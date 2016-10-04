Айгуль Жилкишина

Иногда у нас происходит и так, что женщины наносят вред или обрывают жизнь еще неродившихся казахстанцев. Они опасаются косых взглядов сотрудников роддома, соседей и даже членов своей семьи - понимания в них они явно не встретят. В стране, занимающей 9-е место в мире по величине площади и 63-е место по численности населения, пора сделать все, чтобы переформатировать старые нормы общественного сознания. Для начала количество криминально рожденных детей и тайных абортов нужно свести к минимуму. Защита сирот - это задача страны номер один, а дети - это собственность государства. Но пока это у нас понимают далеко не все. Как эти вопросы решаются у нас и в других странах, попробуем разобраться

В июле этого года завершилось громкое дело о торговле младенцами в Алматы. Из 32 фигурантов (медработники Алматинской многофункциональной клиники, роженицы, покупатели и посредники) 15 человек получили сроки от двух до девяти лет лишения свободы. Пятерых рожениц осудили на два года, а медсестра, продавшая 10 детей, получила девять лет колонии общего режима.

Шокирующие факты о продаже младенцев стали известны еще в прошлом году. Сотрудники роддомов Алматы в течение двух лет отбирали у матерей младенцев и продавали их. Но по мере расследования выяснилось, что медики-коммерсанты занимались торговлей малышами целых восемь лет, а некоторые матери отдавали своих новорожденных детей добровольно и получали свою часть денег. Цена за живых маленьких людей варьировалась от 150 тысяч тенге до 6000 долларов. К слову, по решению суда 15 приемных детей остались в семьях, которые их купили.

Еще одно резонансное судебное дело завершилось месяц назад. 24 августа 2016 года в Шымкенте двое медицинских работников осуждены за торговлю новорожденными. Акушер-гинеколог Жанна Мамекова и экс-заведующая отделением патологии новорожденных Роза Адамжарова признаны виновными в торговле несовершеннолетними в составе ОПГ.

Жанна Мамекова, работая в областном перинатальном центре №1, помогала организовывать роды как в роддоме, так и на дому у еще одной сообщницы, в отношении которой прекратили дело об участии в ОПГ за содействие следствию. Женщины без труда находили и девушек, которые были беременны, но боялись оставить малыша себе. В итоге каждого малыша они продавали за сумму от 150 до 450 тысяч тенге. Затем подсудимые подделывали медицинскую справку и в графу о матери вписывали фамилию усыновителя, а затем обращались в ЗАГС, где и оформляли свидетельства о рождении.

Что касается судьбы детей, то теперь этим будут заниматься органы опеки, а уголовные дела против усыновителей прекращены, так как все раскаялись. По решению суда Жанна Мамекова приговорена к 11 годам, а Роза Адамжарова - к 10 годам колонии общего режима.

Стоит отметить, что это не первый случай продажи детей в Шымкенте. В прошлом году в прессе сообщалось об аресте двух врачей городского перинатального центра №1. За два года бездетным парам тут продали более 10 младенцев. По информации прокуратуры города, продажа детей проводилась регулярно в период с 2012 по 2013 год. Ранее сообщалось, что в 2013 году по факту продажи детей были задержаны две медсестры перинатального центра, которые были осуждены на длительные сроки. Теперь представители надзорного органа подозревают, что эти случаи связаны между собой. Бэби-боксы

как повод ничего

не менять

Приезжие молодые девушки, столкнувшись с жизненными проблемами, обращаются к гинекологам, как правило, уже на шестом или седьмом месяце беременности. И вопрос “что делать?” для них вовсе не схоластика.

Нам кажется, что государство может обеспечить на этом этапе беременным женщинам консультации. И не рассказы нянечек или медсестер, которые буравят девушек неодобрительными взглядами, а советы опытных психологов и юристов.

Специалисты должны объяснить, что если девушки не успевают делать аборт и оставляют ребенка, то им будет оказана вот такая помощь. Если они делают аборт, то вот таких льгот они лишаются - и так далее. Грамотно сыграв на материнских чувствах, такие эксперты смогут уговорить девочек не убивать малышей и дать будущим детям шанс устроиться в хорошие семьи. Кому-то из таких мамаш, возможно, стоит заплатить деньги, а кто-то просто родит малыша, лишь бы у него было хорошее будущее.

