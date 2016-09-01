В Алматы состоялось уникальное культурное событие этого года - награждение видных деятелей культуры и искусства “Евразийской премией” В стенах Каспийского университета прошла вторая часть церемонии награждения. Первая - в дипломатической академии в Москве, где отличившиеся представители различных отраслей получили золотые и серебряные статуэтки и памятные медали.

Литературная премия была учреждена в 2013 году Евразийским творческим союзом и призвана выделять такие произведения в области художественной, документальной, публицистической литературы, которые наиболее ярко и оригинально отображают разнообразие культур многонациональной Евразии, а также поощрять лучших представителей в кино, художественном, изобразительном, композиторском, театральном, вокальном искусстве.

В жюри премии присутствуют люди самых различных профессий, это и доктора наук, и известные музыкальные деятели Казахстана, России, ветераны Беларуси, Украины, Франции, Италии...

Участники - это люди, которые внесли свой вклад в создание единого культурного творческого интеллектуального пространства Евразии.

После награждения состоялся концерт популярных коллективов и исполнителей продюсерского центра KS Production. На концерте выступили Меруерт Мусрали, Мирас Киньяров, этнофольклорная группа “Туран” и этноджазовый дуэт ST brothers Лауреаты “Евразийской премии-2016” Этнографические и этнологические исследования

Золото - Андрей Кудин, доктор теологии, китаевед, долгое время работал в Российской академии наук. Автор монографий, очерков и статей об экономическом и духовном развитии Азии и Европы.

Серебро - Раушан Мустафина, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии и этнологии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева.

Сокровища прозы

Золото - Ольга Дыдыкина, кандидат филологических наук, писатель, редактор, руководитель издательских проектов.

Серебро - Сергей Галихин, популярный российский писатель, автор многих повестей, романов и рассказов.

В единстве культур

Золото - Мехди Шоджаи Сейед, известный иранский писатель, один из самых популярных как в Иране, так и за рубежом, его изданные на русском языке произведения стали бестселлерами.

Серебро - Болат Кумеков, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК.

Наука

Золото - Майдан Сулейменов, доктор юридических наук, профессор, академик НАН РК, член совета по правовой политике при президенте РК, член научно-экспертного совета при сенате парламента РК.

Серебро - Армен Седракян, доцент Государственного политехнического университета, кандидат физико-математических наук, общественный и культурный деятель, преподаватель, изобретатель и писатель.

Наука - специальный приз

Золото - Альпик Мкртчян, академик НАН Республики Армения, доктор физико-математических наук, иностранный член Инженерной академии наук имени А.С. Прохорова, профессор Томского политехнического университета, заслуженный изобретатель СССР, заслуженный деятель науки Армении.

Исторические исследования

Золото - Аликбер Аликберов, российский востоковед, историк и исламовед, заместитель директора Института востоковедения РАН, руководитель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья.

Золото - Булат Султанов, заслуженный деятель Республики Казахстан, казахстанский политолог, доктор исторических наук. Почетный профессор Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова. Почетный профессор Шанхайского университета международных исследований. Дизайн

Золото - Краветц Михаил, модельер и дизайнер, признанный в Казахстане и за рубежом.

Серебро - Гани Абкеев, создатель собственного казахстанского ювелирного бренда “Гани Абкеев”.

Хореография

Золото - Елена Рудикова, художественный руководитель шоу-балета “Виват”.

Золото - Галина Воржева, хореограф-постановщик, за ее плечами не один мюзикл и не одна сотня концертов.

Композиторское мастерство

Золото - Актоты Райымкулова, композитор, директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.

Серебро - Болатбек Нуркасымов, талантливый молодой композитор, написал 10 песен для казахстанских артистов, музыкальный редактор и композитор театра ТЮЗ имени Мусрепова. Вокальное мастерство

Золото - Бибигуль Тулегенова, советская казахская оперная певица, актриса, педагог. Герой Социалистического Труда. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР.

Серебро - Куат Идрискалиев, баритональный тенор, солист Государственного ансамбля “Гулдер”.

Актерское мастерство

Золото - Жанна Куанышева, заслуженный артист Казахской ССР (1990). Член Союза кинематографистов СССР, актриса года, заслуженный артист РК.

Серебро - Антон Митнев, актер Алматинского русского драматического театра имени М.Ю. Лермонтова.

Инструменталистика

Золото - Аида Аюпова, известная казахстанская скрипачка, лауреат и дипломант республиканских и международных конкурсов, заслуженный деятель Казахстана.

Серебро - Бекежан Ракишев, виолончелист, лауреат международных и республиканских конкурсов, входит в состав оркестра под управлением Марата Бисенгалиева.

Режиссерское мастерство

Золото - Ермек Шынырбаев, актер, режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный деятель искусств Казахстана. Член Союза кинематографистов СССР.

Серебро - Аскар Бисембин, сценарист, режиссер. Принимал участие в создании сценариев популярных российских сериалов “Папины дочки”, “Счастливы вместе”.

Художественное мастерство

Золото - Андрей Нода, современный казахстанский художник с мировым именем, живописец, график, фотохудожник, керамист, contemporaryartist. Член Союза художников РК. Лауреат национальной премии “ТАРЛАН” в номинации “Изобразительное искусство”.

Серебро - Ирина Ярема, член Союза художников СССР с 1970 года. Направления в творчестве: гобелен, живопись, графика и монументальное искусство.

Смысл мироздания

Золото - Евгений Бажанов, российский политолог, историк, публицист, дипломат. Доктор исторических наук, профессор. Ректор Дипломатической академии МИДа России.

Золото - Лилия Ахмедова, сертифицированный международный целитель, член Центра народного целительства РК и обладатель медали Гиппократа.

Специальные номинации

За вклад в дело мира и согласия

Золото - Дмитрий Петрухин, президент Географического общества. Байкер-кругосветник.

За вклад в развитие евразийской науки

Золото - Тогжан Мукашева, доктор биологических наук. Заведующий кафедрой микробиологии в КАЗНУ имени аль- Фараби.

За вклад в мировую культуру и спорт

Золото - Геннадий Головкин, казахстанский боксер-профессионал. Чемпион мира. Входит в тройку лучших боксеров независимо от весовой категории. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Золото - Серик Сапиев, казахстанский боксер, олимпийский чемпион 2012 года. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Обладатель Кубка Вэла Баркера 2012 года.

Золото - Илья Ильин, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Двукратный олимпийский чемпион (Пекин-2008 и Лондон-2012).

Золото - Александр Винокуров, казахстанский профессиональный велогонщик. Победитель Вуэльты Испании-2006 и олимпийский чемпион 2012 года в групповой гонке. С 2013 года - генеральный менеджер велокоманды Astana Pro Team.

Золото - Дмитрий Баландин, казахстанский пловец, олимпийский чемпион 2016 года на дистанции 200 метров брассом. Первый в истории представитель Казахстана, выигравший олимпийское золото в плавании. трехкратный чемпион Азиатских игр 2014 года, победитель Универсиады 2015 года. За вклад в развитие мирового театрального искусства

Золото - Юрий Померанцев, советский и казахстанский актер театра и кино, режиссер, общественный деятель, депутат Верховного Совета Казахской ССР, народный артист Казахской ССР (1961), заслуженный артист Казахской ССР (1959). Ассаль Джан, фото Талгата Галимова