛЛА)

Танец пожилых итальянцев. Плавный, медленный танец под бодрую музыку. Танцующие, вспоминая, какими веселыми и бойкими они были в молодости, выделывают скрипящие коленца. Перед танцем и в процессе его танцпол посыпается песком.



Уходибль

Мужской танец. Танцующему уже пора бежать домой. Он прыгает на одной ноге, на вторую натягивая воображаемый носок. В конце танца партнер целует в щечку партнершу по танцу.



Посидибль

Партнер приглашает даму на стул, а сам мелкими приставными шагами отправляется в буфет, пощелкивая пальцами в нетерпении.



Отойдибль

Танцующий подходит к нетанцующему и приглашает его на танец. Неудачно. Танцующий разворачивается спиной к нетанцующему и двигается к другому танцующему. Другой танцующий также оказывается нетанцующим. Пока звучит музыка, танцующий должен обойти всех нетанцующих и пригласить их на танец. После этого танцующий двигается домой.



Собачий вальс

Первый свадебный танец на собачьей свадьбе. Исполняется невестой, женихом и пятью-шестью его (ее) друзьями.



Жига

Советский народный танец. Исполнялся счастливым обладателем нового автомобиля в момент получения ключей или номера. Поначалу жигу танцевали лишь при покупке “Жигулей”, но со временем стали танцевать при покупке любого нового автомобиля. Сегодня зачастую исполняется при покупке целых автомобильных заводов. В качестве музыкального сопровождения используется работающий двигатель с тремя или четырьмя клапанами.



Че-че-че?

Танец народов Среднего Урала. Входит в программу обязательных небальных танцев. После че-че-че партнеры должны проводить друг друга на крыльцо и развлечь интересной дракой.



Присядки

Танец российских заключенных. Так как в условиях неволи особо не попляшешь, а потанцевать охота, особенно после нескольких лет тюрьмы, зэки придумали оригинальный танец. Они садятся на корточки в кружок и во время танца курят сигареты и сплевывают на середину круга. Иногда в центре круга из танцующих сидя может гореть небольшой костер, на котором стоит ритуальная банка с чефирем. Танцоры не прыгают через костер, а подпрыгивают к нему и отхлебывают из банки. Характерно, что “Присядки” чаще всего танцуются совершенно без музыкального сопровождения. Танец может сопровождаться громкими криками охраны или лаем сторожевых собак.



Танец головы

В арабских странах считается самым эротичным и возбуждающим танцем, поэтому исполняется подпольно. В отличие от невинного танца живота, когда танцовщица демонстрирует живот и булькает его содержимым, исполнительницы танца головы бесстыдно обнажают самое сокровенное - голову и лицо, а также пикантные волосы на голове и лице. Ритмичное потряхивание головой, хлопанье глазами и потрясывание щеками доводят зрителя до экстаза. Новые хвори в коротком обзоре

Все болезни хороши, выбирай на вкус!



Беличий склероз

Основной симптом: больной прячет грибы и орешки “на зиму”, а потом забывает, куда спрятал, и жрет лапшу “Доширак”. Среди белок болезнь передается половым путем, а человек может заразиться через шапку, воротник или кисть из больной белки. Или через заразное дупло.



Геморроидальная астма (атипичный кашель)

Болезнь поражает нижние выдыхательные пути. Не передается словами, какая это неприятная болезнь. Характерно, что страдает от нее не сам больной, а окружающие. Запущенная Г. А. может перерасти в Каклюш (внезапный сильный кашель, сопровождаемый внезапным сильным поносом).



Коровье мужество

Болезнь вызывается модифицированным вирусом коровьего бешенства. Коровы, зараженные К. М., укрепляют фермы, вывешивают на них коровий флаг (лепешка на зеленом поле) и сражаются с людьми, которые идут их уничтожать, до последнего вздоха. В Великобритании до сих пор держат осаду три фермы, на которых вирус К. М. был обнаружен еще в 1999 году.



Лейкопластыремия (белая болячка)

Детская болезнь. Проявляется в виде белых наклеек на руке, ноге. Под наклейкой, как правило, обнаруживаются синяки и ссадины. Вызывается и лечится лейкопластырем.



Паучий насморк

Завезен с паучатиной из Паука-Новой Гвинеи. Причина заболевания - непрожеванный деликатес, паучьи яйца. Симптом заболевания - насморк в носу, напоминающий густую зеленую паутину. Мухи и воздух запутываются в паутине и не попадают в организм дышащего, человек загибается.



Сибирская рожа

Симптомы: кровь с повышенным содержанием молока, нездоровый здоровый румянец, невосприимчивость к морозу. Возбудитель С. Р., палочка Здоровяковского, может находиться в пельменях с лосятиной, медвежатиной и прочей вкуснятиной.



Суматранский варанизм

Первый случай заболевания отмечен у пациента, имевшего связь с вараном. Человек становится зеленым, бегает на карачках от варана-самца и НИЧЕМ НЕ ЛЕЧИТСЯ!



Сусликова болезнь

Симптомы: желание постоять голышом, погреться на солнце, сильное обострение слуха и свиста. Передается со степным ветром.