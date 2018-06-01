Акции военкоматов по привлечению призывников



Хочешь увидеть великолепный восход на острове Кунашир 365 раз? Погранотряд “Супердальний” ждет тебя, безусый романтик!



Хочешь безлимитную связь на целый год? Войска связи - как раз для таких, как ты!



Съемочная группа фильма “365 дней рядового Збруева” проводит кастинг на главную мужскую роль и 723 роли второго плана. Съемки - на территории различных войсковых частей. Оплата: трехразовое питание, 1500 рублей за съемочный месяц. После съемок реквизитную одежду можно оставить себе!



Иди служить под общим наркозом! Опытный анестезиолог сделает эту болезненную процедуру безболезненной! Вы придете в себя уже в учебке!



Приглашаем физически слабых молодых мужчин, не прошедших службу в Вооруженных силах, на литературные чтения Устава караульной службы в Красный уголок Ленинского райвоенкомата. Читает и слегка пританцовывает А. Семенович.



Прими участие в ежедневной вечерней поверке, и твое “Я!” сможет участвовать в еженедельном розыгрыше масла!



Каждый призывник, пришедший к нам, получает десять повесток бесплатно и становится нашим ПРИЗЫВАЙЗЕРОМ! После того, как ПРИЗЫВАЙЗЕР разнесет десять повесток по десяти адресам, он получает двадцать повесток и становится ДАБЛПРИЗЫВАЙЗЕРОМ! ДАБЛПРИЗЫВАЙЗЕР, разнесший сто повесток, становится СУПЕРПРИЗЫВАЙЗЕРОМ и покупает право на отсрочку на 1000 часов!



Суперкомпания ARMYLIFE ждет тебя в военкоматах города!



Каждого призывника ждет автомобиль! Автомобиль - каждому! “Урал”, “УАЗ” или “ГАЗ-66”! Приходи к нам, выбирай свой автомобиль, садись в кузов и езжай к месту службы! Всего за 365 дней вашего времени вы получаете шанс на автомобиль! Взгляни на мир сквозь дырку в брезенте!



Принеси нам хоть сто пятьдесят справок о своих болезнях, и мы выдадим тебе одну повестку! Выгодный обмен, не правда ли?



Хочешь ходить пьяный по улицам, орать песни, купаться в фонтане и дразнить ментов? Заслужи это право в десантных войсках!



Хочешь узнать самую секретную российскую военную технику, уволиться и продать сведения западной разведке, чтобы обеспечить себя на всю жизнь? Хочешь перелететь в Японию на современном истребителе? Приходи в армию прямо сейчас! Не откладывай, ведь сведения быстро устаревают!

Зарегистрируйся на сайте www.uklonist.ru и укажи свое настоящее место жительства. Кто не рискует, тот не сидит на сайте www.uklonist.ru Министерства обороны!



Внимание! Только в нашем военкомате приключение для тех, кому больше восемнадцати!

WARNING! Приключение содержит сцены насилия!

Детям до восемнадцати и после двадцати семи вход запрещен!



Вы занятой человек? Вы давно хотели послужить, но вам некогда? Мы можем приехать в любое удобное для вас время! Скажите только, где вы?

Внимание! Только для неуклонившихся от воинской службы в период с 1 по 30 ноября подшивка форменных брюк бесплатно!



Войсковая часть 74 306 приглашает призывников на тест-драйв! Испытай лично в течение недели тяготы и лишения воинской службы совершенно бесплатно!



Надоело на танцполе? Приходи на стрельбы в поле!



Тебя мучает бессонница? Пропал аппетит? Получи бесплатный годовой абонемент на занятия по улучшению сна и аппетита!

Любишь литературу? Служить бы рад, прислуживаться тошно? Пошли своего директора и приходи служить в Российскую армию!



Разорви в клочки пять повесток, сложи их в конверт, придумай веселый слоган, рекламирующий службу в армии, пришли это все нам с пометкой “Идите на фиг срочно!”, и ты получишь шанс провести пятнадцать суток в КПЗ вместе с твоими друзьями-пацифистами!



Каждый пришедший к нам примет участие в розыгрыше путевки на службу в Сочи в 2014 году! Прими участие в Олимпиаде! Постой в оцеплении, и ты своими глазами увидишь тысячи зрителей и своими ушами услышишь, как идут соревнования за твоей спиной!



Законные вооруженные формирования! Предложение ограничено одним годом! Стань мужчиной без баб!



Родина все равно найдет и поймает тебя, так зачем тянуть? Отдай нам один год своей жизни - получи всю оставшуюся жизнь в подарок! Плюс мирное небо для твоей девушки! Сожрать, но не смешивать



Меню в солдатской столовой



САЛАТЫ

Салат из плодов растений

Маск-салат (из соленых помидоров защитного цвета)



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Йогурт перловый

Соль поваренная, бромированная

Масло по-дембельски:

- кусковое (цельное);

- лом масла (ломти по 200-300 г)

Морепродукты (соль, рыбий жир, вода опресненная)

Семечки “Караульные”

Яйцо вареное “Слабое” с бромом

“Влажный паек” (пророщенный хлеб с зеленью, гигиеническая салфетка в собственном соку, помидорный жмых)



СУПЫ

Суп из холодца



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Косточка по-киевски

Пилотка свиная “Самоход”

Каша перловая “Перл Харбор” с мясом

Погон из говяжьего языка “по-старосержантски” с цветными лычками из горчицы

Хлеб отварной с хлебным бульоном “Тайна двух хлеборезов”

Каша перловая с кроликом в винном соусе, с грибами и другими фантазиями (водки ящик, голые бабы и проч.)



НАПИТКИ

Энергетический напиток “Кисель”

Чай-пюре, сок-пюре, суп-тире-пюре, хлеб-пюре

Самогон “Молоко любимого прапорщика”

Чай “Бромфилд”

Шампанское “Вдова старшины Клико”

Коктейль “Дембельский” (чай, масло, сахар, хлеб, все взбито в блендере, очень вкусно)



ДЕСЕРТЫ

Десерт сладкий “Просроченный” (селедка, яблоки, сметана)

Пряники домашние под матрасом

Печенье “Корзинка” с вареньем бочковым по-предательски