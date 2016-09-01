РЕЙС MH17:

ПОГИБШИЕ ЕСТЬ. СТРЕЛЯВШИХ НЕТ
Подробнее >>>
НЕНУЖНЫЕ БЕРЕГА

РЕКИ РАЗДОРА
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Люди нашего времени Последняя страница

В Алматы состоялось уникальное культурное событие этого года - награждение видных деятелей культуры и искусства “Евразийской премией”

В стенах Каспийского университета прошла вторая часть церемонии награждения. Первая - в дипломатической академии в Москве, где отличившиеся представители различных отраслей получили золотые и серебряные статуэтки и памятные медали.
Литературная премия была учреждена в 2013 году Евразийским творческим союзом и призвана выделять такие произведения в области художественной, документальной, публицистической литературы, которые наиболее ярко и оригинально отображают разнообразие культур многонациональной Евразии, а также поощрять лучших представителей в кино, художественном, изобразительном, композиторском, театральном, вокальном искусстве.
В жюри премии присутствуют люди самых различных профессий, это и доктора наук, и известные музыкальные деятели Казахстана, России, ветераны Беларуси, Украины, Франции, Италии...
Участники - это люди, которые внесли свой вклад в создание единого культурного творческого интеллектуального пространства Евразии.
После награждения состоялся концерт популярных коллективов и исполнителей продюсерского центра KS Production. На концерте выступили Меруерт Мусрали, Мирас Киньяров, этнофольклорная группа “Туран” и этноджазовый дуэт ST brothers

 

 

Лауреаты “Евразийской премии-2016”

Этнографические и этнологические исследования
Золото - Андрей Кудин, доктор теологии, китаевед, долгое время работал в Российской академии наук. Автор монографий, очерков и статей об экономическом и духовном развитии Азии и Европы.
Серебро - Раушан Мустафина, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии и этнологии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева.
Сокровища прозы
Золото - Ольга Дыдыкина, кандидат филологических наук, писатель, редактор, руководитель издательских проектов.
Серебро - Сергей Галихин, популярный российский писатель, автор многих повестей, романов и рассказов.
В единстве культур
Золото - Мехди Шоджаи Сейед, известный иранский писатель, один из самых популярных как в Иране, так и за рубежом, его изданные на русском языке произведения стали бестселлерами.
Серебро - Болат Кумеков, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК.
Наука
Золото - Майдан Сулейменов, доктор юридических наук, профессор, академик НАН РК, член совета по правовой политике при президенте РК, член научно-экспертного совета при сенате парламента РК.
Серебро - Армен Седракян, доцент Государственного политехнического университета, кандидат физико-математических наук, общественный и культурный деятель, преподаватель, изобретатель и писатель.
Наука - специальный приз
Золото - Альпик Мкртчян, академик НАН Республики Армения, доктор физико-математических наук, иностранный член Инженерной академии наук имени А.С. Прохорова, профессор Томского политехнического университета, заслуженный изобретатель СССР, заслуженный деятель науки Армении.
Исторические исследования
Золото - Аликбер Аликберов, российский востоковед, историк и исламовед, заместитель директора Института востоковедения РАН, руководитель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья.
Золото - Булат Султанов, заслуженный деятель Республики Казахстан, казахстанский политолог, доктор исторических наук. Почетный профессор Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова. Почетный профессор Шанхайского университета международных исследований.

 

 

Дизайн
Золото - Краветц Михаил, модельер и дизайнер, признанный в Казахстане и за рубежом.
Серебро - Гани Абкеев, создатель собственного казахстанского ювелирного бренда “Гани Абкеев”.
Хореография
Золото - Елена Рудикова, художественный руководитель шоу-балета “Виват”.
Золото - Галина Воржева, хореограф-постановщик, за ее плечами не один мюзикл и не одна сотня концертов.
Композиторское мастерство
Золото - Актоты Райымкулова, композитор, директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.
Серебро - Болатбек Нуркасымов, талантливый молодой композитор, написал 10 песен для казахстанских артистов, музыкальный редактор и композитор театра ТЮЗ имени Мусрепова.

