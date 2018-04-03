Подогрев кондишена



Интернет-форум

владельцев Maybach, Mazerati, яиц Фаберже и т. д.



Зимой у Quattroporte подмерзает правое заднее колесо. Машинка ежится, дрожит, колесико поджимает. Мне ее жалко до слез, может, сшить чехольчик?



Сначала была тупая эйфория от вида машины. Год не мог сесть за руль, потому что от восторга перехватывало дыхание. Сейчас уже полгода в депрессии (как и положено после эйфории), но могу спокойно сидеть за рулем. Правда, пока только завожу и глушу. Планирую скоро начать выезжать из гаража и заезжать обратно.



Брал “Мазерати” чисто для работы. Но со временем понял, что развозка пиццы - это не мое. А машину оставил себе и не жалею!



Сразу скажу, брал машину не перед девками понтоватся, а чтобы перед пацанами было не стыдно. Ну и перед бабушками у подъезда.



Ferrari - класс!!! Пробег - 14 девок по городу и 5 по трассе. А салон как новый!



Автомобиль мне достался чисто случайно: по акции его давали впридачу при покупке яхты от 40 метров длиной.



Управляемость хорошая. Рулить можно одним, максимум двумя пальцами. На крутых поворотах - тремя.



Забот с новой машиной нет. Перестал замечать ямы, поребрики, переезды. Только жми на газ и плати штрафы! Расход - 5000 р. на 100 км. Для такой машины это не много, я считаю.



Я вот думаю, что брать: “Мазерати” или “Лачетти”?..



Мой Aston Martin люки и кочки “проглатывает” незаметно! У меня дома уже восемь люков.



Расскажу про Porsche Cayenne. Машину забрал за долги. Для машины, отобранной за долги, вариант идеальный. Посторонние запахи, которые остались от бывшего владельца в момент забирания машины, выветрились быстро. В машине не курили (не успели). Вмятина от бейсбольной биты ушла под молдинги...



Терпенье и труд пускай подождут



Женский форум об отдыхе на сайте “РОСВУМЕНКОНСАЛТИНГ” (www.rwc.ru)



Сделала себе чумовой пирсинг пупка. Подскажите, где лучше отдыхать с чумовым пирсингом пупка? Тока не Эмираты!

ПупSic!

Отдыхала в Греции, остров Лесбос. Познакомилась с классным мужиком, зовут Анжела.

Марьянборисыч

Поехала с мужем на рыбалку. Отдохнула как дура!

Принцесса Горохова

Была в Израиле. Купила классные фотки. Смотреть здесь.

Палоумница

Кто бывал в Эрмитаже? Там воще красиво?

Avrora

Пеший маршрут по Алтаю на каблуках! Девочки, не верьте тем, кто говорит, что на каблуках по горам неудобно, это они завидуют! Там сказочно! И все горы становятся выше на 12 см!

Шпилька

Девчонки! Никогда не соглашайтесь купаться в озере Байкал. Коченеешь за 15 секунд, и мужчина делает все, что хочет! (Всего 150 522 просмотров.)

Купава

В Алапаевск ж/д-стопом. Кто ездил, поделитесь впечатлениями!

Зайчоног

Ездила худеть в морскую клинику в Таиланде. За неделю выблевала 12 кг, всем рекомендую!

Heavy Angel

Хочу в отпуск, но денег хватает только до Домодедово. Посоветуйте, кто отдыхал, где там что недорого?

Рублевочка

Были с мужем в ОАЭ, теперь он зовет меня в ГОА. Что это, Гвинейские Объединенные Амираты, что ли? Девочки, подскажите, кто знает?

Шбмнка

Съездила на родину Ленина – в Мавзолей...

Inessa

Сходила в турагентство дикарем! Практически даром узнала про Испанию! Там круто!

Пиринея

Сколько чаевых надо давать на таможне?

Davallka

Девчонки! Если мужик сидит в бассейне отеля и вокруг все пузырится – это не джакузи!

Лягушастик

Ездила в Голландию… Где можно посмотреть фотки из Голландии?

Смешинка

Девчонки, где можно отдохнуть от Египта? Отдыхала там по системе “Все не исключено”...

Пирамидка

Работаю уборщицей в санатории “Медвежий ручей”. Отдыхать там, а тем более топтать – не рекомендую!

Техничная

Две недели отдыхала в “Рамсторе” дикарем! Всем советую! Ежедневно бегала по бутикам по 8 часов, похудела, ночевать устроилась в туалете на третьем этаже, совсем даром! А шмотья насмотрелась на год вперед!

Витриня

Ездила с мужем в Монголию! Девчонки, кто как разводился с мужем после отпуска в Монголии?

Женусик

Сплавлялась на “бублике” по огромной трубе у нас в аквапарке! Впечатлений — на два часа (застряла)!

Бегемотик

Съездила на дачу, отказалась помогать свекрови окучивать картошку. Так круто отдохнула! Всем рекомендую попробовать!

Веселая сноха

Вчера отпросилась с работы на полчаса пораньше. Так классно отдохнула!

Юлия Трудогольдберг