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Еда в законе
Самые странные американские законы о еде
В штате Колбаска граждане должны регистрировать в полиции французские батоны длиной более трех метров.
В штате Бармэн запрещено освещать по ночам квартиру открытым холодильником.
В штате Паноптикут запрещено громко швыркать чаем, а потом причмокивать и говорить “А-а!..”
В штате Чикипуки действует закон, согласно которому комки в манной каше не должны превышать размеров самой кастрюли.
В штате Охламона запрещено душить подушкой крупный рогатый скот.
В штате Какофония запрещено петь гимн США с набитым ртом.
В штате Вашрингтон запрещено отрыгивать без кока-колы.
В штате Околодома нельзя заставлять спариваться консервированных рыб.
В штате Яхочущец запрещается жарить яичницу с беконом в присутствии несовершеннолетних поросят.
В штате Коннектикутпипл нельзя облизывать губы у человека, только что выпившего томатный сок.
В штате Опаска запрещено кормить пятью рыбами более шести тысяч человек во избежание давки и беспорядков.
В штате Запаска запрещено собирать грибы и картошку ртом.
В штате Неброско запрещено фехтовать со свининой более трех часов, прежде чем заколоть.
Штат Обмочуссетс. Здесь запрещено продавать и плесень, и сыр в отдельных упаковках.
В штате Вискозник запрещено смотреть в глаза пойманной рыбе.
В штате Последний из Мичиган запрещено ощипывать кур и апельсины под эротическую музыку.
В штате Ремонт называть женщину коровой разрешается лишь в том случае, если она толстая, тупая и у нее имеется вымя.
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По ком болит колокол
11 признаков того, что вы пришли домой поздно и пьяный
1. Вы разбудили себя громким и резким звонком в дверь.
2. Вы с трудом попадаете ключом в самый громкий в мире замок.
3. Жена трещит по телефону с моргом.
4. Вы, между прочим, ушли домой раньше всех!
5. Жена просит вас вынести на помойку ведро с вашими вещами.
6. Пол радостно бросается к вам на грудь.
7. Часы в гостиной остановились от удара в 2.30.
8. Вы хотите переклеить обои. А то как-то мрачновато.
9. Ваши дети не хотят с вами играть в преферанс.
10. Вы хотите всех, а вас никто. Все укоризненно спят.
11. Вы аккуратно протискиваетесь в щель между одеялом и простыней... или между диваном и полом, ничего не потревожив.