Еда в законе



Самые странные американские законы о еде



В штате Колбаска граждане должны регистрировать в полиции французские батоны длиной более трех метров.



В штате Бармэн запрещено освещать по ночам квартиру открытым холодильником.



В штате Паноптикут запрещено громко швыркать чаем, а потом причмокивать и говорить “А-а!..”



В штате Чикипуки действует закон, согласно которому комки в манной каше не должны превышать размеров самой кастрюли.



В штате Охламона запрещено душить подушкой крупный рогатый скот.



В штате Какофония запрещено петь гимн США с набитым ртом.



В штате Вашрингтон запрещено отрыгивать без кока-колы.



В штате Околодома нельзя заставлять спариваться консервированных рыб.



В штате Яхочущец запрещается жарить яичницу с беконом в присутствии несовершеннолетних поросят.



В штате Коннектикутпипл нельзя облизывать губы у человека, только что выпившего томатный сок.



В штате Опаска запрещено кормить пятью рыбами более шести тысяч человек во избежание давки и беспорядков.



В штате Запаска запрещено собирать грибы и картошку ртом.



В штате Неброско запрещено фехтовать со свининой более трех часов, прежде чем заколоть.



Штат Обмочуссетс. Здесь запрещено продавать и плесень, и сыр в отдельных упаковках.



В штате Вискозник запрещено смотреть в глаза пойманной рыбе.



В штате Последний из Мичиган запрещено ощипывать кур и апельсины под эротическую музыку.



В штате Ремонт называть женщину коровой разрешается лишь в том случае, если она толстая, тупая и у нее имеется вымя.





По ком болит колокол



11 признаков того, что вы пришли домой поздно и пьяный



1. Вы разбудили себя громким и резким звонком в дверь.



2. Вы с трудом попадаете ключом в самый громкий в мире замок.



3. Жена трещит по телефону с моргом.



4. Вы, между прочим, ушли домой раньше всех!



5. Жена просит вас вынести на помойку ведро с вашими вещами.



6. Пол радостно бросается к вам на грудь.



7. Часы в гостиной остановились от удара в 2.30.



8. Вы хотите переклеить обои. А то как-то мрачновато.



9. Ваши дети не хотят с вами играть в преферанс.



10. Вы хотите всех, а вас никто. Все укоризненно спят.



11. Вы аккуратно протискиваетесь в щель между одеялом и простыней... или между диваном и полом, ничего не потревожив.