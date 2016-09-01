Мурат Уали

Впервые в Евразии одомашнивание лошади и появление всадников произошло 5500 лет назад в рамках Ботайской культуры Северного Казахстана. Открытия первых коневодов в последующие тысячелетия использовались другими степными племенами, передавались из поколения в поколение и распространялись по степным просторам Евразии Включая логику

Казахстанские историки давно спорят о происхождении этнонима “казах”. При этом речь идет не об искусственно созданном в 1936 году слове “казах”, а о древнем самоназвании казак. Украинские и русские исследователи казачества также пытаются выяснить этимологию славянского этнонима “козак”. До сих пор признанного всеми и однозначного толкования нет. Достоверно установлено лишь то, что в XV веке произошел перенос значения существовавшего ранее золотоордынского социального термина “казак”, имеющего смысл “вольный человек, разбойник, добытчик”, в славянский и тюркский этнонимы. Западные козаки приняли православие и стали славянскими казаками, а восточные казаки в мусульманской среде стали тюркскими казаками.

А вот как возник сам термин “казак”?

Большинство попыток этимологизации слова “казак” связано с поиском исторических племен с похожими названиями или фонетических соответствий в тюркских языках. Известный казахстанский историк и востоковед Вениамин Юдин еще более тридцати лет назад в специальном исследовании “К этимологии этнонима казак” приводит 22 примера различных толкований, предлагает свою, 23-ю версию и делает вывод: “результаты исследований незначительны. Не удалось даже установить язык, давший жизнь слову”. К настоящему времени все исторические первоисточники уже известны, а фонетические соответствия в тюркском языке перебраны. Хотя версий стало еще больше, но по-прежнему “результаты исследований незначительны”.

Попробуем, включив логику, зайти с другого, ненаучного конца. Если какой-либо термин не этимологизируется легко и просто из родного языка, то это говорит в пользу его иноязычного заимствования. Появление нового социального понятия вовсе не обязательно влечет возникновение нового термина. Вполне возможно использование в новом смысле старого слова, первоначальное значение которого было иным. Интуиция подсказывает, что слово “казак” наверняка не из тюркского языка, а его первоначальным значением может быть не традиционное “вольный человек, разбойник, добытчик”, а что-то связанное с лошадью: всадник, конник, лошадник, коне-человек и т.п.

Характерный пример - метаморфозы термина всадники-конники в Европе. Быль о кавалерах

Первые письменные упоминания про верховую езду на лошади появились во II тысячелетии до нашей эры на Ближнем Востоке. Загадочный кочевой народ касситы вторгся в Междуречье с северо-запада современного Ирана. Из отрывочных ассирийских хроник известно, что касситы были скотоводами, ездили на лошадях и управляли колесницами, а на границах своих владений ставили каменные изваяния кентавров.

Европейцы, оценив возможности передвижения на лошадях, тоже стали осваивать колесницы и верховую езду. Но приобретение и содержание боевого коня в земледельческой Европе было дело дорогостоящее, поэтому позволить себе это могли только богатые представители высшего сословия. Простой народ ходил пешком. В Древней Греции привилегированный слой всадников назывался гиппеи (от греческого hippos - лошадь). В Древнем Риме всадники назывались эквитами (от латинского equus - лошадь). До изобретения стремян у всадников не было особых преимуществ на поле битвы в сравнении с организованной пехотой. Их роль в европейском военном деле по сравнению с греческой фалангой или римским легионом в основном была вспомогательной.

В Средние века после изобретения стремян преимущества всадников в военном деле стали очевидны. Лошадей стали разводить повсеместно, и конница стала главной ударной силой всех армий. Конники получили широкое распространение, и их стали называть: в итальянском - кавалер, в испанском - кабальеро, во французском - шевалье. Этимология этих терминов восходит к итальянскому cavallo - лошадь. Сavallo + суффикс еr = cavaliere. В Италии и Испании слово “кавалер” стало синонимом принадлежности к дворянству, то есть к сословию богатых и благородных людей. В немецком языке появилось два родственных слова для обозначения верховой езды - ritt и reit. От первого возник всем известный ritter - рыцарь, от второго reiter - рейтары - род конных войск, особенно прославившийся в шведской армии.

В средневековой Европе у военного сословия кавалеров и рыцарей возник распиаренный поэтами-трубадурами свой кодекс чести, особое благородное отношение к женщинам, детям, побежденным врагам. Неудивительно, что в результате эти термины проникли в другие языки, в частности в русский, и стали употребляться по отношению к сильному мужчине, который добр и великодушен по отношению к слабым и умеет ухаживать за женщинами. В русском языке словом “кавалер” называют человека, награжденного орденом или танцующего с дамой. Ну а словом “рыцарь” - воспитанного галантного мужчину, благородного в делах и словах и красиво ухаживающего за женщиной.

