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ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ВЛИЯНИЯ Последняя страница / Горячие новости

Алина Сарсенова

Титулованные вы наши!
Каких только списков ни составляют различные издания - списки самых красивых женщин и мужчин, самых умных людей современности, есть даже списки неудачников, воров, маньяков, но самые популярные - это списки самых богатых и успешных людей. Ежегодно Forbes составляет тот самый топ богатых людей планеты, который ждут с нетерпением. Его выхода ждут даже те, кто не имеет никакого отношения к финансовой сфере, просто чтобы посмотреть, у кого больше всех денег. Впервые была предпринята попытка оценить состояние успешных бизнесменов в 1918 году, тогда Forbes обнародовал список 30 богатейших американцев, а во главе стоял не кто иной, как тот самый Джон Рокфеллер, имя которого стало нарицательным и является практически синонимом слова “богатство”. В те далекие времена у него было просто колоссальное состояние - 1,2 миллиарда долларов

 

 

Однако кроме богатых мужчин, в списке стали появляется богатые женщины, ведь еще в начале прошлого века стало известно о такой бизнесвумен, как Эсте Лаудер. Она не была богатой наследницей, она - женщина, которая с нуля построила косметическую империю и стала одной из самых влиятельных персон XX века. Она доказала всем, что женщина ничуть не хуже мужчины может построить свой бизнес, хоть ее и обвиняли в слишком женском подходе к делу, ведь она сама консультировала клиентов и первой стала давать бесплатные “пробники”. Может быть, поэтому у дочери еврейских иммигрантов, родившейся в трущобах Нью-Йорка, получилось пройти путь от продавца натуральных домашних кремов до владелицы косметической империи. Поэтому ничего удивительного, что списки успешных женщин очень популярны.

Вот и казахстанский L’Officiel совместно с интернет-магазином lenazh.com представил список “50 успешных женщин” нашей страны на открытии офлайн-магазина Lenazh, которое состоялось 6 октября в торговом центре Colibri. Конечно же, многие бизнесвумен из списка посетили это мероприятие. Еще в ноябре 2015 года был запущен проект в формате онлайн-магазина Lenazh.com, где представлено более 46 казахстанских марок одежды на любой вкус и ценовой диапазон. Теперь одежду казахстанских дизайнеров можно потрогать и примерить в только что открывшемся магазине. Конечно, нашему потребителю очень важно понимать, какой товар он покупает: увидеть его вживую, а также оценить соотношение цены и качества.
“Те изменения на модном рынке, что происходят сейчас, благодаря нашей тесной работе с государством дают хорошие результаты. Недавно мы с командой дизайнеров вернулись из Милана, где на международной выставке они представили свои коллекции весна/лето-2017 для байеров со всего мира. Сейчас при информационной поддержке акимата Алматы мы надеемся, что у нас получится популяризировать KZ-бренды”, - говорит основатель Lenazh.com Жанель Бертаева.

 

 

“Этим шагом мы продолжаем общенациональное движение “Казахстан-2050” и поддержку республиканской акции Made in Kazakhstan. Фокус на развитие легкой промышленности для нас - важный шаг в работе, направленной на поддержку отечественных товаропроизводителей”, - сказал первый заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов.
И, конечно же, на мероприятии был презентован “Список 50 успешных женщин Казахстана”, в него вошли как известные политические, бизнес-, так и fashion-персоны. Они преуспевают, управляя собственным бизнесом, реализуют творческие проекты, зарабатывают не меньше мужей, не забывая про воспитание детей и уход за собой. Итак, в список вошли:
* Жанель Бертаева - основатель интернет-магазина Lenazh.com, основатель Merсedes-Benz Fashion Week.
* Аружан Джазильбекова - актриса, по образованию журналист, но успела в свое время поработать топ-моделью с мировыми кутюрье и побывать на самых ярких подиумах Европы.
* Умут Шаяхметова - председатель правления и член совета директоров Народного банка Казахстана.
Далее в Топ-50 вошли: Зарина Дияс - известная теннисистка; Айгуль Амиржанова - генеральный директор VILED Group; Гульшат Нурпеисова - генеральный директор танцевального клуба Galla Dance Dostyk, у которой, кстати, пятеро детей; Меруерт Ибрагим - основатель сайта Buro 24/7 Kazakhstan; Меиркуль Какимжанова - владелица бутиков Sandro, Maje и Armonia; Карина Искакова - главный редактор журнала Elle, издатель журнала Etage и промышленный дизайнер в компании Etage x Stildesign; Гаухар Каппарова - директор G&G Glamour, первый главный редактор L’Officiel Kazakhsan; Жанна Кан - владелица алматинских бутиков Damiani и Constella; Айгуль Мукей - ведущая, журналист, создатель казахскоязычного сайта для женщин ikerim.kz; Алия Абдильдаева - основатель компании Very Strange Ent & A.venue.

