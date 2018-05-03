ТОВАР-ДЕНЬГИ

КАЗАХСТАН ВЫСТУПАЕТ ЗА РЕАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Подробнее >>>
ИСТОРИЯ ВОДЫ

В АРАЛ “ВЫЛИЛИ” 8 МЛРД ДОЛЛАРОВ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Красная бурда Пошутим

Как мужики на машинах ездиют
- Тормозит меня один. Я останавливаюсь. Он говорит: “До вокзала!” А мне ехать неохота. “Сто!” - говорю, а ехать-то пять минут. Но неохота. А он: “Поехали!” - говорит. А я ему: “Ты чо? Псих, что ли? За сотню до вокзала?” А он: “Сто пятьдесят!” Вылез я из машины и морду ему набил как следует: дураков-то ведь учить надо!..
 
- Гаишники останавливают как-то. “Ты, - говорят, - откуда, пацан?” “Из Титимитино”, - говорю. “Деньги есть?” Я говорю: “Нету!” Они: “А ну попрыгай!..”
 
- Еду - навстречу джип. Я влево - он влево, я вправо - он вправо. Центральный защитник “Спартака” оказался. В больнице мы подружились...
 
- Подвозил я как-то одного маршала на Красную площадь. Он на парад опаздывал. Приехали, а ему уже пора войска объезжать. Мы на площадь выруливаем, и маршал на моей машине по Красной площади весь парад проездил! А “ЗИЛы” сзади. Он из форточки высунулся, честь отдает: “Здравствуйте, товарищи солдаты!” - орет. Те - га-га-га! - смеются. Но расплатился честно.
 
- Я вот недавно машину тоже купил. Но я на ней не езжу!
- А что делаешь?
- Я с ней после работы в гараже поддаю. Одному-то скучно... Она ведь, как человек, все понимает.
 
- У меня один знакомый насмотрелся на японские машины с говорящим компьютером и себе тоже приладил. Взад сдает, а там через динамик: “Осторожно! Еду взад!”. Если стоит на месте, она всех предупреждает: “Стою на месте! Стою на месте!”. Пассажир из салона выходит, а она ему: “С вас еще пятерочка!”. А уж если в колдобину попадает, так на всю улицу: “Долб-банный совок!!!...”
 
- Один мужик подсаживается ко мне в машину, достает пистолет и говорит: “Поехали в аэропорт”.  Я говорю: “Что денег?” “До фига, - говорит, - денег, поехали!” Ну, я, понятно, поехал. Почему бы и нет. Ему, наверное, сильно надо было в аэропорт-то. А денег у него, наверное, нет. Или торопится очень. Раз на первой попавшейся машине поехал. Ну, везу я его и думаю: все, копец, больше я в аэропорт никогда не поеду. Да и обратно, наверное, тоже. Но ничего, обошлось. Довез его до аэропорта. Даже денег с него не взял. А мужик этот в тот же день на самолете улетел в Швецию. Тоже, наверно, бесплатно. Такой уж мужик целеустремленный...
 
- Как-то ночью посадил я бабу одну.
- Куда, - говорю, - ехать?
Она говорит: “На кладбище”.
Я ей: “Что там делать-то, ночью, на кладбище?”
А она мне: “Делать там ничего не надо. Меня довезешь и свободен”.
Я ей говорю: “Штука”. А сам весь дрожу - и чего боюсь, не знаю: то ли что согласится, то ли что откажется. Только эта баба обругала меня всяко и сказала, что за штуку она пешком дойдет, а то и бегом добежит. Села на метлу и улетела.
 
- Заглох у меня однажды движок. Зимой. И, как назло, никого кругом нет - ни машин, ни прохожих. Только вдруг вижу - идут три Деда Мороза с бородами, в тулупах, при мешке - все честь по чести. Я им говорю: “Ребята, помогите машину с толкача завести!” А они улыбнулись мне, самый старший поднял посох, прикоснулся к машине, и двигатель мой сам заработал. Ну, я их поблагодарил, руки пожал, распрощался душевно, и ушли дедушки в ночную метель. А движок мой снова заглох...
 
- Вижу, как-то на обочине ГАИшная машина горит. Я тормознул, огнетушитель схватил и давай ее тушить. На пару с гаишником потушили. Он меня поблагодарил, сажу с лица вытер, козырнул мне и говорит: “Инспектор Иванов. Покажите, пожалуйста, есть ли в салоне исправный огнетушитель”. Я ему - ты что, сдурел? Я ведь его на твою машину израсходовал. А он: “Ничего не знаю. Правила для всех одинаковы”. И штраф мне, прикинь! Я штраф заплатил, потом стукнул его пустым баллоном по голове, поджег опять его машину и дальше поехал...
 
