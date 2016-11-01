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Ожившие сказки Последняя страница

Сказки - это не просто способ усыпить ребенка как можно скорее, но и замечательная возможность объяснить ему самые важные вещи доступным языком. Новое музыкальное шоу было посвящено именно семье.
Гости проходили в зал и рассаживались по своим местам под чтение трогательных, чутких стихотворений Карины Сарсеновой самим автором и популярным певцом и актером Марко Ауджелло, оттого строчки, посвященные любви, в исполнении влюбленной в реальной жизни пары рассказывали о настоящих, хорошо знакомых им чувствах.
Куат Идрискалиев в роли заботливого отца рассказывал двоим своим детям, что такое хорошо, а что такое плохо. Юные артисты прекрасно справились с поставленной задачей маленьких почемучек, донимая отца все новыми и новыми вопросами.
Концерт открыл самый загадочный этноквартет эстрады - талантливые артисты “Шынырау”. Ребята в капюшонах, с закрытыми лицами устроили настоящий экшн, играя на домбрах. Далее предстал виновник вечера и исполнил очень трогательную песню, которая рассказала и показала историю встречи Куата и его сценической супруги. Вот так случайно прогуливаясь по улицам города, невзирая на дождливую погоду, можно встретить свою второю половинку.
Большую часть сцены занимала необычная конструкция. Слева расположилась детская комната, в которой Куат и рассказывал малышам интересные и поучительные сказки. Так, прочитав одну из историй, зрители видели ее воплощение на сцене, а помогали в этом артисты продюсерского центра Карины Сарсеновой KS production.
Певица Меруерт Мусрали предстала в образе той самой третьей девицы под окном из сказки “О царе Салтане”, которая для батюшки-царя родила богатыря.

 


Участники хулиганского дуэта Crazy Smile воплотили на сцене лису Алису и кота Базилио, тем самым показав, что есть в мире и такие, кто ради выгоды способен пойти по головам, а жадность - это далеко не лучшее качество. Этот урок детям очень пригодится.
Во время исполнения артисты очень быстро перемещались по сцене и декорациям. Так, по центральной установке, напоминающей мост, Базилио бежал в стоящий справа банк и выбрасывал из его окон мешочки с деньгами, которые принимала и быстро складывала Алиса. Богатство вскружило ей голову до безумия. Все-таки важно вовремя остановиться.
Очень задорным, карнавальным получилось выступление этноджазового дуэта ST-brothers. Серик и Тохтар Нурмолдаевы перевоплотились в героев истории “Дорога на Эльдорадо”.
Единственное в Казахстане классическое трио “Парнас” стало делить яблоко, предназначенное для самой красивой, словно богини Афродита, Гера и Афина. Эта история показала, что куда лучше сохранить дружеские отношения и не ругаться по всяким пустякам. Разрушать - не строить.
Тема любви следовала от начала и до конца. И самую чувственную историю рассказал в своей песне Мирас Киньяров в образе Маленького принца из философской сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Какими путями он только не следовал к своей единственной и неповторимой Розе! Историю Аладдина показал на сцене Данияр Сагиндыков. Всем участникам вечера помогали танцоры шоу-балета Vivat.

 

 

Куат Идрискалиев - выпускник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Он участвовал в постановке мюзиклов по пьесам Карины Сарсеновой “Хранители пути” и “Подпись”, совмещая актерскую игру и пение поставленным академическим голосом под современную аранжировку мюзикла. Особенно хорошо Куат исполняет партии злодеев.


“Творчество - это всегда проявление души. А истинное стремление души - это дружить, делать добро, нести свет. Можно сказать, что зло - это проявление ограниченности сознания. Когда душа разовьется в нужной степени, мы все прозреваем и начинаем творить добро. Сегодня такой замечательный у нас коллектив - все молодые, талантливые ребята, дети совсем. Давайте пожелаем им дальнейшего творческого роста.
Сегодня был первый сольный концерт Куата Идрискалиева, и я уверена, что он произвел впечатление. Куат - опытный певец, несмотря на то, что у него первый сольный концерт. Я уверена, будет еще много выступлений. У нас в планах концерт Куата Идрискалиева и итальянского певца и актера Марко Ауджелло”, - поделилась Карина Сарсенова.
В финальной сцене Куат вместе со своей семьей собрал всех своих друзей - участников концерта - за праздничным дастарханом и исполнил заключительную песню. После танцовщицы спустились в зал с подносами в руках и угостили всех зрителей баурсаками. Первая мысль пробежала: “А не бутафорские ли они?”, поскольку подобное - наличие пластиковых и восковых предметов - есть в театральном искусстве. Но нет. Угощения были настоящие, вкусные. Вообще, практика кормить на концертах гостей зрителям пришлась по душе. Но и это еще не все. Все желающие смогли получить еще и подарки - книги Карины Сарсеновой с подписью автора!
“Мы вас ждем на следующих наших проектах и концертах. Приходите, всегда будем вам рады!” - сказал в завершение шоу режиссер Серик Нурмолдаев.


Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 21 раз Просмотров: 21 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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