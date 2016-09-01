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В Алматы состоялось уникальное культурное событие этого года - награждение видных деятелей культуры и искусства “Евразийской премией”
В стенах Каспийского университета прошла вторая часть церемонии награждения. Первая - в дипломатической академии в Москве, где отличившиеся представители различных отраслей получили золотые и серебряные статуэтки и памятные медали.
Литературная премия была учреждена в 2013 году Евразийским творческим союзом и призвана выделять такие произведения в области художественной, документальной, публицистической литературы, которые наиболее ярко и оригинально отображают разнообразие культур многонациональной Евразии, а также поощрять лучших представителей в кино, художественном, изобразительном, композиторском, театральном, вокальном искусстве.
В жюри премии присутствуют люди самых различных профессий, это и доктора наук, и известные музыкальные деятели Казахстана, России, ветераны Беларуси, Украины, Франции, Италии...
Участники - это люди, которые внесли свой вклад в создание единого культурного творческого интеллектуального пространства Евразии.
После награждения состоялся концерт популярных коллективов и исполнителей продюсерского центра KS Production. На концерте выступили Меруерт Мусрали, Мирас Киньяров, этнофольклорная группа “Туран” и этноджазовый дуэт ST brothers
Лауреаты “Евразийской премии-2016”
Этнографические и этнологические исследования
Золото - Андрей Кудин, доктор теологии, китаевед, долгое время работал в Российской академии наук. Автор монографий, очерков и статей об экономическом и духовном развитии Азии и Европы.
Серебро - Раушан Мустафина, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии и этнологии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева.
Сокровища прозы
Золото - Ольга Дыдыкина, кандидат филологических наук, писатель, редактор, руководитель издательских проектов.
Серебро - Сергей Галихин, популярный российский писатель, автор многих повестей, романов и рассказов.
В единстве культур
Золото - Мехди Шоджаи Сейед, известный иранский писатель, один из самых популярных как в Иране, так и за рубежом, его изданные на русском языке произведения стали бестселлерами.
Серебро - Болат Кумеков, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК.
Наука
Золото - Майдан Сулейменов, доктор юридических наук, профессор, академик НАН РК, член совета по правовой политике при президенте РК, член научно-экспертного совета при сенате парламента РК.
Серебро - Армен Седракян, доцент Государственного политехнического университета, кандидат физико-математических наук, общественный и культурный деятель, преподаватель, изобретатель и писатель.
Наука - специальный приз
Золото - Альпик Мкртчян, академик НАН Республики Армения, доктор физико-математических наук, иностранный член Инженерной академии наук имени А.С. Прохорова, профессор Томского политехнического университета, заслуженный изобретатель СССР, заслуженный деятель науки Армении.
Исторические исследования
Золото - Аликбер Аликберов, российский востоковед, историк и исламовед, заместитель директора Института востоковедения РАН, руководитель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья.
Золото - Булат Султанов, заслуженный деятель Республики Казахстан, казахстанский политолог, доктор исторических наук. Почетный профессор Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова. Почетный профессор Шанхайского университета международных исследований.
Дизайн
Золото - Краветц Михаил, модельер и дизайнер, признанный в Казахстане и за рубежом.
Серебро - Гани Абкеев, создатель собственного казахстанского ювелирного бренда “Гани Абкеев”.
Хореография
Золото - Елена Рудикова, художественный руководитель шоу-балета “Виват”.
Золото - Галина Воржева, хореограф-постановщик, за ее плечами не один мюзикл и не одна сотня концертов.
Композиторское мастерство
Золото - Актоты Райымкулова, композитор, директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.
Серебро - Болатбек Нуркасымов, талантливый молодой композитор, написал 10 песен для казахстанских артистов, музыкальный редактор и композитор театра ТЮЗ имени Мусрепова.
Вокальное мастерство
Золото - Бибигуль Тулегенова, советская казахская оперная певица, актриса, педагог. Герой Социалистического Труда. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР.
Серебро - Куат Идрискалиев, баритональный тенор, солист Государственного ансамбля “Гулдер”.
Актерское мастерство
Золото - Жанна Куанышева, заслуженный артист Казахской ССР (1990). Член Союза кинематографистов СССР, актриса года, заслуженный артист РК.
Серебро - Антон Митнев, актер Алматинского русского драматического театра имени М.Ю. Лермонтова.
Инструменталистика
Золото - Аида Аюпова, известная казахстанская скрипачка, лауреат и дипломант республиканских и международных конкурсов, заслуженный деятель Казахстана.
Серебро - Бекежан Ракишев, виолончелист, лауреат международных и республиканских конкурсов, входит в состав оркестра под управлением Марата Бисенгалиева.
Режиссерское мастерство
Золото - Ермек Шынырбаев, актер, режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный деятель искусств Казахстана. Член Союза кинематографистов СССР.
Серебро - Аскар Бисембин, сценарист, режиссер. Принимал участие в создании сценариев популярных российских сериалов “Папины дочки”, “Счастливы вместе”.
Художественное мастерство
Золото - Андрей Нода, современный казахстанский художник с мировым именем, живописец, график, фотохудожник, керамист, contemporaryartist. Член Союза художников РК. Лауреат национальной премии “ТАРЛАН” в номинации “Изобразительное искусство”.
Серебро - Ирина Ярема, член Союза художников СССР с 1970 года. Направления в творчестве: гобелен, живопись, графика и монументальное искусство.
Смысл мироздания
Золото - Евгений Бажанов, российский политолог, историк, публицист, дипломат. Доктор исторических наук, профессор. Ректор Дипломатической академии МИДа России.
Золото - Лилия Ахмедова, сертифицированный международный целитель, член Центра народного целительства РК и обладатель медали Гиппократа.
Специальные номинации
За вклад в дело мира и согласия
Золото - Дмитрий Петрухин, президент Географического общества. Байкер-кругосветник.
За вклад в развитие евразийской науки
Золото - Тогжан Мукашева, доктор биологических наук. Заведующий кафедрой микробиологии в КАЗНУ имени аль- Фараби.
За вклад в мировую культуру и спорт
Золото - Геннадий Головкин, казахстанский боксер-профессионал. Чемпион мира. Входит в тройку лучших боксеров независимо от весовой категории. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.
Золото - Серик Сапиев, казахстанский боксер, олимпийский чемпион 2012 года. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Обладатель Кубка Вэла Баркера 2012 года.
Золото - Илья Ильин, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Двукратный олимпийский чемпион (Пекин-2008 и Лондон-2012).
Золото - Александр Винокуров, казахстанский профессиональный велогонщик. Победитель Вуэльты Испании-2006 и олимпийский чемпион 2012 года в групповой гонке. С 2013 года - генеральный менеджер велокоманды Astana Pro Team.
Золото - Дмитрий Баландин, казахстанский пловец, олимпийский чемпион 2016 года на дистанции 200 метров брассом. Первый в истории представитель Казахстана, выигравший олимпийское золото в плавании. трехкратный чемпион Азиатских игр 2014 года, победитель Универсиады 2015 года.
За вклад в развитие мирового театрального искусства
Золото - Юрий Померанцев, советский и казахстанский актер театра и кино, режиссер, общественный деятель, депутат Верховного Совета Казахской ССР, народный артист Казахской ССР (1961), заслуженный артист Казахской ССР (1959).
Ассаль Джан, фото Талгата Галимова