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Вкладывать в свое любимое дело всю душу, достигать поставленных целей и стремиться сделать мир лучше, нести добро и красоту, проявлять героизм и щедрость, прославлять страну - все это показали и доказали на собственном примере герои и лауреаты торжественного вечера, что прошел в стенах Казахского Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Это была уже семнадцатая по счету ежегодная церемония награждения победителей с вручением главных призов фестиваля “Человек года” - статуэтки “Алтын Адам”, премии “Общественное признание” и “№ 1 Выбор года” - почетных медалей людям, внесшим вклад в развитие различных сфер деятельности и способным влиять на формирование культурного, экономического и общественного имиджа страны. Кстати, награды “За творческие достижения” были представлены в новом уникальном дизайне, а памятные статуэтки “Алтын Адам” снова сияли белым итальянским золотом.
Как известно, фестиваль “Человек года - Выбор года” имеет международный статус и помимо Казахстана проходит в Кыргызстане, Узбекистане, Украине и Беларуси. Проект не имеет отношения к политике и поддерживается исключительно национальными спонсорами, общественностью и ведущими СМИ.
Чтобы стать участником проекта, компании нужно пройти освидетельствование того, что она действительно обладает статусом национального лидера или утверждает его, а также разделяет патриотические чувства и национальные идеи своего народа, обладает сильным конкурентным предложением и с уважением относится к обществу, не рассматривая его лишь как рынок сбыта.
Отбор кандидатов на победу начинается с социологического опроса мнения населения в главных регионах Казахстана. Одновременно с ним проводится голосование экспертов, которые, основываясь на предоставленных участниками данных, собственном профессиональном опыте, результатах дегустаций, проб и экспертиз, выносят оценку каждому номинанту.
После чего оргкомитет анализирует полученные результаты и систематизирует их в специальных бюллетенях для голосования. Далее члены Высокого жюри независимо друг от друга выносят свою оценку по каждой номинации, опираясь на полученные результаты. Таким образом, выбор победителя осуществляется в несколько этапов независимыми друг от друга оценочными комитетами, что обеспечивает объективность выбора. На конечном этапе производятся подсчет и подведение итогов голосования. А кульминацией является финальная церемония награждения.
По решению жюри, в числе которого были самые уважаемые люди страны, а также с учетом общественного мнения были названы имена соотечественников, достижения которых сделали их подлинным достоянием нашей страны. На сцену за заслуженными наградами поднимались деятели культуры и искусства, бизнеса и медицины, спорта и экономики. На основе накопленного опыта процедура определения лауреатов проекта учитывала как достижения участника в ретроспективе, так и существенный рекомендательный ресурс звания. Поскольку сегодня “№1” - это уже не просто констатация факта лидерства, но и обоснованная рекомендация к выбору.
В рамках церемонии были вручены премии “Алтын Адам” в номинации “За служение Отечеству”, специальные премии “За творческие достижения”, награждены лауреаты общенациональной народной премии “Общественное признание”. Публика радушно приветствовала “Золотых людей” нашего общества, аплодировала награждению знаменитых врачей, чемпионов, воинов-героев, общественных и государственных деятелей, путешественников, деятелей культуры. Стоит отметить, что премия “Алтын Адам” вручается бесплатно и не имеет денежного сопровождения, ее единственный эквивалент - уважение и признательность общества и народа Казахстана.
В этом году казахстанцы отметили строительную компанию “Базис”, сеть АЗС “КазМунайГаз”, “Казахстанские коммунальные системы”, “Казмет Алматы”, Cebilon и многих других. Статуэтки “Алтын Адам” в номинации “Спортсмен года” и “Спортсмен-паралимпиец года” получили Дмитрий Баландин и Зульфия Габидуллина соответственно. А наградами “За служение Отечеству” были отмечены народный герой Казахстана Бахытжан Ертаев, телеведущий Артур Платонов и государственный деятель Владимир Школьник. Премию “Врач года” получил хирург высшей категории, доктор медицинских наук, лауреат премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации в области науки и техники, хирург-гепатолог, трансплантолог, онколог Муса Сахипов. Награду “Общественное признание” получили маршал детской хирургии Камал Ормантаев и глава Национального паралимпийского комитета Казахстана Кайрат Боранбаев.
Для победителей и гостей вечера ведущие деятели казахстанской эстрады подготовили потрясающие музыкальные и танцевальные номера. В зале прозвучали мелодии знаменитых казахских кюев, ностальгические композиции из золотого фонда мировой классики и отечественной эстрады. Так, своим творчеством порадовали Жамиля Серкебаева, Ильяс Аутов и группа Motor-Roller, Ирэн Аравина и Алексей Тимофеев, коллектив “ДжазХауз”, Куат Багисбеков, а также шоу-балет “Виват”.
Выбор года - выбор народа! Поздравляем победителей с заслуженными наградами!


