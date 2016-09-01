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Мария Коленко
В Алматы прошел 39-й казахстанский некоммерческий конкурс барменов КАБ в номинации “Миксология”

Изначально побороться за призы решили девять участников, однако в последний момент еще один бармен подумал: “А почему бы не проверить свои силы и попытаться удивить жюри?”. И ему это удалось. В баре The Johns Pub собрались самые азартные участники

 

“Мы хотели запустить конкурс стариков-ветеранов, или, как я шучу, ветеринаров. Но, к сожалению, лето опять. У нас летом стало как-то напряженно с составом, это уже не первый год. У нас даже бывало по пять участников, мы были в небольшом шоке. Осенью ребята очень хорошо собираются в полном составе, минимум 20 человек”, - рассказала координатор Казахстанской ассоциации барменов Айгуль Азимова.
На этот раз соревновались парни в номинации “Миксология” за три призовых места. По словам организаторов, из дополнительных наград одного бармена ждал приз зрительских симпатий. В этот раз участникам не давали дипломы в номинациях “Самое лучшее украшение коктейля”, “Самый лучший вкус коктейля”, как это было в состязании по флейрингу. Для приготовления коктейля конкурсантам давалось пять минут на подготовку и шесть минут на создание одного коктейля в трех порциях.

 

 

Обязательным условием для участников конкурса было использование одного обязательного ингредиента - кофе, а далее полет фантазии не ограничивался.
Главный компонент коктейля мог быть представлен в любом виде - зерновой, молотый, растворимый, заранее подготовленный - и в любом сочетании. Так, участник Павел Бондарь подготовился основательно - принес газовую горелку - и приготовил настоящий турецкий кофе на глазах публики. Удивил необычным коктейлем и Диас Садыков. Специально для конкурса он принес настоящий вьетнамский кофе и приготовил очень вкусный коктейль, добавив туда сгущенного молока и водки, и назвал его “Белый вьетнамец”.
Среди участников был и дебютант. Олег Афонин приехал из Шымкента на дорогом автомобиле и потратил на бензин 50 000 тенге, такую же сумму ему придется потратить на обратный путь. Вот что значит стремление к победе!
Необычная история происхождения коктейля у Рустама Нургожаева. В заведение, где он работает, постоянно приходил один клиент по имени Александр и заказывал кофе. Он и подтолкнул парня на создание авторского творения, и теперь постоянный гость приходит попить коктейль “Фиеста с кофе” вместе со своими спутницами.
В этот раз конкурс получился экспромтом. Участников не так много, как обычно. Организаторы отметили, что на количество повлиял летний сезон. Бармены разъехались - кто по домам, поскольку значительная доля мастеров миксования напитков приехали из других городов, а кто-то отправился отдыхать за границу.

 

 

“Помимо того, что не могли собрать участников, в этот раз произошли задержки еще потому, что не везде информация появилась своевременно. Кто следил, тот даже был удивлен. Обычно у нас по графику за две недели поступает объявление в социальные сети и СМИ, а здесь за неделю определились. Мы хотели провести чисто кофейный конкурс. Но сейчас в Алматы готовится конкурс бариста, чисто кофейное соревнование, и спонсоры не захотели “распыляться”, сказали: “Давайте лучше мы отложим”. Поэтому пока принималось решение, переигрывали, определялись с местом проведения, потратили много времени. Но, в принципе, как видите, все равно набрали самых небезразличных. Мы рады каждому участнику”, - поделилась Айгуль Азимова.
Самым необычным и рисковым оказался Куаныш Омаров. Парень ради конкурса сбежал из больницы, где не так давно ему удаляли воспаленный лимфоузел. Утром он получил необходимые процедуры, а по окончании конкурса вновь отправился в больницу.
Такое рвение требует отдельной похвалы.

 

 

“Я спрашивала у профессионалов: “Что такое миксология?”. Мне сказали, что это отдельное направление. Переспрашивала: “Это классика?”. Они отвечали: “Нет, это отдельное направление”. Но я думаю, что все равно за основу берется классическое приготовление коктейлей по стандартным правилам. Там есть очень много нюансов и много штрафных баллов, к примеру, правильно ли идет смешивание. В регламенте обозначено, что конкурсант может допускать любое количество ингредиентов, но если будет перебор, то за это тоже будут сниматься штрафные баллы. По классическим правилам обычно в коктейле должно присутствовать не больше пяти ингредиентов. Поэтому мы даем некую свободу, но опять же за перебор будут штрафовать. Чтобы их полет фантазии расширялся, нет ограничений, но все должно быть в разумных пределах”, - сказала Айгуль Азимова.
Среди призов были деньги, фирменный алкоголь, медные брендированные стаканы, футболки, эксклюзивные подарки - статуэтки из керамики, выполненные в юмористическом стиле - с оголением торса, и они шли соразмерно, первая - более крупная, вторая - поменьше, третья - еще меньше.

 

 

Победители Номинация “Миксология”:
1-е место - Антон Безверхов
2-е место - Дмитрий Ананин
3-е место - Павел Бондарь
Приз зрительских симпатий - Дмитрий Ананин

 

Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 7 раз Просмотров: 7 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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