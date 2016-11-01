“Лебединое озеро” - визитная карточка театров, одно из самых фантастических и совершенных творений мирового искусства и самый известный балет в мире. Его музыка уже на протяжении долгого времени считается общепризнанным шедевром мирового балета, одним из ярчайших достижений русской культуры. Многие годы на мировых сценах были показаны всевозможные постановки величайшего произведения Петра Чайковского. В ГАТОБ имени Абая новую вариацию классики представила Гульжан Туткибаева, за сценографию и костюмы отвечал народный художник России, лауреат государственных премий Вячеслав Окунев, а заслуженный деятель РК Аскар Бурибаев занялся музыкальным руководством.

Акцентировать внимание на сюжете уже давно нет смысла, эту историю любви знают все без исключения. Куда важнее прочтение, исполнение, детали, декорации и новшества. Удивительно, что уже столько лет классическое произведение имеет ошеломляющую популярность и с каждым годом интерес к нему не падает.

“В театре почему-то существует спор между традицией и новаторством. Я считаю, что ничто не лучше. Потому что бывают плохие традиционные спектакли, бывают хорошие. Бывают современные спектакли очень скучные, плохие, бывают хорошие. Скажу на примере кино. Мы же спокойно относимся к историческому фильму, костюмированному, красивому. Так относимся и к арт-хаусу. Мы же не спорим, не говорим, что костюмированный фильм должен быть арт-хаусом. Я не понимаю смысла этого конфликта. Дело в том, что когда ты занимаешься классическим произведением, ты занимаешься совершенно другим видом театрального искусства. Это то же самое, что взять классическую музыку и, предположим, диджеев в клубе. И та и другая музыка имеет право на существование”, - сказал Вячеслав Окунев.

В “Лебедином озере” Петр Ильич Чайковский осуществил коренную реформу балетного спектакля, заключавшуюся прежде всего в изменении роли музыки. У композитора музыка стала основным компонентом, определяющим весь спектакль. Вместо разрозненных танцевальных номеров Чайковский создал поэтичное и целостное произведение, подчиненное главной идее лирического сюжета.

“Партитура “Лебединого озера” - это четыре больших тома. Если посмотрите спектакль в разных театрах, вы услышите, что часто звучит совершенно разная музыка. Ни в одном театре мира вы не найдете “Лебединое озеро”, чтобы партитура в нем была одна и та же”, - отметил Аскар Бурибаев.

И все-таки магия звука существует. Еще до того момента, как занавес распахнулся, оркестр уже играл легендарные мелодии и настраивал зрителей в зале на нужный лад. Спустя некоторое время начался спектакль. Многослойные декорации выглядели зрелищно, объемно, временами можно было увидеть небольшое движение на экране, что расположился на дальней стене, по центру. В целом фрагменты с применением экрана являлись дополнением, видеовставки совершенно не отвлекали внимание на себя.

Новшество постановки - элементы русского и испанских танцев. Костюмы очень красивые, яркие. Такое новое, стильное оформление, выполненное именитым и одаренным театральным художником Вячеславом Окуневым, несомненно, привносит в знакомый спектакль новые краски и дарит свежий взгляд на балетную постановку.

“Долгие годы я тоже танцевала в спектакле, и всегда у нас главную партию исполняла одна балерина. Я видела много спектаклей в разных театрах мира, и есть варианты, когда танцуют разные балерины. Белую лебедь одна, а черную другая. Это зависит от того, что в спектакле практически нет паузы, второй акт переходит в третий. Балерина не успевает переодеваться и так далее. Это хорошо, когда балерины очень схожи хотя бы фактурой, фигурой, телосложением. Лицо не важно, можно загримировать. Если бы так можно было, конечно, нашим балеринам было бы намного легче танцевать, они бы обрадовались. Но подобрать двух балерин, чтобы они были похожи телосложением, - это сложно. И в этом есть своя прелесть, когда одна балерина танцует две разнохарактерные партии - и технически они абсолютно разные, и образно. Это требует высшего мастерства”, - поделилась Гульжан Туткибаева.

На протяжении спектакля было интересно наблюдать за молодым артистом балета Кубанышем Шамакеевым, исполнившим в постановке роль Шута. Парень недавно окончил хореографическое училище и благодаря своему таланту, выносливости и упорству уже покоряет лучшие театральные сцены. Его выходы в спектакле сопровождались бурными овациями.

Балет “Лебединое озеро” в Государственном академическом театре оперы и балета был поставлен в 1938 году одним из основоположников казахстанской балетной школы Александром Артемьевичем Александровым. Затем были редакции Юрия Павловича Ковалева, Татьяны Конюс. Многие годы на сцене театра шла постановка Владимира Ивановича Бурцева. Эта постановка, как и опера “Абай”, стала визитной карточкой театра, взрастила выдающихся танцовщиков и преданных почитателей искусства балета.



Фото Талгата Галимова