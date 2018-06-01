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Еда в законе

Самые странные американские законы о еде

В штате Колбаска граждане должны регистрировать в полиции французские батоны длиной более трех метров.

В штате Бармэн запрещено освещать по ночам квартиру открытым холодильником.

В штате Паноптикут запрещено громко швыркать чаем, а потом причмокивать и говорить “А-а!..”

В штате Чикипуки действует закон, согласно которому комки в манной каше не должны превышать размеров самой кастрюли.

В штате Охламона запрещено душить подушкой крупный рогатый скот.

В штате Какофония запрещено петь гимн США с набитым ртом.

В штате Вашрингтон запрещено отрыгивать без кока-колы.

В штате Околодома нельзя заставлять спариваться консервированных рыб.

В штате Яхочущец запрещается жарить яичницу с беконом в присутствии несовершеннолетних поросят.

В штате Коннектикутпипл нельзя облизывать губы у человека, только что выпившего томатный сок.

В штате Опаска запрещено кормить пятью рыбами более шести тысяч человек во избежание давки и беспорядков.

В штате Запаска запрещено собирать грибы и картошку ртом.

В штате Неброско запрещено фехтовать со свининой более трех часов, прежде чем заколоть.

Штат Обмочуссетс. Здесь запрещено продавать и плесень, и сыр в отдельных упаковках.

В штате Вискозник запрещено смотреть в глаза пойманной рыбе.

В штате Последний из Мичиган запрещено ощипывать кур и апельсины под эротическую музыку.

В штате Ремонт называть женщину коровой разрешается лишь в том случае, если она толстая, тупая и у нее имеется вымя.

www.redburda.ru


По ком болит колокол

11 признаков того, что вы пришли домой поздно и пьяный

1. Вы разбудили себя громким и резким звонком в дверь.

2. Вы с трудом попадаете ключом в самый громкий в мире замок.

3. Жена трещит по телефону с моргом.

4. Вы, между прочим, ушли домой раньше всех!

5. Жена просит вас вынести на помойку ведро с вашими вещами.

6. Пол радостно бросается к вам на грудь.

7. Часы в гостиной остановились от удара в 2.30.

8. Вы хотите переклеить обои. А то как-то мрачновато.

9. Ваши дети не хотят с вами играть в преферанс.

10. Вы хотите всех, а вас никто. Все укоризненно спят.

11. Вы аккуратно протискиваетесь в щель между одеялом и простыней... или между диваном и полом, ничего не потревожив.

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Просмотрено: 2505 раз Просмотров: 2505 опубликовал: Ruslan 8 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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