Вот так в европейских языках рождался, менял первоначальный смысл и заимствовался из языка в язык термин “всадник” (конник). Для полноты картины следует добавить, что в русском языке значение термина осталось неизменным, а в английском он образовался из двух слов horse-man. Сказка о ковбоях

За морями, за горами, в тридевятом царстве-государстве под названием Техас давным-давно жили-были молодые парни. Они работали на крупных ранчо владельцев стад коров и занимались объездом территории, ремонтом оград, поиском отбившихся от стада животных, клеймением молодняка и многим другим. Поначалу техасские пастбища были неогороженными, и очень часто коровы разных хозяев смешивались и паслись вместе. Поэтому каждый год приходилось производить загон и раздел скота. Молодых парней стали называть ковбоями от английских слов cow - корова и boy - парень. Их главным помощником была лошадь, а атрибутами одежды - джинсы, шляпа и шейный платок. Но самым главным делом ковбоев был перегон крупного рогатого скота от пастбищ до ближайшей железнодорожной станции для отправки на мясозавод. Коров гнали по пустынным прериям, в которых можно было наткнуться на индейцев или на белых бандитов. Во время перегона ковбои окружали стадо кольцом и следили за тем, чтобы ни одна корова не отбилась от общей массы. Ночью во время стоянок коровьи парни патрулировали по периметру коровьего стада, перекликаясь посредством куплетов, один начинал, другой на противоположной стороне заканчивал. Так родились ковбойские песни, ковбойская поэзия, баллады, а также всевозможные легенды и небылицы.

В глазах простых смертных ковбой был олицетворением мужества, отваги, стойкости, неприхотливости. Постепенно число ковбоев увеличилось. Усилившись как сословие, ковбои стали решающим фактором в объединении племен. Представители разных племен и социальных групп перенимали образ жизни, обычаи и одежду ковбоев. Они создали свою партию, победили на выборах, и ковбойский лидер Теодор Рузвельт стал президентом Техаса. Со временем всех жителей Техаса стали называть ковбоями. Надо сказать, что у ковбоев не было своей письменности. К чему она им? Собираясь вместе, они устраивали родео, пили пиво и виски, стреляли из своих кольтов по индейцам и пели ковбойские песни.

Но индейцев не становилось меньше. Наоборот. Все больше индейцев приезжало в Техас из соседних стран. Постепенно индейцы стали подавляющим большинством населения. В стране установилась власть индейцев и индейский язык. Английский язык был забыт. Согласно древней пословице “На чьей земле живешь, их песни и поешь” индейцы стали петь ковбойские песни и называть себя ковбоями.

Прошло 500 лет. Жители Техаса овладели письменностью, и ковбойские историки начали задумываться о происхождении слова “ковбой”. Но никаких письменных документов об эпохе ковбоев не сохранилось. Лишь ходили устные легенды о “золотых временах, когда жаворонки сплетали гнезда на спинах коров”. Среди интеллигенции даже раздавались голоса о переименовании страны в Ковбоестан. Тогда главный вождь Техаса по имени Чингач Бук, что в переводе с индейского означает Большая Голова потребовал от историков выяснить происхождение этнонима. Историки засуетились и начали предлагать версии. По одной из них - в стране раньше жило древнее племя ковбов, от которого присоединением суффикса ой и произошло название ковбой. По другой версии, ковбои - это был союз племен ковов и боев. Ковы и бои объединились, победили всех врагов и дали название стране. А вот этнографы разыскали народное предание, по которому во времена первого президента Рузвельта жил народный богатырь по имени Ковбо. Он взял в жены двенадцать девушек, и у него было тридцать сыновей и сорок дочерей. Вот от них и произошли ковбои. Но все это были сугубо академические споры, далекие от народа и его чаяний.

А народная этимология считала, что древнее индейское слово “коу” означает белый, а слово “бой” означает гусь, то есть получалось белые гуси. Такое красивое название тешило народное самолюбие, и к мнению историков, что это ложная этимология, особенно не прислушивались. Были и другие, еще более фантастические версии, не учитывающие ни исторический фон, ни законы фонетики, ни даже принципы здравого смысла. Лишь некоторые лингвисты высказывали робкие предположения о заимствовании слова ковбой из английского языка. Но таких врагов народа исключали из ковбойской партии и выгоняли с работы... Версия о казаках

В степных ландшафтах лошадь могла существовать на подножном корму. Поэтому в скотоводческих племенах Евразии имущественного ценза на лошадь не было. Любой степняк мог быть всадником. Очевидно, что самое первое возникновение термина “всадник” связано с покорением и оседланием лошади, и зарождение слова должно уходить корнями в глубину тысячелетий.

