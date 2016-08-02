РЕПОРТАЖ ИЗ ДОЛИНЫ ЦАРЕЙ

Долина царей Есть в Казахстане уникальнейшая местность - Шиликтинская долина. Здесь буквально все говорит о значимости бескрайней степной глади для человека во все времена. Недаром Шиликтинскую долину называют долиной царей - здесь сосредоточены курганы, которые скрывают в себе тайны эпох, тайны правителей и культур, которые еще только предстоит разгадать.

Часть из них приоткрывает Абдеш Толеубаев - археолог, который нашел третьего по счету казахстанского “Золотого человека” в кургане Байгетобе, что расположен также на территории нашего национального достояния - Шиликтинской долины. И в данный момент экспедиция Абдеша Ташкеновича исследует следующий наиболее крупный курган, ожидая свершения новых сенсационных открытий. Как тяжело и упорно ищут “золото” древних культур, читайте в эксклюзивном интервью нашей газете Восток нашей страны - уникальное место, где в древности созревали, набирали силу многие культуры, что позже распространились по всему миру. Восток, позвольте так сказать, - центр, где создавались законы, шли войны, формировалось наше будущее. Он хранит в себе напоминание о далеких временах, когда наши предки вели тяжелейшую борьбу за выживание, демонстрируя величайшую изобретательность, искусство быть лучшими на своей земле и веря в мифы, созданные в незапамятные времена сотворения мира. Почти каждый наскальный рисунок этому подтверждение. Надо лишь внимательно смотреть, стараться увидеть и даже услышать.

Но есть и другое измерение - оно под землей. Честно говоря, царство усопших гораздо ближе, чем мы думаем. И своеобразные “порталы”, “смотровые окна” в него - это курганы. Они не только рассказывают о том, во что и как верили наши предки, но и о технологиях строительства, производства предметов роскоши, оружия. Шиликтинская долина - это нечто невероятное. На ее территории сосредоточены усыпальницы представителей знати, великих людей своей эпохи, воинов, которые были лучшими в свое время.

И один из таких курганов сегодня исследует команда археологов под руководством Абдеша Толеубаева, доктора исторических наук, профессора, директора Института археологии и этнологии при КазНУ имени Аль-Фараби. Терпение у профессионалов титановое. Исследователи уже практически подошли, казалось бы, к главному, к вскрытию погребальной камеры, но все еще продолжают работать над обследованием каждого из многих тысяч камней интереснейшей подкурганной конструкции, что напоминает огромную кисть руки. Этим курган и примечателен - впервые в Казахстане взору исследователей открывается нечто, безусловно величественное и абсолютно не похожее на обнаруженное ранее. Подкурганное сооружение, напоминающее огромную кисть руки. По мнению специалистов, “лучи” придают устойчивость конструкции Но об этом подробнее в неформальном разговоре, который, к слову, проходил в самой настоящей юрте, с руководителем археологической экспедиции Абдешем Толеубаевым. Еще один участник беседы - Эскандер Байтенов, доктор архитектуры, профессор КазГАСА, что прибыл на место раскопок по приглашению.

- Абдеш Ташкенович, введите в курс дела: что представляет собой исследуемый курган?

А.Т.: Шиликтинские курганы возведены в честь сакских царей. Этот курган, который в данный момент мы исследуем, примерно повторяет конструкцию кургана в Байгетобе из группы Шиликты-3. Он также имеет подкурганное сооружение с погребальной камерой и многослойное грунтовое покрытие. Но в то же время по некоторым деталям и некоторым важным конструктивным характеристикам этот курган отличается от найденных нами ранее. Интересно то, что в этом памятнике подкурганное сооружение - не просто выложенная камнем “полусфера”, от нее в северном направлении радиально отходят несколько стенок. Тем самым эта конструкция напоминает огромную кисть руки с вытянутыми и раздвинутыми в стороны пальцами. Почему так сделали более чем 2,5 тысячи лет назад - это для нас пока загадка.

Ну и, конечно же, в Байгетобе подкурганное сооружение, там, где находится склеп, было со сплошным каменным покровом. И там проглядывали деревянные конструкции самого склепа. Гробница была выполнена в виде пирамидального сруба. В этом кургане, также в верхней части подкурганного сооружения, проглядывают остатки бревен, но каменного покрытия нет. Таким образом нас ждет помимо артефактов еще и новое архитектурное решение погребальной камеры.

Напомню, что курган Байгетобе знаменит тем, что нами там был найден третий про счету (в Казахстане. - “НП”) “Золотой человек”. Теперь же мы в предвкушении от находок в исследуемом кургане.

- Вы подошли к самому интересному - в ближайшее время будете вскрывать погребальную камеру. Что подсказывает интуиция профессионала?

А.Т.: В 2009 году проект по изучению курганов Шиликты был приостановлен. Скажу честно - этот большой курган постоянно “тянул” к себе. И все эти годы я думал, хватит ли мне времени и сил, чтобы изучить его.