Список победителей фестиваля-конкурса “Выбор года № 1 в КазахстанЕ” 2016 года
“Строительная компания № 1 2016 года в Казахстане” - “Базис”.
“Жилой комплекс премиум-класса № 1 2016 года в Казахстане” - Royal Gardens (“Базис”).
“Бизнес Гран-при “Энергетическая компания № 1 2016 года в Казахстане” - “Казахстанские коммунальные системы”.
“Сеть АЗС № 1 2016 года в Казахстане” - “КазМунайГаз”.
“Топливо № 1 2016 года в Казахстане” - “КазМунайГаз”.
“Поставщик специализированной строительной техники № 1 2016 года в Казахстане” - HYUNDAI.
“Проектная компания № 1 2016 года в Казахстане” - “Проектный институт “Базис”.
“Сеть клинико-диагностических лабораторий № 1 2016 года в Казахстане” - “КДЛ ОЛИМП”.
“Комплекс средств по уходу за кожей лица (прямые продажи) № 1 2016 года в Казахстане” - NovAge (“ОРИФЛЕЙМ”).
“Специализированная продукция для здорового питания № 1 2016 года в Казахстане” - Wellness (“ОРИФЛЕЙМ”).
“Бизнес Гран-при № 1 - производитель бетона” - “Казмет Алматы”.
“Программа по контролю и снижению веса № 1 2016 года в Казахстане” - “Формула 1, Формула 3” (Herbalife).
“Бизнес Гран-при “Динамика развития”. Интернет-магазин косметики 2016 года в Казахстане” - “Синий слон” (“Голден Партнершип Казахстан”).
“Многофункциональная клининговая система премиум-класса № 1 2016 года в Казахстане” - Aura Roboclean (Aura Kazakhstan).
“Оборудование для очистки воды премиум-класса № 1 2016 года в Казахстане” - Cebilon (Aura Kazakhstan).
“Сеть предприятий общественного питания № 1 2016 года в Казахстане” - “Каганат”.
“Агентство по изданию годовых отчетов № 1 2016 года в Казахстане” - “Казахстаника”.
Специальная премия оргкомитета “Выбор года № 1” - газета “Комсомольская правда”.
“Телеканал № 1 2016 года в Казахстане” - телеканал “КТК”.
“Сайт частных объявлений № 1 2016 года в Казахстане” - OLX.kz.
Специальная премия оргкомитета “Выбор года № 1” - Zakon.kz.

Лауреаты премий “Алтын адам” и “общественное признание”  2016 года
“Спортсмен года” - Дмитрий Баландин.
“Полицейский года” - Аслан Есентаев.
“Паралимпиец года” - Зульфия Габидуллина.
“Скульптор года” - Тлеуберди Бинашев.
“Врач года” - Муса Сахипов.
“За творческие достижения” - Жамиля Серкебаева.
“За служение Отечеству” - Бахытжан Ертаевич Ертаев.
“За служение Отечеству” - Владимир Школьник.
“За служение Отечеству” - Артур Платонов.
“За продвижение Отечества” - Дмитрий Петрухин.
“За творческие достижения” - Ильяс Аутов и группа Motor-Roller.
“Общественное признание” - Камал Саруарович Ормантаев.
“Общественное признание” - Кайрат Советаевич Боранбаев.
“№ 1 Выбор года. Творческие достижения” - проект “Счастливые поют” и Ирэн Аравина.
“№ 1 Выбор года. Творческие достижения” - шоу-балет “Виват”.
“№ 1 Выбор года. Творческие достижения” - театр танца Diamante.
“№ 1 Выбор года. Творческие достижения” - Акан Сатаев.

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Просмотрено: 163 раз Просмотров: 163 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
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