Константин Маскаев

В этом году государственному национальному природному парку “Алтын-Эмель” исполнилось 20 лет. Согласно документам постановление об образовании парка вышло 10 апреля 1996 года. Но празднование юбилея решили отложить до осени, приурочив его проведение к Республиканской научно-практической конференции по сохранению биоразнообразия пустынных экосистем Казахстана. На минувшей неделе в селе Басшы, где размещается офис природного парка, встречали гостей. Сюда приехали руководители и научные работники практически всех природных парков, заказников, заповедников и других особо охраняемых природных территорий Казахстана, были представители проектов программы развития ООН (ПРООН), руководители профильных комитетов Минсельхоза, географы, орнитологи, другие специалисты в области сохранения биоразнообразия и экосистем, в том числе из России Поскольку я лично посетил эту, пожалуй, наиболее известную за пределами Казахстана, природную территорию впервые, все без исключения знакомства, сведения, поездки и наблюдения оказались очень интересными. В том числе и потому, что это одно из немногих мест на планете, где рельеф так обособил территорию, что затруднил и несанкционированное проникновение человека, и спонтанные контакты с внешним животным миром. Теперь здесь свободно гуляют краснокнижные джейраны, архары, куланы и другие копытные, около 70 видов различных млекопитающих, обитают или бывают пролетами почти три сотни видов птиц. Вдобавок это еще и огромный геологический музей под открытым небом, и страницы исторической летописи. Вот лишь малая часть. Глинистые и песчаные пустыни, меловые горы Ак-Тау, скалистые хребты, оазисы долины Мынбулак - “Тысячи ручьев”, пойменная растительность. Здесь же - сакские погребальные курганы Бес-Шатыр, примерно VI-IV века до новой эры, наскальные рисунки... Внушительные острые камни, поставленные в круг будто бы для размещения большого казана, в котором готовили еду люди чингисханова воинства. Считают, что само название хребту, Алтын-Эмель, сам Чингисхан и дал. А переводится оно с монгольского как “Золотое седло”. Легенда гласит, что летом 1219 года войска Чингисхана в ходе Среднеазиатского похода двигались через эту долину. Закатное солнце подсветило покрытые пожелтевшей травой горы. Увидев это, великий полководец воскликнул: “Золотое седло!”.

В долине Мынбулак растут и образуют тенистые оазисы 700-летняя и 300-летняя ивы, раскинувшие ветви над двумя обитаемыми кордонами, будто сросшиеся меж собой большие деревья. Чтобы обхватить любую, потребуются руки десятка человек!

Наконец, совершенно необычный для этой преимущественно каменистой пустыни географический объект, песчаный бархан, который многим известен как “поющий”. В сухую ветреную погоду здесь можно слышать гул, напоминающий звук далеко летящего реактивного самолета. Но уникален бархан и своим происхождением, и расположением. Сложен из тонкого и светлого песка. Этот песок приносит ветер с отмелей реки Или. Дует преимущественно с запада, преодолевая горный хребет Калканы. У Большого и Малого Калканов, стоящих под небольшим углом друг к другу, ветер слабеет и “роняет” песок узким и длинным шлейфом. За тысячелетия острая песчаная гора остается стабильной высоты (около 150 метров) и никуда не двигается, как это обычно свойственно барханам, несмотря на зыбкость материала и сильные ветра. Природный парк расположился в центральной части Илийской котловины. С севера ее обрамляют горные хребты Алтын-Эмель, Матай, Дегерес и Шолак. С юга естественную границу парка образуют река Или и Капшагайское водохранилище. На востоке и западе горные преграды выходят прямо к воде. Так что чужие здесь действительно редкие гости, их появление не остается незамеченным. Фауна и флора парка находятся в условиях, близких к тем, что задуманы и создаются природой. Человек, что пришел охранять, изучать, опекать этот парк, старается сделать свое пребывание здесь менее заметным.

Под тщательным наблюдением более 536 тысяч гектаров.

Самыми заметными и многочисленными представителями животного мира “Алтын-Эмеля”, как было сказано, являются копытные: джейраны, архары, горные козлы тау-теке, куланы. Со сравнительно недавнего времени здесь появилась и лошадь Пржевальского.

