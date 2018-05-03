Как отличить пьяного от влюбленного?

Женский форум об Отношениях Слышала от подруг, что при настоящих чувствах должно екать сердечко. Как определить, что оно екнуло?

Труссишка

Как вы относитесь к первому свиданию после секса?

Лолистка

Как быстро проверить, на всю жизнь у нас с МЧ любовь или нет? Срочно!!!

Иристка

Как определить, что ты страшная?

Крокодиленок

Как правильно екать сердечком? Кто умеет екать - научите!

Труссишка

Кто должен высчитывать критические дни - я или мой МЧ? Не разговариваем уже две недели!!!

Календарина

СОС! Как преодолеть слабость к мужикам, которые угощают дайкири?

Пупсег

Можно ли заниматься этим на первом же сидении?

Хоббичка

Как вы убереглись на первом свидании?

Тролличка

Можно ли целоваться на первом же этаже?

Сарумяночка

Кто в какой позе познакомился с МЧ? Какие кто знает удобные позы для знакомства?

Назгулька

Должно ли екать сердечко, когда тайно выносишь колбасу с мясокомбината?

Труссишка

Муж уже десять лет постоянно врет, что у него никого нет. А я?!!!

Морщинка

Нужно ли стирать эротическое белье?

Мойдодырка

Что делать, если партнер совсем забросил мою грудь и наплевал на ноги?

Неваляжка

Как уйти, когда любишь? И как любить, когда уйдешь? И как когда кто любит уйдя? В общем - как сказать вопрос?

Пришелица

из будущего

Мой МЧ постоянно дарит мне цветы и смотрит. Что это означает? И было ли у кого, что МЧ смотрит?

Лиса Раиса

Как себя вести, если парень не пришел на свидание? Когда начать ему названивать? Какой у него телефон?

Лягушастик

Начальник с одной стороны домогается, а с другой стороны обещает уволить. Как быть, с какой стороны верить?

Императричка

Как сделать так, чтобы двое мужчин не встретились?

Труффальдинка

Кто-нибудь вешался ради вас? Мне завтра на опознание...

Манька Сублимация

Мужчина отвернулся и захрапел уже в ресторане...

Неповторюша

Как спать с любимым медвежонком, чтобы муж не видел?

Just Mary

До свадьбы не зажило, что делать???...

Юбчонок

За шубу из чего простить измену?

Shopping Blue

Как быть счастливой при живом муже?

Гюрзель

Возможен ли секс не по Интернету? Девчонки, может, у кого было? И самое главное - научите, где скачать оргазм???

Вая-Фая

Что кричать в спину уходящему мужчине? Кто что кричал?

Цыпа табака

От кого уходил поезд с любимым?

Шапокляк