- Своими глазами видел: едет “Мерседес” новый по правой стороне,  сорок километров в час, на светофорах останавливается!
- Врешь!
- Ей Богу, не вру! И его, представляете, гаишник останавливает!  Останавливает и говорит ему: “Товарищ водитель, ущипните меня немедленно!”. Тот ущипнул. А гаишник: “Ах, так это не сон! Товарищ водитель “Мерседеса”, вот вам премия!” И денег ему выдал...
- Брехня!..

www.redburda.ru

 

Расстегай кошелек!

Какой же русский не любит вкусной еды? Именно этот вопрос, поднятый еще Н. В. Гегелем в его “Анти-Пудинге” и пригоревшем втором томе романа “Мертвые суши”, толкнул меня на поиски традиционной русской кухни в традиционно русском городе...

Первым на моем пути оказался литературный ресторан “Акакий”, оформленный серым шинельным сукном. Он порадовал огромной (свыше пятнадцати томов) библиотекой и почти полным отсутствием русской кухни. Заляпав блинами две страницы Бегбедера, я отправляюсь дальше.

В чайной “РосРусДух” все подают в чайниках! Так мило! Правда, пельмени с трудом пролазят через носик, а рыбу я так и не смогла достать! И еще: триста рублей за чайник кипятка с двумя пакетиками “Липтон” - это как-то не по-русски! Да за такие деньги на Руси в прежние времена можно было корову купить, или вольную, а то и город построить!

Ресторан “Бедный, но гордый”. Над входом гордо красуются три звезды, оставшиеся от планетария, который был здесь ранее. В “Бедном, но гордом” заваривают чай в пакетах. Особенно плохо то, что пакеты многоразовые, полиэтиленовые и двадцатилитровые, часто с мусором. Заинтриговала позиция в меню: “Помои вчерашние суточные”. Заказала, ждала почти час, и что вы думаете? Хваленые вчерашние помои оказались сегодняшними, ненастоявшимися, без кислинки, плесени и признаков ферментации. Тряпкой даже не пахло.
Бар “Стойка-Русь”. Огромный выбор русской водки, а из еды - квашеная капуста, огурцы и черный хлеб. Негусто. Но и не жидко, а после трех рюмок очень даже вкусно и питательно!

В ресторане “Стоячая ложка” настолько густые щи и борщи, что пока наешься, запаришься - провернуть ложку в супе возможно только двумя руками. О кашах я вообще не говорю - их вынимаешь из тарелки целиком и с трудом откусываешь.

Пельменная “Чебуречная” встретила меня ароматом свежей нитрокраски и растворителя. И неудивительно, ведь по русской традиции, закрывшись год назад на месячный ремонт, заведение открылось, но ремонт в нем продолжается!
В “Чебуречной” можно как полноценно перекусить, так и неполноценно пообедать. С русскими блюдами у них беда. Поверьте, я хорошо знаю русскую кухню и уверена, что профитролей в ней нет. Ну или почти нет... А равиоли с редькой под соусом “хрен”, прямо скажем, разочаровали своей ценой.

В ресторане “Перегар” у официантов сапоги не сафьяновые, а из кожи амазонского крокодила. Никогда не встречала такого кричащего стилистического диссонанса! Блины вместо салфеток - это стильно, но сморкаться в них неудобно.

В трактире “Разгуляй и властвуй” с порога предлагают аперитив - кило пельменей и полкило водочки. И лишь потом с песнями провожают посетителя к его столику, где уже приготовлены мягкие, непачкающие салаты.

В ресторане “Барбарусса” я произнесла слово “окрошка”, и мне мигом принесли свиные окорочка! “Окорошка, окорошка, хараши!” - твердил официант в нарядной косоворотке под ватным халатом и кланялся так, что чуть не уронил тюбетейку.

В “Чайной № 7” к чаю мне подали сушки, сухари и пряники. И еще рекламу крема “Корега” и какого-то стоматолога. Я была приятно удивлена.

Название ресторана “Дедушкина челюсть” говорит само за себя. Здесь все мягкое, разваренное, распаренное, мелко порубленное, натертое, так что посетителям заведения остается только сглотнуть изысканные кушанья, и запить киселем.

Примерно по два-три человека на одно посадочное место, гам и хохот, крики и ругань персонала - вот, пожалуй, единственный недостаток ресторана “Селедочка в бочке”. Для любителей русских национальных забав здесь работает фейс-контроль.

Музыкальный трактир “Жалейка” оборудован пляс-полом для присядки. Практикуется пение караоке под ложки, стиральную доску и двуручную пилу. Меню трактира порадует самого изысканного графического дизайнера. А вот жрать нечего, и ложки здесь только для музыки. Я попросила было у официанта полбу, но он почему-то нахмурился, и я быстро ушла.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 2244 раз Просмотров: 2244 опубликовал: Ruslan 17 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Май 2018 (94)
Апрель 2018 (154)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390