Куланы здесь прежде обитали, но их полностью истребили в ходе неконтролируемой охоты к 70-м годам XX века. Чтобы спасти положение, в 1982 году завезли 27 куланов с острова Барсакельмес в Аральском море. Благоприятные условия обитания в совокупности с охраной и рациональным изъятием позволили этой популяции значительно увеличить поголовье. Самый свежий подсчет в текущем году - 3254 особи!

К слову, свое название кулан, как сам Алтын-Эмель, получил из среды монголов. Образовалось от слова “хулан”, что означает “непобедимый, быстрый, шустрый”. В Монголии считается, что кулана невозможно приручить. Табуны или, возможно, гаремы этого “мустанга” пустыни можно часто видеть просто преодолевая расстояния на автомобиле между объектами туристического интереса парка. Группа куланов может стоять на месте, если ее вожак посчитает, что до машины с людьми достаточная дистанция. Или табун уйдет в бег, пересекая трассу, двигаясь параллельно, постепенно удаляясь в сторону хребтов. Животное это в парке, можно сказать, непуганое и особой тревоги от периферийного присутствия человека не испытывает. Напротив, именно люди создают для копытных десятки подкормочных площадок, искусственных солонцов и водопоев. Животные привыкли к этой роли человека и не воспринимают его как источник опасности.

Редкий вид, лошадь Пржевальского, который пытаются реинтродуцировать (то есть поселить здесь вновь), исчез с территории Казахстана в позапрошлом веке. Известно, что к настоящему времени эта небольшая выносливая лошадка сохранилась лишь в нескольких зоопарках и заповедниках мира. По данным wiki, в мире насчитывается не более двух тысяч особей. Другие, более ответственные источники, к которым можно отнести, например, Международную племенную книгу, указывают на наличие около 1000 лошадок. Но что верно, вся эта популяция происходит от нескольких животных, отловленных в начале XX века в Джунгарии. Собственно, потомки тех лошадей на протяжении уже многих поколений и разводятся в неволе или на особо охраняемых природных территориях. И сегодня это единственный вид дикого коня, который живет в наши дни. Еще недавно его считали одним из предков домашних лошадей. Но генетики доказали ошибочность этого мнения: у лошади Пржевальского 66 хромосом, а у домашних лошадей - 64.

В 2003 году самолетом из Мюнхена в Алматы в специальных контейнерах доставили восемь особей лошади Пржевальского в целях восстановления вида в дикой природе. Затем, в 2007-м - еще шесть. Спустя десять лет число животных не увеличилось, и вопрос об этом зоологи и руководство парка воспринимают весьма болезненно, хотя никакой их вины здесь, возможно, и нет. И совсем нелишне узнать, что в этом маленьком семействе лошадок есть жеребята и подростки! Они родились здесь, им не потребовалась акклиматизация. И на них возлагают надежды на продолжение и развитие популяции. Есть такая особенность, что лошадь Пржевальского - животное гаремное. То есть на одного жеребца должно приходиться от нескольких до полутора десятков самок. А из Германии тогда доставили самок и самцов в равном количестве, предполагая, что они будут обитать в “Алтын-Эмеле” семьями “европейских форматов”: папа, мама и детишки. Как бы не так! На деле это привело к жесткой конкуренции самцов за небольшое число самок.

Историю открытия этого вида лошадей “знают все”. Но чаще всего сведения эти не глубже уверенности в том, что русский путешественник Николай Михайлович Пржевальский обнаружил эту породу лошадей “в Моноголии”, использовал как вьючное животное и затем описал.

Действительно, в 1879-м полковник Пржевальский отправился в третье свое путешествие в Тибет. Выехал, к слову, во главе отряда численностью всего 13 человек из Зайсана. Но тибетское правительство не пустило экспедицию в Лхасу, и Пржевальский был вынужден вернуться. Но из этого путешествия он привез сведения, которые легли в описание сохранившегося вида древней лошадки - казахского тарпана, монгольского тахи. Или известной нам лошади Пржевальского. Собственно, я не очень отступлю от истины, если предположу, что именно благодаря этому виду копытных Николай Михайлович получил столь широкую и повсеместную известность, дав ему свою фамилию в качестве названия. Исчезновение тарпанов связывают с недовольством скотоводов. Пастухи преследовали их из-за того, что жеребцы-тарпаны периодически уводили с собой косяки домашних лошадок. Прежде ареал тарпанов простирался от Монголии до Альп. Но в Европе лошадь Пржевальского исчезла, не успев получить в название фамилию путешественника. На территории России она исчезла примерно к XVII веку. Наиболее долго вид продержался на территории Казахстана и в Монголии. Как было отмечено выше - до 70-х годов XX века.

