От суммы не зарекайся



На всякий случай знакомим Любезного Читателя с основными банковскими терминами



АВУАРЫ - средства банков, находящиеся на иностранных счетах. Если средства не возвращаются, то это АРЕВУАРЫ.



БАНКОВСКАЯ ТАЙНА - председатель правления спит с валютной кассиршей.



БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ - бумажка, по которой можно посещать спектакли и шоу в банке.



БЕГСТВО КАПИТАЛОВ - увлекательное спортивное состязание в банковской олимпийской системе, в результате которого капитал финиширует не в той стране, где стартовал.



ВЕКСЕЛЬ (Арон) - первый человек, сумевший получить деньги в обмен на простую бумажку. Судя по фамилии - узбек.



ВОДЯНОЙ ЗНАК - изображение на банкнотах, получающееся, если выстирать брюки с заначкой в кармане.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ - вид художественного произведения, в котором в яркой и доступной форме описываются события, которые запомнились бухгалтеру (напр., пожары, наводнения, ограбления). Обычно в Г. О. не менее четырех перипетий (по одной на квартал), обязателен декабрьский катарсис.



ДЕБИТОРСКАЯ НАГЛОСТЬ - характеристика юридического или физического лица, имеющего денежную или имущественную задолженность и имеющего НАГЛОСТЬ не платить во время!



ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ - знаки, устанавливаемые на дорогах и обозначающие места сбора лишних денег у водителей. Особо денежные знаки - “Ограничение скорости 40 км/ч” и “STOP”.



ДИВИДЕНД (матем.) - ничтожно малая величина, стремящаяся к нулю.



ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО - филиал головной акционерной компании, находящийся под контролем дочери председателя акционерной компании. (См. также ВНУЧАТОЕ ОБЩЕСТВО).



ЗАКЛАДНАЯ - записка начальнику о недобросовестной работе коллеги.



ЗЕМЕЛЬНЫЕ БАНКИ - банки, которые сравняли с землей за попытку выдать долгосрочные ссуды.



ИНКАССАТОРЫ - люди в бронежилетах и с ружьями, периодически парализующие работу банка.



КВАЗИДЕНЬГИ - деньги, которыми расплачивался герой “Нотр-Дам де Пари”.



КОНТРОЛЕРЫ В БАНКАХ - работники банка, в обязанности которых входит выявление среди клиентов банка лиц, не имеющих казначейского билета.



КОТИРОВКА ВАЛЮТЫ - использование котом валюты вместо впитывающего песочка. После котировки валюта приобретает резкий запах денег и ее можно свободно обменять на другую котирующуюся валюту.



МАРЖА - морж женского рода. См. также ХРЕН МАРЖОВЫЙ - отсутствие прибыли при перепродаже товара.



НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - налог на ту стоимость, которую налоговый инспектор добавил к общей сумме налогов с предприятия.



НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ - способность кого-либо не платить. Из нового



Перейду дорогу на зеленый!

Удивлю поверивших в томат.

Я весь заводской, я не паленый,

С черепной коробкой-автомат.



Помигаю фарами с друзьями,

Перекину старые болты.

Кто такой я - догадайтесь сами.

В жизни важно понимать, кто ты!



***

Какое красивое небо вокруг!

Лечу я, движеньями сильными рук

Под мышками воздух сгущаю,

А в мыслях пропеллер вращаю!



И вот уже ниже меня облака,

И мне стратосфера сжимает бока!*)

И в этом заоблачном дальнем краю

Я инверсионно пускаю струю!!!

Я сам - самолет!!!



*) На самом деле расширяет бока, потому что там давление ниже, но это неважно, потому что там температура еще ниже, и бока от охлаждения сжимаются больше, чем от расширения от понижения давления, это же очевидно, хотя и неважно.



***

У любви не беличье лицо,

У любви не кроличьи колени,

У любви нет голоса скворцов,

У любви маральный крик олений!



У любви медвежий бурый нрав,

У любви верблюжая походка,

Кто влюблен - высокий, как жираф,

И набит икрою, как селедка!