 

 

В списке присутствует и супруга главного редактора L’Officiel, известного бизнесмена и руководителя Bentley club Almaty Бейбита Алибекова - Дана Карагусова, которая сама тоже занимает высокий пост, является генеральным директором медиахолдинга First Media Group. Кстати, “топовая” жена Алибекова на мероприятии не присутствовала, а он сам, конечно же, был.
Кроме того, в список вошли: Ольга Леонтьева - проект Dreammaker, агентство Solli Company; Наталья Цхай - успешный ресторатор, владелица сети ресторанов Korean House; Ольга Рыпакова - казахстанская легкоатлетка; Ольга Ким - идейный вдохновитель и руководитель компании Brosh, создающей ювелирные украшения; Юлия Тисленко - управляющий директор единственного в Центральной Азии закрытого Клуба SEVEN в The Ritz - Carlton Almaty; Джамиля Аимбетова-Токмади - известный казахстанский журналист, генеральный директор ТОО “Сезон”, издатель журнала ELLE Kazakhstan, владелец сети магазинов “Органик”, общественный деятель; Олеся Клебанова - совладелица ювелирного бутика Scavia, владелица группы компаний Le Grand, салонов Le Grand Parfum и Beauty Couture; светская львица Виктория Моминбаева, компания Botanika, миссис Казахстан, мама шестерых детей; Айжан Тунгушбаева - управляющий директор бутика Bvlgari; Жамиля Абилова - издатель BLVD Magazine, сооснователь Mercedes-Benz Fashion Week Almaty, соучредитель Event Concierge Service и директор VIP Club Saks Fift h Avenue, дочь политика и бизнесмена Булата Абилова; Светлана Утеулина - директор ювелирного монобутика Yana; Яна Бутина - основатель ECS Group - Event Concierge Service, студии декора Blueberry, ECS Technic, а также директор медиахолдинга Astana Partners. Еще одна спортсменка в “Списке 50 успешных женщин Казахстана” - это волейболистка Сабина Алтынбекова.

 

 

Среди успешных есть и младшая дочь президента Казахстана Алия Назарбаева, ставшая героиней обложки дебютного выпуска журнала L’Officiel, дизайнер собственной ювелирной коллекции Alsara от Damiani, а также “Персона года Luxe Expo 2015”. Недавно с успехом представила в Алматы новый бренд одежды Alsara Couture. Но и на этом Алия решила не останавливаться - попробовала свои силы и выступила генеральным продюсером фильма, посвященного 70-летию Великой Победы, - “Дорога к матери”. Кроме того, является президентом корпорации “Алматыфарм”, генеральным директором ТОО Caspian Industries Ltd и председателем совета директоров ТОО “Элитстрой”.
Список продолжают: Эралиева Акеркин - заместитель председателя совета деловых женщин г. Алматы НПП РК “Атамекен”, директор ТОО Kazakhstan Chamber of Commerce, курирование вопросов инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, а также поддержка женского предпринимательства в палате предпринимателей г. Алматы; Азиза Айбадуллина - креативный специалист в агентстве Multistage, лайфстайл-блогер; Асель Сагатова - актриса; Айдай Исаева - модель, победительница конкурса красоты “Мисс Казахстан-2013”; Асель Садвакасова - актриса, певица, телеведущая; Баян Есентаева - телеведущая, актриса, продюсер; известная модница Лидия Досалина, больше известная как Lido, певица, дизайнер.
Заслуженно в списке находится Аружан Саин - общественный деятель, телеведущая, которая в 2006 году основала добровольное общество “Милосердие”, оказывающее помощь больным детям, а также домам ребенка и детским домам. За помощь инвалидам номинирована на премию “Алтын Журек”.

 

 

Кроме того, в список вошли: Елена Хрусталева - биатлонистка, трехкратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2010 в Ванкувере в индивидуальной гонке на 15 километров, заслуженный мастер спорта Российской Федерации, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан; Ляйла Султанкызы - директор телеканала “Балапан”, автор и ведущая программы “Ќйелбаћыты”, продюсер, автор книги “Меніѓ екінші кітабым”; Айсулу Азимбаева - актриса; Разия Хасанова - идейный вдохновитель, автор сценария и руководитель проекта “Любовница”; всемирно известная модель Алена Субботина; певица и актриса Дильназ Ахмадиева; Малика Берсугурова, заместитель генерального директора Emergy Retail Group; Айман Альзакова, основатель бренда Alzo, popupshop Astana, Mot contemporary store, сооснователь MBFW Astana, ассоциации моды “Арлем”; Макпал Карибжанова - wellness-контрибьютор; Айгуль Касымова - дизайнер; Гульнар Досаева - fashion-ритейлер, учредитель фонда DARA; Лаура Молдыбаева - дизайнер бренда MOD’s и владелица бутика Numero Uno и Валерия Цой, бывшая олимпийская спортсменка (сноуборд), бренд-менеджер UPS, модель/актриса, лицо спортивных брендов и здорового питания.
За музыкальную атмосферу отвечал DJ Sugar, гости пили коктейли, ели разнообразные канапе и десерты. Кроме некоторых бизнес-леди из списка вечер посетили также светская львица Евгения Тян, дизайнер Сакен Жаксыбаев, фотограф и дизайнер Ян Рэй, дизайнеры Леонид Жеребцов и Айнур Турисбек и светская львица Мадина Сулейменова.

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Просмотрено: 36 раз Просмотров: 36 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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