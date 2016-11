Археология или археогенетика

“Территория нашей страны была заселена в глубокой древности”, - гласит стандартная фраза из учебника истории Древнего Казахстана. У пытливого читателя сразу же возникает вопрос: кем и когда именно? Но историки пожимают плечами, разводят руками и кивают на археологов или антропологов. Те же обычно уклончиво сообщают, что это могло произойти 200 тысяч лет назад или даже миллион лет назад в эпоху палеолита, но без всяких деталей и территориальных привязок. Зато подробно со смаком сообщают о палеолитических эпохах мустье и ашель, о найденных каменных нуклеусах, бифасах, микролитах и др. археологических артефактах. То есть фактическое отсутствие ответа прикрывается терминологическим туманом.

Так когда и как начала заселяться людьми Евразия? И территория Казахстана в частности? Было ли автохтонное население в Казахстане?

Ни археология, ни антропология не могут дать ответ. А может археогенетика? Есть такая современная наука, однако правильнее называть ее этногеномикой или палеогенетикой. Попробуем разобраться. Палеогенетик Сванте Паабо



The Human Genome Project

Для начала напомним, что геном - это набор хромосом, находящихся в ядре каждой клетки любого организма. У человека их 46 штук. Сами хромосомы - это, скрученные в двойную спираль и плотно упакованные, длинные полимерные молекулы ДНК. А ДНК в свою очередь состоят примерно из трех миллиардов пар других мономерных молекул - нуклеотидов. Вот это количество нуклеотидных пар, их последовательность, а также количество и локализация генов и прочие подробности строения и функции ДНК стали понятны биологам в результате завершения проекта расшифровки человеческого генома (The Human Genome Project) в 2003 году. О грандиозности этого проекта можно судить по тому, что исследования проводились в научных центрах 20 стран мира, на реализацию проекта ушло 13 лет и было затрачено около трех миллиардов долларов. Между прочим, это больше чем затраты на создание атомной бомбы. А о последовавшем затем стремительном прогрессе молекулярной биологии говорит то, что уже в 2008 году развитие технологий секвенирования и компьютерного анализа нуклеотидных последовательностей довело затраты на расшифровку до 100 тысяч долларов. Затем анализ полного генома стал стоить 1500 долларов. В настоящее время стоимость полного анализа индивидуального генома составляет менее 1000 долларов, анализ производится в течение одного дня.

Однако завершение гигантских по замыслу и грандиозных по реализации международных научных проектов отнюдь не означает, что процесс познания генома завершен. Скорее, это только начало. Геном человека содержит порядка 400 гигабайт информации и 21 000 генов, участвующих в кодировании белка, передаче наследственности и формировании организма. Это область молекулярной биологии и медицины. Но кроме генов в геноме есть нейтральные участки ДНК, не участвующие в кодировании белков. Их нередко называют “мусорной” ДНК. В этих участках происходят нейтральные мутации, которые не влияют на развитие организма, но могут служить маркерами не только отдельной личности, но и этнических групп, сообществ и рас.

Оказалось, что наша ДНК, передаваясь от человека к человеку, из поколения в поколение, претерпевая мутации и распространяясь по странам и континентам, дошла до нас из глубины веков как главный свидетель прошлого человечества. Особенно ценными свидетелями являются митохондриальная ДНК (мтДНК) и мужская Y-хромосома. Мутации в этих ДНК, называемые ДНК-маркерами, не исчезают, а, передаваясь из поколения в поколение, позволяют на генетическом уровне описывать историю формирования древних популяций, их миграций по планете и связь с современными народами. В последние годы ДНК-анализ и исследования генетического разнообразия человечества становится самым мощным и точным методом в исторических и тем более доисторических исследованиях. На основе развития этих исследований на стыке генетики, археологии и истории возник новый раздел науки - этногеномика. Этногенетик мог бы сказать, что геном человека - вот тот чип, в котором закодировано прошлое человечества. Y-хромосный Адам и митохондриальная Ева



Дети Адама и Евы

Расшифровка генома человека окончательно подтвердила концепцию моноцентризма - возникновение человека один раз в одном месте Восточной Африки, и положила конец научным спорам об Азиатской прародине человечества, о полицентризме, о создании мужчины из кусочка глины, а женщины - из его ребра. Оказывается мы все дети Адама и Евы. Но не библейских из садов Эдема, а “Y-хромосомного Адама” и “митохондриальной Евы”. Дело в том, что ДНК-маркеры отцовской Y-хромосомы показывают, что генетические линии всех мужчин мира сходятся в прошлом в одну точку, названную условным Адамом. Все генетические линии материнской мтДНК всех женщин мира сходятся к условной Еве. Таким образом, оказывается, что все современное человечество - потомки условных “Y-хромосомного Адама и митохондриальной Евы”, живших в Африке около 160-200 тысяч лет назад.