Для изменения демографической ситуации в Казахстане сначала нужно максимально декриминализировать и рождение детей, и отказ рожениц от них. При этом запуганным и обозленным женщинам нужно доходчиво объяснить, что ничего страшного с ними не произойдет. Если девочка захочет отказаться от ребенка и отдать его на попечение государства, то она вправе это сделать. И никто не будет ее преследовать в уголовном порядке. Девушка может оставить ребенка анонимно, причем, если позже она передумает и захочет забрать ребенка себе, то и это будет возможным. Без всяких наказаний, порицаний и неодобрительных взглядов. Она должна лишь записать имя и фамилию этого ребенка, дату рождения и другие данные, по которым сможет найти своего ребенка. А на нет и суда нет. И никто не будет искать ее после отказа от ребенка.

Как быть с теми случаями, когда детей просто бросают на произвол судьбы? Одним из решений могла бы быть система “бэби-бокс”, которую неоднозначно воспринимают в обществе. Напомним, что бэби-боксы - это специальным образом оборудованные места в клиниках, где можно безопасно оставить ребенка, от которого мать по тем или иным причинам решила отказаться.

Врач и президент фонда “Аман-саулык” Бахыт Туменова считает, что в Казахстане необходима широкая сеть бэби-боксов с обязательными оборудованными пунктами при родильных домах и домах малютки. Только это позволит отстоять право ребенка на жизнь. Госпожа Туменова привела пример из своего профессионального опыта: “Если женщина решила бросить ребенка, для нее не имеет значения - есть бэби-бокс, нет бэби-бокса, она это сделает. Просто, если будет бэби-бокс, повышается вероятность того, что она оставит младенца в оборудованном месте. Сегодня они оставляют новорожденных на помойках, на дорогах, даже в туалетах и канализационных люках. У нас сейчас нет бэби-боксов, тогда почему их бросают?”.

На днях правительство РФ поддержало идею о запрете беби-боксов, одобрив законопроект сенатора Елены Мизулиной и депутата Олега Михеева. Поправки в Закон об основных гарантиях прав ребенка и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) запрещают анонимно оставлять детей после их рождения и создавать для этого специальные места. Иначе грозит штраф от одного до пяти миллионов рублей или учреждение будет закрыто на срок до 90 суток.

Такое решение объясняется тем, что система беби-боксов создает иллюзию “легкого гуманного решения проблемы”, влечет рост числа отказов от новорожденных, значительно повышает риски торговли детьми. И несмотря на то, что беби-боксы доказали свою эффективность в деле защиты российских детей, депутаты собираются наказывать руководство роддома и больницы, где они установлены.

Моралисты в Госдуме вольны принимать такие странные решения, которые нам кажутся непонятными. Сами грешат, но другим не позволяют этого. Однако как такие меры защитят жизнь брошенных детей, нам не понятно. Такое неуместное решение никак не увеличивает количество выживших детей. Кроме того, попытка навязать матерям детей помимо воли к хорошему никогда не приводила - ни раньше, ни тем более в наши дни.

По словам Елены Котовой, президента фонда “Колыбель надежды”, открывавшей первые беби-боксы в России, за пять лет их существования в них оставили около 50 детей, и сейчас в стране функционируют около 20 беби-боксов. Главное - спасти ребенка и не бросать его на улице, раз уж это сделала родившая его мать. Ненормальные

нормы

усыновления

На сайте по процедуре усыновления мне попалось такое письмо: “Я одинокий мужчина, жил в гражданском браке с женщиной, но она умерла. Детей нет. Могу ли я усыновить ребенка?”. Короткий ответ гласил: “К сожалению, вы не сможете усыновить ребенка, так как законодательством Республики Казахстан усыновление детей мужчинами, не состоящими в зарегистрированном браке, не допускается”.

Нам кажется такая норма весьма странной и нелепой, почти кафкианским абсурдом. Зачем кому-то усыновлять детей, если у них есть свои дети? В детях нуждаются как раз те люди, у которых их нет. То же правило касается неполных семей, которые также не могут усыновить детей.

