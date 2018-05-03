Не будь дурой, но прикидывайся!



Советы женщинам, как выйти замуж



Итак, вам девятнадцать лет, и вы не замужем. В этой ситуации главное не впадать в панику! Сядьте и здраво все обдумайте. Хотя нет, это у вас не получится. Хорошо! Как обычно, ни о чем не думайте, а просто буквально следуйте нашим советам. Конечно, непросто в наше тяжелое время найти дурака, но мы вам поможем. Правда, сами мы замуж никогда не выходили, но что-нибудь посоветуем!



Некоторые мужчины делают вид, что не хотят жениться. Мол, еще не нагулялся, мол, зачем это ярмо в паспорте?.. Не обращайте внимания. Вы гораздо лучше, чем это тупое животное, знаете, что ему нужно.



В первый же вечер сразу соглашайтесь на все! Пейте что дают, идите куда ведут. А в самый последний момент говорите: “Нет! Я передумала!”. У вашего избранника сложится о вас впечатление как о трезвомыслящей, думающей женщине.



На самом деле у каждой женщины есть чем привлечь мужчину. Потому что мужчинам надо только одно. Некоторые считают, что это плохо, что мужчинам надо только одно. А мы считаем, что это хорошо, потому что это оно есть у каждой женщины.



Бдительность жертвы необходимо усыпить. Для этого с жертвой придется спать. Но не слишком часто, а то жертва не состоится.



Кстати, если вы покажетесь ему в красно-белом спартаковском белье - он ваш.



Почаще плачьте. К его приходу у вас должны быть зареванное лицо - его так долго не было. При нем надо плакать от счастья - “мне с тобой так хорошо!” На прощанье всплакнуть просто необходимо - он уходит, и вы так долго не увидитесь. Словом, будущий муж должен видеть ваши страдания и чувствовать вину, искупить которую он может только женитьбой.



Разузнайте фамилию своего избранника и смените свою фамилию на его. Фраза: “А я уже и фамилию сменила!” может стать последней каплей, которая решит исход дела.



Попробуйте убедить своего избранника, что штамп в паспорте избавит его от армии.



“Между прочим, украсть из ЗАГСа печать и поставить ее спящему избраннику в паспорт до неприличия просто. Удивительно, что до сих пор никто, кроме моей жены, так не сделал”, - пишет нам Е. Псевдокрякин из г. Академбородок.



Рекомендуем также для выхода замуж попробовать любовь. Это, пусть и старое, но испытанное средство помогло миллионам женщин выскочить замуж. Как знать, быть может, оно сработает и в вашем случае?



Если вам попался женатый, это поправимо. Главное, что не горбатый, потому что это непоправимо.



Постарайтесь не напоминать мужчине, отчего бывают дети. Они порой об этом забывают - и это очень хорошо. Дети - это ваш шанс, не упустите детей.



Если вы любите ходить на балет - предупредите об этом до ЗАГСа. Так будет лучше, честнее. Хотя... Лучше НЕ ГОВОРИТЕ ОБ ЭТОМ ДО ЗАГСА. Так будет вернее.



Не признавайтесь о наличии мамы до ЗАГСа... Ваша мама может поздравить вас и после получения штампика в паспорт.



И ни в коем случае нельзя зарабатывать больше жениха. Это подло. Так поступают только проститутки. Об этом... как его?..



О чем мы чаще всего забываем и никак не можем вспомнить



- Да там в главной роли этот... ну, придурков все время играет. Его еще Сталлоне уделал в этом, как его... Ну, в своем фильме... Да помнишь ты, их там два придурка - Сталлоне и этот... Ну, ты понял - второй, короче. Сталлоне и этот... второй... у него еще глаза, как у этого... ну, знаменитый такой. Да какая Чурикова?! Он еще в фильме этом играл... Ну, “Незабываемые”, помнишь?



- Ну, она с таким высоким сначала была, а потом мама того маленького подслушала ее телефонный разговор с кем-то и рассказала всем. А вот эта, ну, ведущая, ей что-то сказала, ну, такое неприятное, и та ушла за этот, у них там как-то называется... Не Лобное место, а по-другому...



- Вчера учил ребенка считать до этого... точнее, до этих... короткое такое слово. Да не до трех, а больше!..



- Да вчера только этим занимался! Чем, чем - этим, про что ты и думаешь. Ну что ты дурака включаешь - этим, ну, про которое говорили еше. Ну, когда обсуждали еще этих, как их... Про которых еще в той передаче говорили, где еще такая ведущая-то, с прической такой дурацкой... Ну вот! Ну да, Малахова!



- Шах!.. То есть мат!.. Или нет, за фук! Да что ты будешь делать, вылетело из головы. Нокаут? А нет же, вспомнил, го-о-ол! На этом наша... эта самая... заканчивается, играйте в этот... ну, в который мы всегда проигрываем... Репортаж вел Дмитрий... ну, вы знаете.



- Вот как его зовут? Имя вертится у меня на... во рту который. Его еще просит показать такой доктор... А вспомнил, Хью Лори!



- Да как же ее?! Которая тебя еще этим заразила, как его?.. От которого еще этот, твой знакомый лечит, как его?.. Ну, уколы ставит в эту...



- Да этот, который муж мой! С которым я двадцать лет душа в душу прожила! Господи, да как его, будь он проклят! Еще четверо детей с ним нажила, отчество у них еще такое дурацкое! Тьфу, башка дырявая!



- Паспорт я забыл дома, но ничего, я паспортные данные и так помню. Номер 6226 622226. Выписан этим... блин... где все паспорта дают... район еще такой... туда еще автобусы ходят, на которых все... Раньше “двойка” и “шестерка” ходили, а сейчас 62-й и 26-й...



- Ну, такой вид спорта, знаешь, этот, как его... Ну, как хоккей, только с мячом! Нет, не хоккей с мячом. А, бильярд!



- Ну не помню я, что сегодня за день такой!.. Вы все словно сговорились. Что ж за день-то сегодня, а? Может, это день, когда вы все сговорились?