Считается, что “митохондриальная Ева” жила в период “бутылочного горлышка” - резкого сокращения численности наших предков (до 10 тысяч), вызванного изменениями климата. Многие популяции гоминидов тогда погибли полностью, не оставив потомства. Именно этот период считают временем появления Homo sapiens как биологического вида.



The Genographic Project

Обычно человечество классифицируется по расам, этносам и языкам. Но до 75 000 лет назад все люди жили в Африке, имели черную кожу, говорили на одном праязыке, а этносов не было и в помине. Вышедший из Африки Homo Sapiens, а точнее кроманьонец, был чем-то средним между австралийскими аборигенами и американскими индейцами. Современные внешние расовые отличия возникли позже, в период последнего Великого оледенения, а этнические еще позже, в эпоху железа. Поэтому биологи ввели свою классификацию по генетическим маркерам, называемым гаплогруппами. У генетического Адама его Y-хромосома принята за образец и обозначает гаплогруппу А0. Затем в процессе эволюции и миграции мутации, происходившие в Y-хромосоме, образовали новые варианты гаплогрупп, обозначаемые латинскими буквами от А до Т. Гаплогруппа в какой-то степени является аналогом рода, члены которого являются кровными родственниками и имеют одного предка. Эти гаплогруппы возникли в древности, в начальный период расселения Homo Sapiens, от одного основателя, у которого происходила первая нейтральная мутация (ДНК-маркер).

Начавшийся в 2005 году общемировой проект The Genographic Project собрал 100 000 ДНК-тестов у представителей всего человечества. Исследуя современное распределение гаплогрупп по географическим регионам, находя их возраст, этногенетики выяснили происхождение разных популяций человека (рас и этносов) и составили наиболее вероятные маршруты их миграций. Вырисовывается следующая картина.

Homo Sapiens возник в Африке 200 тысяч лет назад и 75 тысяч лет назад начал свое триумфальное шествие по планете. Понижение уровня океана во время последней ледниковой эпохи привело к обмелению Баб-эль-Мандебского пролива Красного моря, и одна из популяций Homo Sapiens перешла из восточной Африки на Аравийский полуостров. Первые евразийцы были собирателями и питались плодами деревьев и дарами моря. Обитая в тропической зоне, они кочевали по прибрежной полосе. Истощая один район, переходили к другому и так передвигались по береговой линии на несколько километров за десятки лет. Дойдя до территории современного южного Пакистана и северной Индии, человек обитал там достаточно долго. Там возник главный евразийский “распределительный” пункт, где и появились отцы-основатели большинства гаплогрупп.

Одна из популяций с гаплогруппами Y-хромосомы C, D, F составила древний “береговой клан”. Двигаясь вдоль побережья Индии, 60 тысяч лет назад он дошел до Юго-Восточной Азии. Часть людей 55 тысяч лет назад заселила Австралию и Новую Гвинею, другая часть продолжала двигаться на север по побережью Тихого океана. Но некоторые группы людей в поисках новых пищевых источников освоили новый вид добычи пищи - коллективную охоту на крупных животных, в частности на мамонта. Вот этот инновационный “континентальный клан” c гаплогруппами К1, R, Q, двигаясь вслед за мигрирующими животными, 50 тысяч лет назад ушел вглубь материка, в том числе и в районе Казахстана вышел на просторы северной Евразии, в так называемую Мамонтовую степь. Тогда эта огромная зона обитания мамонтов, бизонов и другой мегафауны простиралась от Балтийского моря до Чукотки и далее до прерий Северной Америки. Часть охотников-кроманьонцев с гаплогруппой R1 повернула в сторону Европы. Азиатская часть “континентального клана” с гаплогруппой Q, пройдя через Сибирь, 25 тысяч лет назад добралась до Чукотки, где встретилась с представителями С3 “берегового клана”, двигавшимися по берегу Тихого океана. Вместе они заселили существовавший тогда на месте Берингова пролива континент Берингию. Когда начался максимум последнего Ледникового периода, около 17 тысяч лет назад эти праиндейцы ушли в Америку. Абулхаир и Урджарская принцесса



Заселение Мамонтовой степи

Еще одним сенсационным результатом прогресса технологий секвенирования генома стала возможность извлекать ДНК для анализа из ископаемых костных останков. Теперь палеогенетика по древним человеческим костям из захоронений может узнать о давно умершем человеке такие подробности, которые не могут предоставить никакие другие методы. Благодаря стремительному развитию палеогенетики человечество всего за несколько лет получило ответы на множество вопросов о собственном доисторическом прошлом, до сих пор казавшихся неразрешимыми.

