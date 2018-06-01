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Акции военкоматов по привлечению призывников

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Приглашаем физически слабых молодых мужчин, не прошедших службу в Вооруженных силах, на литературные чтения Устава караульной службы в Красный уголок Ленинского райвоенкомата. Читает и слегка пританцовывает А. Семенович.

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Каждый призывник, пришедший к нам, получает десять повесток бесплатно и становится нашим ПРИЗЫВАЙЗЕРОМ! После того, как ПРИЗЫВАЙЗЕР разнесет десять повесток по десяти адресам, он получает двадцать повесток и становится ДАБЛПРИЗЫВАЙЗЕРОМ! ДАБЛПРИЗЫВАЙЗЕР, разнесший сто повесток, становится СУПЕРПРИЗЫВАЙЗЕРОМ и покупает право на отсрочку на 1000 часов!

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Принеси нам хоть сто пятьдесят справок о своих болезнях, и мы выдадим тебе одну повестку! Выгодный обмен, не правда ли?

Хочешь ходить пьяный по улицам, орать песни, купаться в фонтане и дразнить ментов? Заслужи это право в десантных войсках!

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Зарегистрируйся на сайте www.uklonist.ru и укажи свое настоящее место жительства. Кто не рискует, тот не сидит на сайте www.uklonist.ru Министерства обороны!

Внимание! Только в нашем военкомате приключение для тех, кому больше восемнадцати!
WARNING! Приключение содержит сцены насилия!
Детям до восемнадцати и после двадцати семи вход запрещен!

Вы занятой человек? Вы давно хотели послужить, но вам некогда? Мы можем приехать в любое удобное для вас время! Скажите только, где вы?
Внимание! Только для неуклонившихся от воинской службы в период с 1 по 30 ноября подшивка форменных брюк бесплатно!

Войсковая часть 74 306 приглашает призывников на тест-драйв! Испытай лично в течение недели тяготы и лишения воинской службы совершенно бесплатно!

Надоело на танцполе? Приходи на стрельбы в поле!

Тебя мучает бессонница? Пропал аппетит? Получи бесплатный годовой абонемент на занятия по улучшению сна и аппетита!
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Разорви в клочки пять повесток, сложи их в конверт, придумай веселый слоган, рекламирующий службу в армии, пришли это все нам с пометкой “Идите на фиг срочно!”, и ты получишь шанс провести пятнадцать суток в КПЗ вместе с твоими друзьями-пацифистами!

Каждый пришедший к нам примет участие в розыгрыше путевки на службу в Сочи в 2014 году! Прими участие в Олимпиаде! Постой в оцеплении, и ты своими глазами увидишь тысячи зрителей и своими ушами услышишь, как идут соревнования за твоей спиной!

Законные вооруженные формирования! Предложение ограничено одним годом! Стань мужчиной без баб!

Родина все равно найдет и поймает тебя, так зачем тянуть? Отдай нам один год своей жизни - получи всю оставшуюся жизнь в подарок! Плюс мирное небо для твоей девушки!

 

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Сожрать, но не смешивать

Меню в солдатской столовой

САЛАТЫ
Салат из плодов растений
Маск-салат (из соленых помидоров защитного цвета)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Йогурт перловый
Соль поваренная, бромированная
Масло по-дембельски:
- кусковое (цельное);
- лом масла (ломти по 200-300 г)
Морепродукты (соль, рыбий жир, вода опресненная)
Семечки “Караульные”
Яйцо вареное “Слабое” с бромом
“Влажный паек” (пророщенный хлеб с зеленью, гигиеническая салфетка в собственном соку, помидорный жмых)

СУПЫ
Суп из холодца

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Косточка по-киевски
Пилотка свиная “Самоход”
Каша перловая “Перл Харбор” с мясом
Погон из говяжьего языка “по-старосержантски” с цветными лычками из горчицы
Хлеб отварной с хлебным бульоном “Тайна двух хлеборезов”
Каша перловая с кроликом в винном соусе, с грибами и другими фантазиями (водки ящик, голые бабы и проч.)

НАПИТКИ
Энергетический напиток “Кисель”
Чай-пюре, сок-пюре, суп-тире-пюре, хлеб-пюре
Самогон “Молоко любимого прапорщика”
Чай “Бромфилд”
Шампанское “Вдова старшины Клико”
Коктейль “Дембельский” (чай, масло, сахар, хлеб, все взбито в блендере, очень вкусно)

ДЕСЕРТЫ
Десерт сладкий “Просроченный” (селедка, яблоки, сметана)
Пряники домашние под матрасом
Печенье “Корзинка” с вареньем бочковым по-предательски

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Просмотрено: 2130 раз Просмотров: 2130 опубликовал: Ruslan 1 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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