Как мужики на машинах ездиют

- Тормозит меня один. Я останавливаюсь. Он говорит: “До вокзала!” А мне ехать неохота. “Сто!” - говорю, а ехать-то пять минут. Но неохота. А он: “Поехали!” - говорит. А я ему: “Ты чо? Псих, что ли? За сотню до вокзала?” А он: “Сто пятьдесят!” Вылез я из машины и морду ему набил как следует: дураков-то ведь учить надо!..



- Гаишники останавливают как-то. “Ты, - говорят, - откуда, пацан?” “Из Титимитино”, - говорю. “Деньги есть?” Я говорю: “Нету!” Они: “А ну попрыгай!..”



- Еду - навстречу джип. Я влево - он влево, я вправо - он вправо. Центральный защитник “Спартака” оказался. В больнице мы подружились...



- Подвозил я как-то одного маршала на Красную площадь. Он на парад опаздывал. Приехали, а ему уже пора войска объезжать. Мы на площадь выруливаем, и маршал на моей машине по Красной площади весь парад проездил! А “ЗИЛы” сзади. Он из форточки высунулся, честь отдает: “Здравствуйте, товарищи солдаты!” - орет. Те - га-га-га! - смеются. Но расплатился честно.



- Я вот недавно машину тоже купил. Но я на ней не езжу!

- А что делаешь?

- Я с ней после работы в гараже поддаю. Одному-то скучно... Она ведь, как человек, все понимает.



- У меня один знакомый насмотрелся на японские машины с говорящим компьютером и себе тоже приладил. Взад сдает, а там через динамик: “Осторожно! Еду взад!”. Если стоит на месте, она всех предупреждает: “Стою на месте! Стою на месте!”. Пассажир из салона выходит, а она ему: “С вас еще пятерочка!”. А уж если в колдобину попадает, так на всю улицу: “Долб-банный совок!!!...”



- Один мужик подсаживается ко мне в машину, достает пистолет и говорит: “Поехали в аэропорт”. Я говорю: “Что денег?” “До фига, - говорит, - денег, поехали!” Ну, я, понятно, поехал. Почему бы и нет. Ему, наверное, сильно надо было в аэропорт-то. А денег у него, наверное, нет. Или торопится очень. Раз на первой попавшейся машине поехал. Ну, везу я его и думаю: все, копец, больше я в аэропорт никогда не поеду. Да и обратно, наверное, тоже. Но ничего, обошлось. Довез его до аэропорта. Даже денег с него не взял. А мужик этот в тот же день на самолете улетел в Швецию. Тоже, наверно, бесплатно. Такой уж мужик целеустремленный...



- Как-то ночью посадил я бабу одну.

- Куда, - говорю, - ехать?

Она говорит: “На кладбище”.

Я ей: “Что там делать-то, ночью, на кладбище?”

А она мне: “Делать там ничего не надо. Меня довезешь и свободен”.

Я ей говорю: “Штука”. А сам весь дрожу - и чего боюсь, не знаю: то ли что согласится, то ли что откажется. Только эта баба обругала меня всяко и сказала, что за штуку она пешком дойдет, а то и бегом добежит. Села на метлу и улетела.



- Заглох у меня однажды движок. Зимой. И, как назло, никого кругом нет - ни машин, ни прохожих. Только вдруг вижу - идут три Деда Мороза с бородами, в тулупах, при мешке - все честь по чести. Я им говорю: “Ребята, помогите машину с толкача завести!” А они улыбнулись мне, самый старший поднял посох, прикоснулся к машине, и двигатель мой сам заработал. Ну, я их поблагодарил, руки пожал, распрощался душевно, и ушли дедушки в ночную метель. А движок мой снова заглох...



- Вижу, как-то на обочине ГАИшная машина горит. Я тормознул, огнетушитель схватил и давай ее тушить. На пару с гаишником потушили. Он меня поблагодарил, сажу с лица вытер, козырнул мне и говорит: “Инспектор Иванов. Покажите, пожалуйста, есть ли в салоне исправный огнетушитель”. Я ему - ты что, сдурел? Я ведь его на твою машину израсходовал. А он: “Ничего не знаю. Правила для всех одинаковы”. И штраф мне, прикинь! Я штраф заплатил, потом стукнул его пустым баллоном по голове, поджег опять его машину и дальше поехал...



- Своими глазами видел: едет “Мерседес” новый по правой стороне, сорок километров в час, на светофорах останавливается!

- Врешь!