Вокальное мастерство
Золото - Бибигуль Тулегенова, советская казахская оперная певица, актриса, педагог. Герой Социалистического Труда. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР.
Серебро - Куат Идрискалиев, баритональный тенор, солист Государственного ансамбля “Гулдер”.
Актерское мастерство
Золото - Жанна Куанышева, заслуженный артист Казахской ССР (1990). Член Союза кинематографистов СССР, актриса года, заслуженный артист РК.
Серебро - Антон Митнев, актер Алматинского русского драматического театра имени М.Ю. Лермонтова.
Инструменталистика
Золото - Аида Аюпова, известная казахстанская скрипачка, лауреат и дипломант республиканских и международных конкурсов, заслуженный деятель Казахстана.
Серебро - Бекежан Ракишев, виолончелист, лауреат международных и республиканских конкурсов, входит в состав оркестра под управлением Марата Бисенгалиева.
Режиссерское мастерство
Золото - Ермек Шынырбаев, актер, режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный деятель искусств Казахстана. Член Союза кинематографистов СССР.
Серебро - Аскар Бисембин, сценарист, режиссер. Принимал участие в создании сценариев популярных российских сериалов “Папины дочки”, “Счастливы вместе”.
Художественное мастерство
Золото - Андрей Нода, современный казахстанский художник с мировым именем, живописец, график, фотохудожник, керамист, contemporaryartist. Член Союза художников РК. Лауреат национальной премии “ТАРЛАН” в номинации “Изобразительное искусство”.
Серебро - Ирина Ярема, член Союза художников СССР с 1970 года. Направления в творчестве: гобелен, живопись, графика и монументальное искусство.
Смысл мироздания
Золото - Евгений Бажанов, российский политолог, историк, публицист, дипломат. Доктор исторических наук, профессор. Ректор Дипломатической академии МИДа России.
Золото - Лилия Ахмедова, сертифицированный международный целитель, член Центра народного целительства РК и обладатель медали Гиппократа.

 


Специальные номинации
За вклад в дело мира и согласия
Золото - Дмитрий Петрухин, президент Географического общества. Байкер-кругосветник.
За вклад в развитие евразийской науки
Золото - Тогжан Мукашева, доктор биологических наук. Заведующий кафедрой микробиологии в КАЗНУ имени аль- Фараби.
За вклад в мировую культуру и спорт
Золото - Геннадий Головкин, казахстанский боксер-профессионал. Чемпион мира. Входит в тройку лучших боксеров независимо от весовой категории. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.
Золото - Серик Сапиев, казахстанский боксер, олимпийский чемпион 2012 года. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Обладатель Кубка Вэла Баркера 2012 года.
Золото - Илья Ильин, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Двукратный олимпийский чемпион (Пекин-2008 и Лондон-2012).
Золото - Александр Винокуров, казахстанский профессиональный велогонщик. Победитель Вуэльты Испании-2006 и олимпийский чемпион 2012 года в групповой гонке. С 2013 года - генеральный менеджер велокоманды Astana Pro Team.
Золото - Дмитрий Баландин, казахстанский пловец, олимпийский чемпион 2016 года на дистанции 200 метров брассом. Первый в истории представитель Казахстана, выигравший олимпийское золото в плавании. трехкратный чемпион Азиатских игр 2014 года, победитель Универсиады 2015 года.

 

 

За вклад в развитие мирового театрального искусства
Золото - Юрий Померанцев, советский и казахстанский актер театра и кино, режиссер, общественный деятель, депутат Верховного Совета Казахской ССР, народный артист Казахской ССР (1961), заслуженный артист Казахской ССР (1959).

 

Ассаль Джан, фото Талгата Галимова

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 41 раз Просмотров: 41 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Сентябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Сентябрь 2016 (183)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390