Не менее интересна история, как еще немногим больше века назад человек успел (успел!) сохранить лошадь Пржевальского.

Уже через несколько лет после открытия лошади Пржевальского были предприняты попытки поймать диких лошадей и привезти их в Европу. По просьбе известного русского зоолога Евгения Бихнера, а также создателя и хозяина заповедно-акклиматизационного парка Аскания-Нова (юг Украины) Фридриха Фальц-Фейна исследователь Азии этнограф Дмитрий Клеменц взялся организовать это трудное дело.

На Алтае через купца и мецената Николая Ассанова были наняты два опытных охотника - Власов и Захаров, которые впервые весной 1898 года в Джунгарской Гоби поймали новорожденных жеребят. Жеребят привели в город Кобдо, однако по недосмотру напоили их не кобыльим, а овечьим молоком, и все четверо пали. Летом того же года Д. Клеменц купил в Джунгарской Гоби у торгоутского князя двух гибридных жеребят, происходящих от домашней лошади и дикого жеребца. А весной 1899 года охотники поймали еще шесть кобылок и одного жеребчика, из которых пять кобылок осенью отправили в Бийск (Алтайский край); туда же отправили и гибридных лошадей торгоутского князя. В Бийске их ждал Е. Бихнер, с большими трудностями доставивший затем жеребят в Асканию-Нова. Это и были первые лошади Пржевальского, доставленные в Европу.

Узнав о первых диких лошадях в парке Аскания-Нова, известный предприимчивый коммерсант и торговец животными из Гамбурга Карл Гагенбек заслал в Асканию-Нова своих агентов, которые узнали у служителей парка имена поставщиков лошадей Пржевальского. И в 1901 году Гегенбек отправил представителей своей фирмы в Бийск, где они и уговорили Николая Ассанова отдать им 28 жеребят. На следующий год они купили еще 11 жеребят. Этих лошадей Гагенбек продал различным зоопаркам мира. В конце XIX - начале XX века в Европу доставили 52 чистокровные лошади Пржевальского и два гибрида. Однако только три пары лошадей послужили исходным материалом для разведения лошадей в Европе.

Подробности того, как складывалась судьба привезенных из Мюнхена лошадок, известны казахстанскому ученому, директору Центра прикладной биологии, заместителю директора Ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) по науке Сергею Скляренко. Он помнит, почему почти сразу погибли несколько особей из первой мюнхенской партии. Две получили пироплазмоз через укусы клещей, одной забили носовые ходы пиявки, одну съели волки. Тогда из восьми животных остался жеребец и кобыла, а из шести лошадей, привезенных в 2008-м, выжили только четыре. И все же оставшаяся часть лошадей стала размножаться! Еще в 2007 году появились на свет два жеребенка, а через год - еще один, а затем - еще трое.

В “Алтын-Эмеле” животным спокойно, фактор влияния человека сведен к минимуму. Приходится обеспечивать лошади Пржевальского защиту от... себя самой. Кобыл все еще не так много, поэтому приходится содержать жеребцов в изоляции друг от друга, чтобы они не ввязывались в драку за гаремную группу. С увеличением числа самок, на что уйдет не год и не два, эта часть проблемы будет выражена слабее. Жеребцов же, возможно, придется размещать на других охраняемых территориях за пределами парка: при всех его достаточно внушительных размерах кормовая база ограничена, и обитание трех-четырех гаремов можно считать предельным.

Лошадь Пржевальского внесена в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП по категории EN (в опасности), а также в Красные Книги Монголии и России. В Казахстане она должна быть отнесена к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Казахстанская Ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) совместно с комитетом лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза проводит работу по включению лошади Пржевальского в Красную Книгу Казахстана. Фото автора и из открытых источников