“Крестным отцом” палеогенетики стал биолог Сванте Паабо из лейпцигского Института эволюционной антропологии. В 2009 году его группа расшифровала геном неандертальца, в 2010 году был прочитан геном денисовца - нового гоминида, найденного в Денисовой пещере на Алтае. Затем в 2013 году под руководством уже знаменитого палеогенетика была извлечена и исследована ДНК из берцовой кости, найденной в месте слияния рек Ишима и Иртыша. Кость оказалась самой древней из останков сапиенсов в северной Евразии и принадлежала мужчине-кроманьонцу с гаплогруппой К1, жившему 45 000 лет назад.

Результаты исследований древних ДНК показали, что геномы неандертальца, денисовца и некоторых других гоминидов не совпадают с геномом человека. Хотя они и были членами элитного клуба Homo, и, начиная с более чем миллиона лет назад, выходили из Африки на просторы Евразии и оставляли там свои следы, они не являются прямыми предками человека! Они оказались тупиковыми (или пробными) ветками эволюции. Можно сказать, что в течение сотен тысяч лет Бог лепил разных гоминид, пробовал и ошибался, пока не вылепил человека. Из многочисленного семейства Homo лишь последняя конструкция под названием Sapiens оказалась удачной. Ее и пустили в серию. Что, собственно говоря, и неудивительно. Совершенство всегда является результатом длительных опытов и “сыном ошибок трудных”. Известно, что при этом “недоделанные” гоминиды существовали некоторое время параллельно с человеком. Некоторые из них смешивались с людьми и, возможно, положили начало расовым отличиям в рамках вида Homo Sapiens. Но, в конце концов, все их ветки прервались, и они вымерли. Поэтому в картине заселения Евразии в целом и территории Казахстана в частности современными людьми нет и не может быть пазла с названием “наша страна была заселена сотни тысяч лет назад”. Россыпи каменных орудий, о которых твердят археологи, оставлены не человеком, а его родственниками - неандертальцами, денисовцами или еще более древними гоминидами.

Современный человек начал заселять просторы Мамонтовой степи 50-45 тысяч лет назад. Об этом же говорит биолог из Уфы Эльза Хуснутдинова, исследующая распределение гаплогрупп тюркских народов: “Наблюдаемая дисперсия гаплотипов, выявленных у современного населения Волго-Уральского региона, сформировалась приблизительно 42,5 тысячи лет назад, что соответствует времени заселения Европы человеком в эпоху верхнего палеолита”.



Кто бродил по Лошадиной степи?

Первую подсказку может дать палеоклиматология. Во время максимума Ледникового периода (около 20 тысяч лет назад) территория Казахстана, расположенная вдали от смягчающего дыхания Атлантического, Тихого и Индийского океанов, отделенная от них Уралом с запада, Алтаем и Саянами с востока и Гималаями с юга, безусловно, не была благоприятным районом для жизни. Наоборот, открытая суровому дыханию Ледовитого океана и влиянию наступающего с севера ледника, она превратилась в безжизненную ледовую тундростепь. Палеолитическое население региона либо вымерло, либо ушло в другие места. Именно поэтому кроманьонцы Мамонтовой степи разделились на западных (европеоидов) и восточных (монголоидов).

А вот 12 тысяч лет назад, когда Ледниковый период закончился, снова пригрело солнышко и тысячелетние льды стали таять. Мамонты вымерли, бизоны ушли в Америку, и тогда на месте холодной Мамонтовой тундростепи появилась гостеприимная лесостепь. Начался, как говорят климатологи, “климатический оптимум голоцена”. Мягкий климат, богатый травостой, в поймах рек высота травы достигала полутора-двух метров, открытые степные пространства - все это способствовало быстрому росту поголовья копытных. По этой “лошадиной” степи бродили стада тарпанов и куланов. И вот тогда, всего лишь 11-10 тысяч лет назад, вслед за дикими лошадьми в казахстанские степи пришли люди. Антропологи говорят, что это были европеоиды, пришедшие с запада и юга и составившие первичное палеонаселение Казахстана. Можно ли считать их автохтонами Казахстана - вопрос спорный. Слишком мало мы о них знаем. Строго говоря, автохтонных народов вообще не существует. Все народы мира были мигрантами и пришли когда-то на территории своего обитания. Исключая разве что жителей Эфиопии и Кении, населяющих долины Большого Африканского рифта, откуда родом Homo Sapiens.

Ответ на вопрос, кем были эти люди, должна дать палеогенетика. В Казахстане она делает первые шаги, и ее главные достижения еще впереди. Пока древние останки - это огромная непрочитанная генетическая библиотека, полная тайн. Все только начинается. Впереди у палеогенетики множество выдающихся открытий, которые должны, наконец, заполнить белые пятна в истории. Рано или поздно мы узнаем, кем же был “Золотой человек” из иссыксского кургана, кем были ботайцы в Северном Казахстане и многое другое. Как сказал бы Пушкин: “О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух”.

О некоторых открытиях - в следующий раз.