Мария Коленко

Легендарный английский хореограф Мэтью Борн, а таковым он является, поскольку за музыкальный спектакль “Лебединое озеро” он удостоился премии “Тони” как лучший режиссер, а за заслуги в области хореографии в мае этого года был посвящен в рыцари Соединенного Королевства. Сегодня пойдет речь о постановке “Спящая красавица”, которую Мэтью рассказал совершенно иначе Балет в двух действиях под музыку Петра Ильича Чайковского удивил зрителей необычной трактовкой известной всем с детства истории. В “Спящей красавице” Мэтью является постановщиком, автором либретто и конечно же хореографом. История, которую рассказывает Борн в своей постановке, берет начало в 1890 году. Тот самый год, когда мир увидел самую первую премьеру этого балета на музыку Чайковского, - начинается крестинами принцессы Авроры (Ханна Вассалло). Это был период в европейской истории, когда вампиры, феи и загадочный декаданс будоражили умы и давали пищу фантазиям в несколько мрачном стиле. Аврора растет, и вместе с ней зритель перемещается в прекрасную и уходящую Эдвардианскую эпоху, мифический золотой век долгих летних чаепитий, крокета на лужайке и новых танцевальных безумий. Через сто лет, как и положено по сказке Шарля Перро, Аврора просыпается в нашем, современном мире, который таит в себе большое количество удивительных загадок, наверное, больше, чем сами сказки. Кстати, пробудил ее поцелуй королевского садовника по имени Лео (Доминик Норс). Теперь герои хотят удалиться подальше от современного мира - в лес - вместе с феями, которые сегодня тоже стали изгнанниками. Постановке больше всего подойдет определение “готическая”, поскольку стиль, декорации, костюмы, подача танцев и, разумеется, любовная история имеют черную пелену таинственности.

У Мэтью Борна блестяще получается придать нотку свежести в заезженные балетные постановки. Кто-то скажет: “Да зачем вообще смотреть постановку, сюжет которой не будет меняться тысячелетиями?”. А Борн знает ответ и делится своим неординарным взглядом на всеми любимые истории, причем с элегантным британским стилем и вкусом.

При просмотре “Спящей красавицы” складывается впечатление, что перед нами предстал настоящий голливудский фильм, который зрители с трепетом ждали долгое время.

Заметно, что Мэтью Борн не ставил задачу преподнести балет в классическом варианте, с легким налетом отличительных элементов в виде нетривиальных костюмов. Он словно сразу поставил “Спящую красавицу” для большого экрана с целью развлечь зрителя и заинтересовать его этим видом искусства. У большинства при слове “балет” возникает образ худощавых девушек в белых пачках на пуантах, крутящих фуэте, да и ставят постановки только для коллег по хореографическому и для “тех, кто в теме”. Но как же далеки сейчас мы от реальности. Искусство балетного танца доступно не только профессионалам, но и новичкам, любителям. А “Спящая красавица” Борна напомнила несколько анимационных фильмов Тима Бертона, например, “Труп невесты” и “Биттлджус”. Помните фразу Эдварда Каллена из “Сумерек”: “Я так долго тебя ждал”. Так вот, сто лет ожидания в спектакле отсылают к знаменитой истории любви вампира и девушки и показывают, что ради настоящих чувств, неподдельного счастья можно ждать сколько угодно времени. Данная трактовка пробивает на эмоции. Здесь принц не мимо пробегал и от нечего делать поцеловал красавицу. Все выглядит убедительно, по-настоящему.

Сам автор называет свои постановки “пьесы без слов”. А ведь результат на экране только это подтверждает. Это своеобразные пантомимы, где актеры говорят на языке тела. Это какой-то отдельный борновский жанр, где за героев болеешь, будто сидишь на скачках, световые эффекты как на лучших шоу “Тиффани”, игра актеров и музыкальная составляющая придают драматизм. Необычная постановка обладает каким-то гипнотическим эффектом. Изменения претерпела и главная локация событий: действие “Спящей красавицы” теперь происходят в Англии, а не во Франции. Этот шаг позволил Борну пофантазировать на славу. Фея Сирень превратилась в положительного вампира Графа Сирень (Кристофер Марни). Двойную работу проделал Адам Маскелл, исполнив роли главной злодейки Карабосс и ее сына Карадока, за которого должна была выйти замуж Аврора. Чары танцора окутали не только героев, но и зрителей на летнем театральном фестивале.

Даешь искусство в массы! Любите балет. Еще подростком Мэтью Борн, не имея специального образования, пытался организовать разные любительские танцевальные компании. В 1987 году вместе со своими друзьями Эммой Гладстоун и Дэвидом Массингэмом он основал собственную небольшую танцевальную труппу под названием “Приключения в кино”. В 2002-м она была реорганизована в компанию “Новые приключения”. В своем творчестве Борн часто обращается к классическим спектаклям и сюжетам, придавая им свою оригинальную трактовку. Помимо “Спящей красавицы” Мэтью представил зрителям постановки “Щелкунчик”, “Сильфида”, “Золушка”, “Кармен” и принесшую ему успех вариацию балета “Лебединое озеро”, где он передал партии лебедей танцовщикам-мужчинам.