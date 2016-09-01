АВТОМОБИЛЬ КАК РОСКОШЬ

Алина Сарсенова

Коллекционировать автомобили может себе позволить далеко не каждый, однако фанаты ретромашин не всегда очень богаты, кто-то просто поклонник, кто-то умелец, а кому-то раритетное авто досталось от деда. Когда-то старая машина считалась уже ненужным металлоломом, однако работающий ретроавтомобиль - это показатель престижа и статуса. 10 сентября автоколлекционеры из Казахстана и других стран показали жителям и гостям Алматы редкие экземпляры классических автомобилей и продемонстрировали, на что они способны в рамках мероприятия Villa Retro Car III Интересен тот факт, что большинство владельцев раритетных авто младше экспонатов своих коллекций практически вдвое. Однако официально ретрокаром считается автомобиль старше тридцати лет, но в среде истинных ценителей чем старше авто, тем лучше. Некоторым эксклюзивным моделям, которые были представлены на выставке автомобильной классики в Алматы, давно за восемьдесят. Кстати, эти автомобили не тронуты временем и попали в руки нынешних владельцев, сохранив свою полную аутентичность, вплоть до таких мелочей, как колпаки на колесных дисках. Кроме того, практически все они на ходу. У каждого классического автомобиля своя история. В Америке, Европе и России существуют целые федерации любителей автостарины, а у нас в Казахстане это движение только набирает обороты. - Идея проведения международной выставки и ралли классических автомобилей родилась в 2014 году, - рассказывает идейный вдохновитель Villa Retro Car Алла Жуйкова, генеральный директор Villa Boutiques & Restaurants. - Тогда же было организовано первое мероприятие. Судя по тому, какой отклик оно получило у владельцев частных коллекций и публики, имело смысл сделать событие ежегодным. Для казахстанских автоколлекционеров Villa Retro Car - единственная площадка в Казахстане для общения и обмена опытом. В этом году данный проект поддержал акимат города Алматы, он состоялся в рамках празднования тысячелетия нашего города, кроме того выставку-ралли поддержали Российская автомобильная федерация и Российский ралли-клуб классических автомобилей. Мероприятие включало в себя три этапа - выставку, ралли и закрытое мероприятие для специально приглашенных гостей. Утром, с 10.00 до 13.00, на площади Астана состоялась открытая выставка роскошных ретрокаров для всех желающих в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под руководством А.В. Белякова и Казахстанской национальной федерации черлидинга. В выставке, где была представлена 41 машина, приняли участие российские и казахстанские ретрокары. В 13.00, после официальной речи акима г. Алматы Бауыржана Байбека и идейных вдохновителей события, стартовало ралли. Колонна из Mercedes 40-х, советских “Побед” и других любопытных образцов автопрома двинулась от площади Астана до спорткомплекса “Медеу” и финишировала в Villa Boutiques & Restaurants, где состоялась торжественная церемония награждения участников ралли, которая прошла в рамках закрытого мероприятия в стиле “Ретрошик”, которое и завершило праздник классических автомобилей. Решение принимали высококвалифицированные зарубежные и казахстанские экспертные организации в лице главного судьи и председателя комитета ралли РАФ Игоря Владимировича Сухова, президента РККА Станислава Васильевича Соловьева, директора музея “Московский транспорт” Дмитрия Юрьевича Октябрьского. Они гарантировали международный уровень судейства Villa Retro Car III. В зачетах “Абсолют” и “Гость” победил экипаж Андрея Паньковского и Татьяны Паньковской с автомобилем Porsche 356 cabrio 1600 SS 1964 года, второе и третье места достались экипажам Кирилла Евстафьева, Игоря Федорова с Cadillac De VILLE 1959 года и Евгения Ерофеева, Арины Ерофеевой с Bentley S2 1962 года соответственно. В зачете “Национальный” победа - за экипажем Андрея Малова, Игоря Постникова с ретрокаром Mercedes-Benz w114/8 1970 года, второе место - у экипажа Сергея Пономарева, Александра Линник с ГАЗ 21 1967 года, третье - у экипажа Мухтара Нурлыбаева, Игната Фалькова с Mercedes-Benz w111 1971 года. Победители получили памятные кубки и призы от первой казахстанской часовой мануфактуры AmirLTD. Почетный кубок акима Алматы, который также достался экипажу Mercedes- Benz w114/8 1970 года, вручил заместитель акима города Румиль Тауфикович Тауфиков. Многие гости соблюли дресс-код закрытого мероприятия, а именно “Ретрошик”, можно было увидеть дизайнера Ольгу Ким и главного редактора Fashion Collection Асель Зои в стиле 30-х годов. Под зажигательные выступления музыкального коллектива Private Jet гости наслаждались закусками, ярким ароматом дорогого бурбона, итальянским игристым вином, освежающими лимонадами. Помимо культовых ретрокаров гости имели возможность сфотографироваться на тематических фотозонах, поддерживающих тему вечера “Ретрошик”. Кроме того, каждый из присутствующих смог поучаствовать в лотерее, где были разыграны сертификаты от пятизвездочного отеля. Кульминацией вечера стал бельгийский торт весом более 200 килограммов.

Напомним, первая в Казахстане выставка раритетных машин из частных коллекций прошла осенью 2014 года на той же территории. Вечер презентовали Линда Нигматулина, Александр Панайотов и группа Private Jet. Было представлено 18 классических автомобилей казахстанских коллекционеров. 12 сентября 2015 года состоялось второе мероприятие из серии Villa Retro Car, где были представлены 42 классических автомобиля. Формат вечера был презентован в стиле Steam Punk, а увлекательная программа в стенах архитектурного изыска перенесла гостей в незабываемое путешествие. В выставке участвовала компетентная судейская коллегия, в состав которой вошли эксперты Олег Алексеев, Мантас Шапок, Александр Пашков, Ростислав Виноградов.

Кроме автолюбителей и ценителей классических экспонатов автопрома имели возможность прикоснуться к истории с раритетными авто такие известные персоны, как Бейбит Алибеков, известный бизнесмен и руководитель Bentley club Almaty, дизайнеры Ирина Ашербекова и Ирина Байжанова и другие известные персоны. Фото Сабины Рустембаевой