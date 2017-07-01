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От суммы не зарекайся
На всякий случай знакомим Любезного Читателя с основными банковскими терминами
АВУАРЫ - средства банков, находящиеся на иностранных счетах. Если средства не возвращаются, то это АРЕВУАРЫ.
БАНКОВСКАЯ ТАЙНА - председатель правления спит с валютной кассиршей.
БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ - бумажка, по которой можно посещать спектакли и шоу в банке.
БЕГСТВО КАПИТАЛОВ - увлекательное спортивное состязание в банковской олимпийской системе, в результате которого капитал финиширует не в той стране, где стартовал.
ВЕКСЕЛЬ (Арон) - первый человек, сумевший получить деньги в обмен на простую бумажку. Судя по фамилии - узбек.
ВОДЯНОЙ ЗНАК - изображение на банкнотах, получающееся, если выстирать брюки с заначкой в кармане.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ - вид художественного произведения, в котором в яркой и доступной форме описываются события, которые запомнились бухгалтеру (напр., пожары, наводнения, ограбления). Обычно в Г. О. не менее четырех перипетий (по одной на квартал), обязателен декабрьский катарсис.
ДЕБИТОРСКАЯ НАГЛОСТЬ - характеристика юридического или физического лица, имеющего денежную или имущественную задолженность и имеющего НАГЛОСТЬ не платить во время!
ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ - знаки, устанавливаемые на дорогах и обозначающие места сбора лишних денег у водителей. Особо денежные знаки - “Ограничение скорости 40 км/ч” и “STOP”.
ДИВИДЕНД (матем.) - ничтожно малая величина, стремящаяся к нулю.
ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО - филиал головной акционерной компании, находящийся под контролем дочери председателя акционерной компании. (См. также ВНУЧАТОЕ ОБЩЕСТВО).
ЗАКЛАДНАЯ - записка начальнику о недобросовестной работе коллеги.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ БАНКИ - банки, которые сравняли с землей за попытку выдать долгосрочные ссуды.
ИНКАССАТОРЫ - люди в бронежилетах и с ружьями, периодически парализующие работу банка.
КВАЗИДЕНЬГИ - деньги, которыми расплачивался герой “Нотр-Дам де Пари”.
КОНТРОЛЕРЫ В БАНКАХ - работники банка, в обязанности которых входит выявление среди клиентов банка лиц, не имеющих казначейского билета.
КОТИРОВКА ВАЛЮТЫ - использование котом валюты вместо впитывающего песочка. После котировки валюта приобретает резкий запах денег и ее можно свободно обменять на другую котирующуюся валюту.
МАРЖА - морж женского рода. См. также ХРЕН МАРЖОВЫЙ - отсутствие прибыли при перепродаже товара.
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - налог на ту стоимость, которую налоговый инспектор добавил к общей сумме налогов с предприятия.
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ - способность кого-либо не платить.
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Из нового
Перейду дорогу на зеленый!
Удивлю поверивших в томат.
Я весь заводской, я не паленый,
С черепной коробкой-автомат.
Помигаю фарами с друзьями,
Перекину старые болты.
Кто такой я - догадайтесь сами.
В жизни важно понимать, кто ты!
***
Какое красивое небо вокруг!
Лечу я, движеньями сильными рук
Под мышками воздух сгущаю,
А в мыслях пропеллер вращаю!
И вот уже ниже меня облака,
И мне стратосфера сжимает бока!*)
И в этом заоблачном дальнем краю
Я инверсионно пускаю струю!!!
Я сам - самолет!!!
*) На самом деле расширяет бока, потому что там давление ниже, но это неважно, потому что там температура еще ниже, и бока от охлаждения сжимаются больше, чем от расширения от понижения давления, это же очевидно, хотя и неважно.
***
У любви не беличье лицо,
У любви не кроличьи колени,
У любви нет голоса скворцов,
У любви маральный крик олений!
У любви медвежий бурый нрав,
У любви верблюжая походка,
Кто влюблен - высокий, как жираф,
И набит икрою, как селедка!