Впервые в Евразии одомашнивание лошади произошло 5500 лет назад в рамках Ботайской культуры Северного Казахстана. Многочисленные археологические артефакты, найденные при раскопках уникального поселения Ботай, говорят о том, что ботайцы доили кобыл и пили кумыс, заготавливали на зиму согым, использовали в конской узде костяные псалии, играли в асыки и жили в стационарных полуземлянках - прообразе тюркской юрты. Эти и некоторые другие археологические данные говорят о соответствии значительного числа деталей культуры и быта ботайцев и казахов недавнего прошлого. Об этом говорит и последующая археология и антропология эпохи бронзы и железа в казахстанских степях.

Об этом говорит известный казахстанский археолог, профессор Виктор Зайберт - первооткрыватель Ботая: “Все открытия первых коневодов внедрялись в повседневную практику, закреплялись в процессе традиционного воспитания, передавались из поколения в поколение на протяжении тысячелетий и распространялись по степным и лесостепным просторам Евразии”. Таким образом, археология и антропология протягивают нить от ботайцев к андроновцам, сакам и тюркам. Почему бы такому соответствию не быть в коневодческой терминологии? Некоторые коневодческие термины тюркского (казахского) языка, не имеющие однозначной этимологии - кумыс, казы, асык, тарлан, жигит и др. - могли возникнуть в ботайском языке.

Рискнем высказать предположение:

Термин “казак” со значением “конник, всадник, наездник” возник при овладении верховой ездой на лошади в рамках Ботайской культуры или у соседних племен, как нарицательное название ботайцев (типа “лошадники”). Затем термин “казак” был заимствован в тюркский язык. По мере роста числа всадников они консолидировались в отряды и дружины при вожде племени, избавлялись от ежедневного скотоводческого или земледельческого труда, поддерживая существование за счет платы от вождя или набегов на соседей. Вот эти организованные в отряды всадники-казаки в Тюркских каганатах могли ассоциироваться с вольными людьми, добытчиками, а иногда и разбойниками. В Золотой Орде из них окончательно сформировалось военное сословие, а после распада Золотой Орды социальный термин “казак” превратился в этнический. Пусть лингвисты

рассудят

Об эпохе Ботая нет и не может быть никаких письменных свидетельств. Текстов нет, поэтому нужен не историко-филологический, а сравнительно-лингвистический подход. В таком случае проблема этимологизации звучит по-другому: в каком языке и как произошло рождение первоначального термина “всадник”? Каким был язык ботайцев или их соседей? Может быть, индоевропейским, а может быть, енисейским, как считает известный российский лингвист Вячеслав Иванов. Но вряд ли тюркским.

Новый термин в любом языке может образовываться разными способами:

1. К корню присоединяется суффикс (или префикс).

2. Новое слово составляется из двух старых.

3. Заимствуется иностранное слово.

4. Происходит перенос значения старого слова, т.е. старый термин обретает новый смысл.

В казахском языке есть слово “казы”, означающее конскую колбасу, а также слово “каса” - детородный орган жеребца. Известны степные народы касситы, касоги, хазары. Можно предположить, что корень кас или хаз, объединяющий эти слова, является названием лошади. Если к нему добавить суффикс ак, то получится хаз-ак/кас-ак в значении конник.

В таблице 1 приведены слова всадник на разных языках, образованные от слова “лошадь” с использованием разных суффиксов (кроме английского).

Слов, аналогичных слову “казак”, с суффиком ak хватает и в русском, и в казахском, и в иранском. Можно предполагать: какому языку принадлежит суффикс ak, в том языке и возник термин. Чей же суффикс ak, славянский, тюркский или арийский?

Ответ должны знать лингвисты.

А может, ak вовсе и не суффикс, а слово (или остаток слова), означающее человека или мужчину. Может быть, новое слово haz-ak возникло как составной термин, означающий коне-мужчину или лошаде-человека. Такой же, как английский horse-man, казахский атка-минер, американский cow-boy, греческий кен-тавр.

Вполне возможно, что возникший термин несколько отличался от звучания хазак. Впоследствии в тюркской среде термин как заимствованное от местного населения иностранное слово обкатывается, претерпевая фонетические и смысловые изменения, и превращается в обозначение вольного всадника, затем в военное сословие и, наконец, в этноним “казак”.

Конечно, в изложенной лингвистической конструкции полно разных натяжек и допущений. Версия не дотягивает до научной. Все-таки автор не лингвист. Но логика словообразования и последующего переноса значений вроде бы безупречна.

Пусть лингвисты рассудят.