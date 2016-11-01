В этом году организаторы погрузили гостей в атмосферу легендарных французских кабаре XIX-XX веков, где прекрасные танцовщицы исполняли знаменитый канкан

Специально для праздника Генеральный консул Франции в Алматы господин Патрик Ренар лично отбирал производителя молодого божоле во Франции среди всех представленных. Как он признался, привезти это вино в южную столицу было нелегко, потому что божоле пользуется большим спросом в Японии, США и во многих других странах.

Если раньше “Божоле нуво” во Франции считался демократичным, народным праздником, то со временем во всем мире чествования виноделия приобрели светский характер, мероприятия стали более красивыми, яркими, громкими, особенно у нас в Казахстане, зная наш менталитет и размах. Торжественное открытие “Божоле нуво-2016” началось с приветственных слов Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Казахстане господина Франсиса Етьена: “Что вы хотите, чтобы я вам сказал в данном представлении? Добро пожаловать на этот вечер! Сегодня вы, поднимая бокал, должны поднимать его высоко вверх - к небу, к звездам. Потому что сегодня вечером будет дан старт на космодроме Байконур международному экипажу, членом которого будет французский астронавт Тома Песке. Мы благодарим вас. Я думаю, что мы все поднимем бокалы прекрасного божоле в честь французского космонавта”.

Традиционно праздник “Божоле нуво-2016” прошел в стенах отеля InterContinental. Мероприятие стало настолько популярным, что организаторами было принято решение провести два праздничных дня, чтобы каждый желающий смог вдоволь насладиться молодым божоле, при этом не находясь в стеснении. Ведь попасть на этот праздник хотят многие, что, кстати, и не составляет особого труда. Праздник является открытым для всех жителей Алматы и гостей южной столицы. Любой желающий мог приобрести билет и погрузиться в атмосферу французского кабаре.

“Молодое божоле является для нас искусством жить по-французски. Это время встреч и общений - неотъемлемая часть французского культурного наследия. Божоле-2016 прибыло!”, - сказал Генеральный консул Франции в Алматы господин Патрик Ренар и вместе с мсье Франсисом Етьеном открыл первую бутылку молодого вина.

Перед гостями развернулась история легендарного французского кабаре на примере репродукции афиш “Мулен Руж”. Организаторы специально связались с сотрудниками кабаре “Мулен Руж” во Франции и попросили предоставить афиши разных эпох, что они с удовольствием и сделали. Так дегустаторы смогли оторваться от бокалов и прикоснуться к прекрасным творениям знаменитых художников Анри де Тулуз-Лотрека, Жюля Шере, Пьера Оклея и Рене Грюо. Афиши с 1889 до 1999 года представляли собой не только какой-то дизайнерский полет мысли, это были действительно произведения искусства, на которые менялись, которые выкупались за большие деньги и продолжают выкупаться до сих пор коллекционерами всего мира.

Приглушенный красный свет, экраны, транслирующие лучшие французские фильмы, афиши, музыканты, исполняющие знаменитый французский шансон, изысканные блюда, горы сыра и нескончаемые бокалы вина - это лишь некая часть сюрпризов, превративших обычный четверг в невероятный праздник.

Также у гостей вечера была возможность послушать аромат нового мужского парфюма Hugo Boss The Scent от “Французского дома”, отведать шоколад ручной работы, а также посидеть на суперудобном офисном кресле.

Возможность выступить на празднике была не только у приглашенных артистов, но и у гостей мероприятии. Так, за самую лучшую шутку руководитель центра менеджмента и внешних связей музея искусств имени Абылхана Кастеева Клара Исабаева получила в награду бутылочку красного.

“Для меня лично и группы “Рокфеллер” стало огромной честью приглашение господина Генерального консула выступить на празднике молодого вина божоле. Мы подготовили специальную программу в стиле кабаре и французского шансона. Для нас это большой опыт погружения в историю французского кабаре”, - поделился лидер группы “Рокфеллер” Алексей Горячев.

“Божоле нуво” - это еще и переплетение культур Казахстана и Франции, а также радость и наслаждение этим праздником, музыкой, танцами, искусством.

Конечно, каждый понимает праздник по-своему. Уже который год организаторы не прописывают дресс-код в пригласительных. Однако практически все гости старались придерживаться коктейльных нарядов, что придало празднику изысканности.

Победительницы мировых конкурсов, танцовщицы шоу-балета “RS” разогрели публику жаркими танцами, а также устроили флешмоб, станцевав с гостями канкан.

И, конечно, не обошелся праздник без традиционной благотворительной лотереи с отличными призами: авиабилеты по маршруту Алматы - Астана - Париж - Алматы, ювелирные украшения, подарочные наборы от чайной компании и многое другое.

Фото Талгата Галимова