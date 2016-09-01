ИСТИНА В ВИНЕ

Алина Сарсенова Что может служить показателем культуры человека или общества в целом? Не только любовь к музеям, галереям, театрам, но и, оказывается, умение дегустировать благородные напитки, а именно вино. Ведь дегустация вин с давних пор считается элементом цивилизации во многих европейских странах, а теперь и не только. Культура “отведывания” распространилась даже в тех странах, где потребление вина не было частью традиции. Так как интерес возрастал, то появилось огромное количество профессиональной литературы, люди стали разделять вино по характеристикам цвета, аромата и вкуса, создали определенную терминологию. Так что же такое дегустация - искусство или повод напиться? В этом и помогали разбираться на мастер-классе от самого титулованного сомелье Казахстана - Тимура Тулеу - 20 сентября в ресторане Citizen Итак, блогеры, журналисты и просто популярные люди оказались в неизвестном мире этикеток, стилей, винных регионов, необычных названий и, конечно же, вкуса. Дегустация - искусство, которому можно научиться, если захотеть. Тимур Тулеу тоже не сразу стал сомелье, оказывается, он долгое время прожил в Сан-Франциско рядом с долиной Напа, такое соседство и помогло ему увлечься вином. Ведь долина Напа - это американская виноградарская зона, которая расположена в Напа Каунти, американском штате Калифорния. Она считается одним из лучших винодельческих регионов в мире. Именно там Тимур и получил диплом Международного кулинарного центра, затем последовало обучение в лондонской школе WSET и уже работа в качестве профессионального сомелье. Профессионал-дегустатор рассказал, что хорошее вино производят не только во Франции и других странах Европы, но и в Австралии, Южной Америке, Южной Африке, в американских штатах Калифорния и Орегон, а также в Новой Зеландии. Именно в Новом Свете и появились сочные фруктовые красные вина, то есть их можно употреблять с едой и без. В этот вечер гостям предложили отведать чилийское вино премиум-класса. Однако оценка вина все-таки субъективна, так как мы чувствуем вкусы по-разному. Конечно, начиная приобретать свой первый опыт в том, как разобраться в благородном напитке, необходимо обращать внимание и на профессиональное мнение, но все-таки окончательный вывод и выбор вина должен оставаться за каждым человеком, то есть абсолютно индивидуально. Но есть правила, которые одинаковы для всех дегустаторов: от простого нужно переходить к сложному, от белого к красному, от молодого к выдержанному, от сухого к сладкому, от менее крепкого к более крепкому. Удивительно, но многие присутствующие гости начинают с того, что неправильно берут в руки бокал. Оказывается, его нужно держать только за ножку или донышко, хотя для подвыпившего человека это не очень удобно - можно легко уронить, пролить, разбить. Но если вы все-таки приспособились и взяли в руки бокал с горячительной жидкостью, то пора призвать к чувствам: зрению, обонянию и осязанию. Сначала нужно ...нет, не выпить, а посмотреть на вино, разглядеть его цвет, прозрачность, блеск и текучесть. Оценивая цвет вина, чаще всего говорят о его интенсивности: чем он интенсивнее, тем богаче вино. Цвет молодого белого вина будет иметь зеленоватые отблески, а зрелое вино будет приобретать соломенные оттенки. Что касается красных вин, то в молодости они имеют цвет с фиолетовым оттенком, а цвет более зрелых вин будет отличаться оранжевыми нюансами.

Уже собрались пригубить? Нет, дорогие читатели, теперь вдыхаем аромат вина, ведь так мы можем судить о силе и качестве. Ароматные композиции могут быть цветочными, фруктовыми, растительными, пряными, животными, эмпириматическими. Кстати, растительные - это ароматы грибов, гумуса, подлеска, которые часто присутствуют в красных винах, прошедших некоторую выдержку. Если вино пахнет листьями и почками черной смородины, то будьте уверены - перед вами Совиньон блан, а зеленый перец характерен для Каберне Совиньон. А теперь уже можно пробовать, все-таки вкус вина определяется рецепторами языка. Но здесь вы тоже не сможете сделать полноценного глотка, так как нужно еще использовать рецепторы, расположенные на слизистой неба, десен и щек, поэтому побулькали - и поняли, что существует в вине не только сладость и кислота, как может показаться на первый взгляд, но и горечь, да что там, даже соленость и та есть. Последняя, однако, есть только в хересе фино и мансанилье. А теперь-то можно пить? Да, уже можно, но только не просто пьем, тут же запоминаем, что все вина принято делить на два основных типа: вина, содержащие углекислоту, то есть шипучие, и вина без углекислоты, так называемые тихие. В свою очередь, “тихие” вина подразделяются на столовые, то есть сухие, полусладкие, полусухие, а также на крепленые и ароматизированные. Столовые вина содержат спирт, полученный только в результате естественного брожения. Антиподы “тихих” вин - это вина, перенасыщенные диоксидом углерода. Эта группа подразделяется на два основных типа: игристые и газированные. Игристые получают из отборного белого или красного сухого вина в результате вторичного брожения в герметически закупоренных бутылках. Так получают любимое женщинами шампанское, лучшее игристое вино. На самом деле “винный” мир гораздо разнообразнее. О нем можно говорить бесконечно, но не нужно забывать - каким бы ни было хорошим вино, главное, чтобы оно не вредило вашему здоровью, поэтому просто необходимо ограничивать количество выпитого. Дегустировать пришли блогер Анна Королева, владелец магазинов нижнего белья, и популярный блогер Константин Пименов, кинокритик и пиарщик Андрей Мануйлов, телеведущая Алевтина Мадьярова, фэшн-обозреватель Евгений Овчинников, журналист и блогер Ирина Лукичева, спортивный комментатор Дмитрий Мостовой и другие известные персоны.