Интуиция пока не подводит - пусть мы еще не вскрыли погребальную камеру, но уже получили уникальную подкурганную конструкцию. Которая сама по себе - большая ценность. Верю, что самое интересное нас ждет впереди - пока мы не видим явных следов разграбления. По моим предположениям, здесь похоронен очень влиятельный человек, правитель. Поэтому мы ожидаем и уникального сопроводительного материала. Представьте - в сопоставимом по размерам, а значит, и по статусу погребенного в кургане Байгетобе было более четырех тысяч золотых ювелирных предметов! Причем не просто покрытых тонкой золотой фольгой, как это было в пазырыкских и берельских курганах Алтая, а литых золотых изделий еще и инкрустированных полудрагоценными камнями (бирюза).

По моим предположениям, исследуемый нами курган был создан немного позднее, чем Байгетобе. Примерно на рубеже VI-VII веков до нашей эры. Конечно же, это пока рабочая версия - позже мы проведем все необходимые анализы и установим более точный возраст. Скажем сразу, что этот курган однозначно старше часто упоминаемых в СМИ берельских курганов как минимум на 300-400 лет. Что, несомненно, представляет большую историческую ценность. Именно этот курган изучает экспедиция Абдеша Толеубаева. Фотография сделана с высоты более 100 метров Для всестороннего изучения кургана необходимо задействовать широкий круг специалистов. Учитывая специфику памятника, я пригласил и архитекторов, в том числе профессора Эскандера Байтенова, чтобы он высказал свою точку зрения о конструктивном устройстве кургана.

Э.Б.: Мы с Абдешем Ташкеновичем осмотрели памятник на нынешней стадии раскопок, обсудили его конструктивное устройство, и у нас уже сложилось предварительное мнение. Конструктивное устройство южной части кургана отличается от северной. Во-первых, контрфорсами (“пальцами кисти”) подкурганного сооружения со склепом. Во-вторых, более прочной конструкцией грунтового покрытия - промежутки между радиально уложенными слоями глины заполнены “кирпичами” из дерна. Все это усиливает конструкцию. С северной же стороны все сделано значительно проще. Чем это объясняется, пока сказать трудно, но не исключено, что это связано с господствующим направлением ветров - Абдеш Ташкенович сообщил, что основные ветры дуют с южного сектора.

Но тогда возникает вопрос: ветер мог разрушить внешнюю насыпь, но какое воздействие он оказывал на подкурганную конструкцию? Так вот, я предполагаю, что эта покрытая камнем конструкция какое-то время, может быть, даже и продолжительное, стояла без внешней курганной насыпи. Как, например, это выяснено по подтекам смолы в срубах из тянь-шаньской ели в бесшатырских курганах под Алматы. Это могло быть по разным причинам. Например, ожидание представителей других государств. Вид с южного берега озера Маркаколь Процесс строительства кургана состоял из нескольких стадий, отделенных друг от друга временными промежутками. Каждый такой этап заканчивался относительно самостоятельным сооружением. Об этом свидетельствуют найденные на разных высотах поверх подкурганной конструкции два каменных шпиля. Кстати, аналогичный каменный шпиль был найден и под грунтовой насыпью в кургане Байгетобе. Значит, это уже традиция. Такой принцип “матрешки” обусловлен мифологическими представлениями. Вспомним сказку, где хранилась смерть Кащея: в сундуке - заяц, в зайце - утка, в утке - яйцо и т.д. А сказки появились не на ровном месте - это пережитки мифов. Подобная “слоистая” структура не только у наших курганов, она характерна вообще для древних сооружений - так устроены храмы Мезоамерики. Да и некоторые египетские пирамиды не являются исключением - пирамиды Джосера, Снофру.

Кстати, влияние ветра могло быть не только физическим, его воздействие воспринималось и в символическом аспекте. Из этнографии известно, что ветрами объяснялись многие болезни, отсюда слово “поветрие” и названия ветров. Например, Бесконак (“бесконак” - легкая форма оспы). Понятно, что царский курган должен был защищать от всех отрицательных воздействий, ибо, согласно традиционным верованиям, благополучие рода, племени, государства зависело от состояния правителя-предка, ушедшего в иной мир. Вообще, то, что влияние господствующих ветров учитывалось при возведении курганов, я предположил еще в 2001 году, когда по приглашению З. Самашева изучал устройство берельских курганов. Наиболее крупные из них были овальные, археологи называют их ладьевидными. Дело в том, что Берельская долина, “зажатая” между двух хребтов, - это естественная аэродинамическая труба, что и повлияло на форму курганов.

- Да, все, что было сказано во время нашей беседы, впечатляет, но ведь все это надо донести до общественности, популярно рассказать о значимости памятников. Каковы перспективы охраны и музеефикации царских курганов Шиликты?

А.Т.: Мы этим вопросом занимаемся с 2006 года. Неоднократно обращались с предложениями о музеефикации. Но пока безрезультатно. Времени очень мало - уникальный материал деградирует на открытом воздухе, омываемый дождями и подверженный перепадам температур.