- Ей Богу, не вру! И его, представляете, гаишник останавливает! Останавливает и говорит ему: “Товарищ водитель, ущипните меня немедленно!”. Тот ущипнул. А гаишник: “Ах, так это не сон! Товарищ водитель “Мерседеса”, вот вам премия!” И денег ему выдал...

- Брехня!.. Расстегай кошелек!



Какой же русский не любит вкусной еды? Именно этот вопрос, поднятый еще Н. В. Гегелем в его “Анти-Пудинге” и пригоревшем втором томе романа “Мертвые суши”, толкнул меня на поиски традиционной русской кухни в традиционно русском городе...



Первым на моем пути оказался литературный ресторан “Акакий”, оформленный серым шинельным сукном. Он порадовал огромной (свыше пятнадцати томов) библиотекой и почти полным отсутствием русской кухни. Заляпав блинами две страницы Бегбедера, я отправляюсь дальше.



В чайной “РосРусДух” все подают в чайниках! Так мило! Правда, пельмени с трудом пролазят через носик, а рыбу я так и не смогла достать! И еще: триста рублей за чайник кипятка с двумя пакетиками “Липтон” - это как-то не по-русски! Да за такие деньги на Руси в прежние времена можно было корову купить, или вольную, а то и город построить!



Ресторан “Бедный, но гордый”. Над входом гордо красуются три звезды, оставшиеся от планетария, который был здесь ранее. В “Бедном, но гордом” заваривают чай в пакетах. Особенно плохо то, что пакеты многоразовые, полиэтиленовые и двадцатилитровые, часто с мусором. Заинтриговала позиция в меню: “Помои вчерашние суточные”. Заказала, ждала почти час, и что вы думаете? Хваленые вчерашние помои оказались сегодняшними, ненастоявшимися, без кислинки, плесени и признаков ферментации. Тряпкой даже не пахло.

Бар “Стойка-Русь”. Огромный выбор русской водки, а из еды - квашеная капуста, огурцы и черный хлеб. Негусто. Но и не жидко, а после трех рюмок очень даже вкусно и питательно!



В ресторане “Стоячая ложка” настолько густые щи и борщи, что пока наешься, запаришься - провернуть ложку в супе возможно только двумя руками. О кашах я вообще не говорю - их вынимаешь из тарелки целиком и с трудом откусываешь.



Пельменная “Чебуречная” встретила меня ароматом свежей нитрокраски и растворителя. И неудивительно, ведь по русской традиции, закрывшись год назад на месячный ремонт, заведение открылось, но ремонт в нем продолжается!

В “Чебуречной” можно как полноценно перекусить, так и неполноценно пообедать. С русскими блюдами у них беда. Поверьте, я хорошо знаю русскую кухню и уверена, что профитролей в ней нет. Ну или почти нет... А равиоли с редькой под соусом “хрен”, прямо скажем, разочаровали своей ценой.



В ресторане “Перегар” у официантов сапоги не сафьяновые, а из кожи амазонского крокодила. Никогда не встречала такого кричащего стилистического диссонанса! Блины вместо салфеток - это стильно, но сморкаться в них неудобно.



В трактире “Разгуляй и властвуй” с порога предлагают аперитив - кило пельменей и полкило водочки. И лишь потом с песнями провожают посетителя к его столику, где уже приготовлены мягкие, непачкающие салаты.



В ресторане “Барбарусса” я произнесла слово “окрошка”, и мне мигом принесли свиные окорочка! “Окорошка, окорошка, хараши!” - твердил официант в нарядной косоворотке под ватным халатом и кланялся так, что чуть не уронил тюбетейку.



В “Чайной № 7” к чаю мне подали сушки, сухари и пряники. И еще рекламу крема “Корега” и какого-то стоматолога. Я была приятно удивлена.



Название ресторана “Дедушкина челюсть” говорит само за себя. Здесь все мягкое, разваренное, распаренное, мелко порубленное, натертое, так что посетителям заведения остается только сглотнуть изысканные кушанья, и запить киселем.



Примерно по два-три человека на одно посадочное место, гам и хохот, крики и ругань персонала - вот, пожалуй, единственный недостаток ресторана “Селедочка в бочке”. Для любителей русских национальных забав здесь работает фейс-контроль.



Музыкальный трактир “Жалейка” оборудован пляс-полом для присядки. Практикуется пение караоке под ложки, стиральную доску и двуручную пилу. Меню трактира порадует самого изысканного графического дизайнера. А вот жрать нечего, и ложки здесь только для музыки. Я попросила было у официанта полбу, но он почему-то нахмурился, и я быстро ушла.