По сути, кому какое дело, женат человек или неженат? Задача органов опеки должна состоять в том, чтобы обеспечить контроль над усыновленным ребенком. Вовремя ли он проходит медицинское обследование, нормально ли развивается, ходит ли в школу и хорошо ли учится? Если всего этого нет, пожалуйста, разбирайтесь с усыновителем более плотно. А если к отцу-одиночке, равно как и к матери-одиночке, никаких претензий нет, то какое это имеет значение - полная семья или неполная?

Другая задача, которую должно решить государство, - облегчить нашим гражданам усыновление детей. В теории все звучит просто. Если кто-то желает усыновить ребенка, то сначала необходимо зарегистрироваться в качестве кандидатов в усыновители по своему месту жительства. Потом отдел образования выписывает направление в детское учреждение. И только на основании направления можно посетить любое детское учреждение для выбора ребенка. При выборе ребенка сотрудники подробно расскажут о состоянии психического, физического здоровья ребенка, а также о его характере, привычках, родителях.

Кроме того, есть сайт www.usynovite.kz с информацией о детях, которых можно принять в семью. Ознакомиться с законодательством РК относительно усыновления можно на сайте www.bala-kkk.kz

На вопрос, какие денежные траты несут кандидаты в усыновители, юристы однозначно отвечают: специалисты, участвующие в усыновлении, оказывают безвозмездные (то есть бесплатные) услуги гражданам. Так как усыновление устанавливается судом, то при подаче заявления об усыновлении в суд кандидаты в усыновители оплачивают государственную пошлину. Все консультации со специалистами проводятся ТОЛЬКО БЕСПЛАТНО.

На практике все выглядит иначе: детей прячут, некоторых вообще не регистрируют и еще несуществующие болезни приписывают. Дело в том, что в домах малютки и детдомах часть руководителей делает бизнес, считая детей своей собственностью. Даром их никто отдавать не хочет. Получается, нужно платить своеобразный “калым”. Возможно, не все читатели знают, но государство ежегодно выделяет на содержание одного ребенка около двух миллионов тенге. То есть примерно 170-180 тысяч тенге ежемесячно. При этом не все два миллиона идут на содержание ребенка. Часть суммы тратится на содержание здания, ремонт, покупку оборудования, инвентаря. Если в детском доме 10 детей, то это означает, что 200 миллионов тенге, которыми управляет администрация, капают на счет казенного предприятия. Это один момент. Если ребенок ушел, то прекращается и финансирование.

А считается, что такие люди решают судьбы детей. Нам нужно обеспечить четкую законодательную базу, по которой можно, если это будет доказано, таких людей сажать и отстранять их от работы навсегда и прочее. Сегодня это люди, которых мы (в том числе и журналисты) возводили в ранг святых, и что бы они ни делали, все считается правильным.

В Казахстане, по данным госорганов на этот год, на попечении детских домов находятся от 33 000 до 36 000 детей. Но в госучреждениях пытаются сделать из этого бизнес. В некоторых случаях люди годами ходят в детские дома, а сотрудники им говорят, что детей нет. Есть и другие отговорки: есть ребенок, но у него есть братья и сестры - трое, четверо, пятеро. Или работники показывают ребенка с тяжелыми заболеваниями, даже с неизлечимыми. Одним словом, делают все, чтобы у человека не было выбора. Нередко в детских домах деликатно намекают: если заплатить, то процесс усыновления ускорится. Отчаявшиеся казахстанцы пишут в соцсетях, что у нас легче купить ребенка, чем усыновить. Так порочный круг замыкается, потому что у нас в стране на детях-сиротах кто-то делает карьеры и бюджеты.

В Казахстане считается, что только сотрудники детских домов знают, кому можно давать детей, а кому нельзя. И они решают такие вопросы единолично. Возможно, эту процедуру стоит доверить группе экспертов, а не людей, которые заинтересованы в том, чтобы не отпускать детей в семьи.

Если женщина решила бросить ребенка, для нее не имеет значения - есть бэби-бокс, нет бэби-бокса, она это сделает. Просто, если будет бэби-бокс, повышается вероятность того, что она оставит младенца в оборудованном месте. Сегодня они оставляют новорожденных на помойках, на дорогах, даже в туалетах и канализационных люках. У нас сейчас нет бэби-боксов, тогда почему их бросают?