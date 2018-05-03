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12 ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО ВЫ ДОКТОР

На вас вешаются не женщины, а стетоскопы.

Вы едете в Африку лечить бегемотиков.

Вы чего-то обещали Гиппократу.

Вы первым узнаете о модных тенденциях в женском белье. Да и в мужском.

Все вокруг в дерьме, а вы - весь в белом.

Вы регулярно кого-то теряете.

“Скорая” с мигалкой везет вас не в больницу, а домой.

Вы умеете выписывать то, что в аптеке прочитать не могут.

Спирт вы не только пьете, но и протираете им ягодицы у посторонних людей.

На Западе вы бы получали в сто раз больше.

Кал может вам о многом сказать.

Если мы заболеем, то к вам обращаться не станем.


12 ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО ВЫ БОЛЬНОЙ

Вам сегодня получше.

Вы знаете больше врача.

У вас семь капельниц на неделе.

Грелка на лбу вскипает за пять минут.

Вы проявляете нездоровый интерес к лекарствам.

У вас в тумбочке подгнивают несколько килограммов яблок, бананов и прочих фруктов.

Это даже хорошо, что пока вам плохо.

Вы единственный член экипажа вашего судна.

Вам непременно надобно на воды. Да-с, любезнейший.

Вы “миленький” и вам нужно немного потерпеть.

Вы дышите-не дышите-дышите.

У вас и справка есть.

 

www.redburda.ru

 

Россиянин в гостях у россинанта

Советы туристам

ИСПАНИЯ
Форма правления - добрая, просвещенная монархия. Главный тренер - Висенте дель Боске. Местные жители в основном занимаются виноделием, земледелием, рукоделием, сувенироделием, автомобиледелием, послеобеденным безделием. Движение на автодорогах - разностороннее (всестороннее). Одна из основных позиций испанского экспорта - знаменитая испанская гордость. И еще испанская грусть.

Быть в Испании и не побывать на корриде - это, знаете ли, ничего страшного. Это вы потом и дома по телевизору посмотрите. А вот такого дешевого вина вы навряд ли найдете даже в ларьке около дома.

Побывать в Испании и не сходить на футбол - это чисто по-женски. Не побывать нигде - вот это по-мужски!

Испания - страна неинтересная. О ней вы можете вкратце узнать у любого из двух миллионов российских туристов, которые ее посетили. “Испания как Испания...” - ответят вам с зевотой и будут правы. Да, как правило, воспоминания наших туристов об этой стране слегка размыты и обрывчаты. Помнят максимум два-три названия. Рислинг, херес... Ну и, может быть, еще водка.

А ведь этой страной в разное время восхищались Ельняков и Ельцин*, Путин** и Маурин-старший, Вайнштейн и Хемингуэй***.

Особенно хороша Испания весной, пока еще не кончилось вино прошлогоднего урожая и осенью, когда уже готово вино нового урожая.

Вино здесь и вправду хорошее, хотя и недорогое. Европейским туристам не рекомендуется быть в Испании дольше двух недель из-за высокого риска подцепить дешевый виноградный алкоголизм. Русским же туристам, которые приезжают в Испанию со своим пшеничным алкоголизмом, бояться нечего.

Испанцы - дружелюбный и жизнерадостный народ, особенно в сравнении с угрюмыми и нелюдимыми русскими туристами, приехавшими в Испанию из Иркутска на автобусах.

Испанцы радушно встречают гостей, но готовы дать суровый отпор тем, кто пришел к ним с недобрыми намерениями. Так что хорошенько подумайте, что писать в графе “Цель приезда в Испанию”.

Обращаться к местным жителям следует уважительно: к мужчине - “дон”, к женщине - “донья”, к девочке - “донка”, к мальчику - “дончик”. Нехорошего испанца надо называть “подончик”.

Отдельно скажем об испанских женщинах. Испанские женщины - это что-то среднее между испанской девушкой и испанской старухой.

Будьте готовы к тому, что при разговоре испанцы сильно жестикулируют. Причем жители разных районов жестикулируют каждый со своим акцентом. Туристу мы не рекомендуем сразу разговаривать с испанцами на языке жестов, а то можете сморозить какую-нибудь глупость и потом долго махать руками, прося прощения.

Помните, что сразу после обеда в Испании принято ложиться спать часа на два-три. Прямо на том месте, где застало вас это время. Русскому туристу, знающему, что такое тихий час в детском саду или пионерлагере, это не в тягость.

После сончаса пройдитесь по дорогам, построенным еще римлянами, посетите дворцы, построенные еще маврами, и подышите воздухом, которым дышали все, кто успел посетить Испанию до вас.

Раньше в Испании было полно ветряных мельниц, но в результате политики мельницида, развязанной Идальго I, Ламанчским Дон-Кихотом, многие испанские мельницы бежали в Голландию.

Путешествие по Испании многие начинают с ее столицы. Между прочим, изначально столицу Испании основали русские и назвали ее Едрит, но постепенно название обиспанилось и теперь приобрело свое окончательное звучание - Мадрид.

После Мадрида поезжайте в Барселону. Поезжайте в Барселону и спросите, что делал Антонио Гауди до того, как попал под трамвай.

Побывав в Памплоне, вы можете поучаствовать в празднике святого Эрнеста. Эрнест Хемингуэй так много сделал для популяризации Испании, его литература привлекла сюда так много туристов, что испанцы канонизировали писателя. А жители Каталонии - каталонизировали.

В Севилье очень жарко, там выращивают виноград и хлопок. Так что, если у вас нет денег на поездку в Испанию, не расстраивайтесь. Многие турфирмы готовы предложить вам тур в Узбекистан. Разницы никакой.

И все-таки - какие в Испании эти... как их... просто загляденье! Ну, пусть будут облака!

Говоря об Испании, нельзя не сказать об испанских танцах! Какие там танцы!.. И такой, и вот такой, и этот еще, как его... Нет, слова здесь бессильны!

Ах, Испания! Страна Клюйверта и Овермарса, Ван Гааля и Кройфа, Роналдо и Роберто Карлоса, Зидана и Фигу, Карпина и Ледяхова, Мостового и Онопко! Кто хоть раз приедет сюда, тот не уедет никогда, а будет, как Онопко, играть до самой смерти!

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Просмотрено: 2286 раз Просмотров: 2286 опубликовал: Ruslan 3 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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