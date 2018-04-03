Почини себя сам!



Несколько полезных советов, которые дал нам один пьяный врач на тот случай, если организм начнет валять ваньку, а “Скорую” вызывать будет неохота...



При первых признаках цинги аккуратно выньте зубы из десен, тщательно промойте их в спиртовом растворе и поставьте на место в том же порядке.



Гармошка, балалайка и нарядный сценический костюм значительно облегчают протекание такой болезни, как пляска святого Витта.



Если вы обнаружили у себя алкогольную зависимость, к врачам обращаться не стоит. Обратитесь к друзьям.



Если вы чувствуете, что у вас стрессовое состояние и вы с минуты на минуту “взорветесь” - проследуйте в туалетную комнату, где в течение 10-15 минут нажимайте на рычажок сливного бачка. Мелодичное журчание бегущей воды прекрасно снимет любое напряжение.



Бывает, что сухость в носу становится невыносимой. В этом случае вам помогут обыкновенные сопли, которые наверняка отыщутся у вас в носовом платке.



Если у вас засорился кишечник и, как говорится, ни туда, ни сюда, рекомендуем воспользоваться обыкновенным вантузом.



Туалетную бумагу следует применять только по назначению врача!



В жизни каждого мужчины наступает день, когда он теряет былую уверенность в себе. В такой день хорошо выкушать стакана три сметаны, граммов триста морской капусты, укутать ноги теплым одеялом и хорошенько выспаться.



Если вы поскользнулись, а под рукой ничего не оказалось, обопритесь о пол или асфальт рукой или лицом и полежите минут пять-десять.



Приятный запах изо рта легко удалить головкой чеснока, лука, одной или пятью бутылочками пива.



Если вы не хотите, чтобы ваша кожа приобрела зеленоватый цвет, не пользуйтесь во время желтухи синей лампой.



Вялотекущую шизофрению можно ускорить, приняв вовнутрь несколько ложек импортных дрожжей. Байка из пальца



Мало кто знает, что первая съеденная маленьким Володей Ульяновым чернильница была стеклянной. Видимо, после этого “завтрака” он и начал картавить. Володю потом даже исключили из университета за то, что он картавил преподавателям, а однажды накартавил самому ректору!



* * *

Однако Ленин все же успел научиться у татар-профессоров из Казанского университета доброму и хитрому прищуру.



* * *

Семья, в которой вырос знаменитый спринтер Бен Джонсон, жила очень бедно. На завтрак, обед и ужин были одни анаболики. А “удобства” у этой семьи располагались во дворе - метрах в ста от дома. Маленький Беня изо всех сил старался успевать туда первым.



* * *

Мало кто догадывается, что Диеге Марадоне пришлось долго тренироваться, прежде чем он смог стать великим футболистом и обеспечить кокаином всю свою семью.



* * *

ГЛУПО, НО ФАКТ! Оказывается, в детстве великий Толя Чубайс был таким маленьким, что мог запросто спрятаться в коробке из-под ксерокса.



* * *

Говорят, что Владислав Третьяк всю свою хоккейную жизнь жутко боялся шайбы. Но у него была неважная реакция, и ему редко удавалось увернуться.



* * *

НЕКРОБАЙКА

- ...А смерть моя, Максимка, - говаривал пьяный Гитлер Штирлицу, - вон там!..

И показывал на канистру с бензином.



* * *

Популярный российский космонавт Юрий Гагарин очень переживал, что полетел в космос старшим лейтенантом, а вернулся майором.

- Эх, полетел бы подполковником, - грустно сказал он в интервью газете “Красная звезда”, - вернулся бы генералом!..



* * *

Однажды к воспетому Некрасовым деду Мазаю пришел врач-нарколог. Но было уже поздно - по деду уже бегали маленькие шустрые зеленые зайчики.



* * *

ЭТО ИНТЕРЕСНО? Великий американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино родился в обыкновенной семье американских людоедов.



* * *

Когда Вера Мухина ваяла свою скульптуру “Я и Вучетич”, она и не предполагала, что ее (скульптуру) все станут называть “Рабочий и колхозница”.



* * *

УЧЕНЫЕ-ГОГОЛЕВЕДЫ УТВЕРЖДАЮТ... Мол, однажды у Н. В. Гоголя в гардеробе Мариинского театра украли пальто. Остроумный Н. В. не растерялся и тут же на улице отобрал первую попавшуюся шинель у какого-то незадачливого чиновника.



* * *

Корсиканец по имени Наполеон Бонапарт очень гордился своим маленьким ростом и даже произнося знаменитую фразу “От великого до смешного один шаг”, обычно добавлял: “... или два моих”.



* * *

Однажды маленький Пушкин был на похоронах старика Державина. И вот, перед тем, как сойти в гроб, Державин вдруг заметил маленького Сашу, благословил его и отошел. А Пушкин потом всю жизнь по ночам плохо спал, пил вино кружками, стихи писал и все такое...



* * *

Говорят, что Уинстон Черчилль уже в детстве курил за гаражами сигары, пил коньяк и вел переговоры с соседскими пацанами.



* * *

Общеизвестно, что в молодости Иосиф Сталин ограбил тифлисский банк. Казалось бы, зачем, э? Оказывается, Коба сделал это, чтобы купить себе партийный билет, как это принято на Кавказе.



* * *

ФАКТ, ОТ КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ОТМАХНУТЬСЯ! В 1914 году Н. К. Крупская основала “Общество летающих в Ленина тарелок”.