В Шиликтинской долине сосредоточены многие культуры - здесь и памятники эпохи бронзы, ранние саки, средние саки, поздние саки. Подтверждено влияние пазырыкской культуры, возможно, даже усуньское влияние. Здесь и тюркские памятники. В общем, Шиликтинская долина с прилегающими окрестностями содержит следы многих культур, которые позже распространились по всему миру. Но при этом сформировавшись и набрав силу именно у нас, в Казахстане. К слову, хребет Тарбагатай, южный форпост Шиликтинской долины, - это мост между Заилийским Алатау и Алтаем. По сути, это связь между Семиречьем и Алтаем. И это обязательно надо показать. Есть предложение сделать Шиликтинскую долину филиалом Береля. Золотые ювелирные изделия из кургана Байгетобе Э.Б.: Да, желательно придерживаться триады - “археологические раскопки - обработка данных - музеефикация”. Берельский комплекс, конечно, очень интересен и конструктивным устройством, и содержимым курганов, но он не подходит на роль регионального историко-культурного центра, и Шиликтинская долина никак не может быть его филиалом. В Береле нет ярких образцов других эпох, в частности, древнетюркской. Другое дело - Шиликтинская долина в “оправе” Тарбагатая, Саура, Манрака. Здесь есть все: неолит, ранняя и развитая бронза, богато представленная в наскальном искусстве. И, конечно же, царские усыпальницы саков, о которых сегодняшний разговор. В южной части долины находится уникальный памятник Кергентас одного из первых древнетюркских каганов. На камнях памятника выбиты надписи индийской письменностью брахми и на бактрийском языке, что отражает обширные связи того времени. Эти надписи являются самыми северными в мире образцами этих письменностей, а бактрийская - еще и самой восточной. Он уже сейчас известен специалистам всего мира. Достойно представлены и поздние периоды - кимакские города, обозначенные на карте Ал-Идриси в окрестностях Шиликтинской долины, еще ждут своего исследователя. В Тарбагатае побывал даже воинственный Тамерлан во время погони за мятежными султанами. Свой вклад внесли и казахские памятники - в поселке Жалши находится красивый мавзолей Зейнулы, единственный(!) во всем Восточном Казахстане памятник мемориального зодчества, выполненный из обожженного кирпича.

Шиликтинская долина хороша и в плане туристической доступности благодаря близко расположенному районному центру - городу Зайсан. Практически за один-два дня можно посетить и Шиликтинскую долину, и памятник природы Киин-Кериш, пылающий разноцветными глинами, и даже жемчужину Алтая - горное озеро Маркаколь, побывав за это время и в степи, и в горах, и в пустыне, и в хвойном лесу.

В следующем году Казахстан ожидает знаковое событие - ЭКСПО-2017. И, как мы знаем, после проведения выставки есть планы показать гостям наиболее значимые объекты по всему Казахстану. Почему Восточный Казахстан должен упускать такую возможность? Конечно, музеефицировать памятники Шиликтинской долины до следующего года не реально, но показать гостям в рамках познавательного туризма живой археологический процесс и красоты Восточного Казахстана по предложенному нами маршруту вполне возможно.

Что же касается музеефикации царских курганов Шиликтинской долины, то жизнь продолжается и после ЭКСПО-2017. Конечно, смотреть на то, как на протяжении десятилетий из скважин зря бежит вода, разрыты курганы и нет средств на их музеефикацию, крайне неприятно. И здесь все необходимо привести в нормальный вид - создать культурно-ландшафтный комплекс международного класса. Для начала можно музеефицировать хотя бы один курган. Может быть, даже этот. И при раскопках сразу же на это нацеливаться - продумывать экспозицию заранее. В целом же, учитывая значимость находок не только для Казахстана, но и для всего мира, нужен и исключительный по своим качествам проект. Главное - “не навреди”, музейный комплекс должен поддерживать историко-культурный ландшафт. Это должно быть некое “событие” близкое казахстанцам и интересное всему миру. Как говорится, время разбрасывать камни и время собирать камни. Долина Киин-Кериш По материалам официального ресурса, посвященного программе “Культурное наследие”.

В 1949, 1959-1962 годах исследование шиликтинских курганов проводил советский ученый С.С. Черников. С 2003 года эти памятники изучаются экспедицией профессора Абдеша Толеубаева.

Сенсационный материал получен из кургана Байгетобе, где был обнаружен третий по счету на территории Казахстана “Золотой человек”. Всего в кургане Байгетобе могильника “Шиликты-3” найдено 4303 экземпляра золотых изделий. Шиликтинские курганы расположены в одноименной долине в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области. С трех сторон долину окружают горные массивы: на юге и западе - Тарбагатай, на востоке - Саур, на севере - Манырак. Долина выгодно отличается своими благоприятными климатическими условиями: лето здесь прохладное, зима теплая и бесснежная. Поэтому, начиная с эпохи бронзы, эти земли были густо заселены раннеземледельческими и скотоводческими племенами.

Беседовал Алан Байтенов

Материал подготовлен при поддержке Рината Жуматаева, заместителя Абдеша Толеубаева