Вкладывать в свое любимое дело всю душу, достигать поставленных целей и стремиться сделать мир лучше, нести добро и красоту, проявлять героизм и щедрость, прославлять страну - все это показали и доказали на собственном примере герои и лауреаты торжественного вечера, что прошел в стенах Казахского Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Это была уже семнадцатая по счету ежегодная церемония награждения победителей с вручением главных призов фестиваля “Человек года” - статуэтки “Алтын Адам”, премии “Общественное признание” и “№ 1 Выбор года” - почетных медалей людям, внесшим вклад в развитие различных сфер деятельности и способным влиять на формирование культурного, экономического и общественного имиджа страны. Кстати, награды “За творческие достижения” были представлены в новом уникальном дизайне, а памятные статуэтки “Алтын Адам” снова сияли белым итальянским золотом.

Как известно, фестиваль “Человек года - Выбор года” имеет международный статус и помимо Казахстана проходит в Кыргызстане, Узбекистане, Украине и Беларуси. Проект не имеет отношения к политике и поддерживается исключительно национальными спонсорами, общественностью и ведущими СМИ.

Чтобы стать участником проекта, компании нужно пройти освидетельствование того, что она действительно обладает статусом национального лидера или утверждает его, а также разделяет патриотические чувства и национальные идеи своего народа, обладает сильным конкурентным предложением и с уважением относится к обществу, не рассматривая его лишь как рынок сбыта.

Отбор кандидатов на победу начинается с социологического опроса мнения населения в главных регионах Казахстана. Одновременно с ним проводится голосование экспертов, которые, основываясь на предоставленных участниками данных, собственном профессиональном опыте, результатах дегустаций, проб и экспертиз, выносят оценку каждому номинанту.

После чего оргкомитет анализирует полученные результаты и систематизирует их в специальных бюллетенях для голосования. Далее члены Высокого жюри независимо друг от друга выносят свою оценку по каждой номинации, опираясь на полученные результаты. Таким образом, выбор победителя осуществляется в несколько этапов независимыми друг от друга оценочными комитетами, что обеспечивает объективность выбора. На конечном этапе производятся подсчет и подведение итогов голосования. А кульминацией является финальная церемония награждения.

По решению жюри, в числе которого были самые уважаемые люди страны, а также с учетом общественного мнения были названы имена соотечественников, достижения которых сделали их подлинным достоянием нашей страны. На сцену за заслуженными наградами поднимались деятели культуры и искусства, бизнеса и медицины, спорта и экономики. На основе накопленного опыта процедура определения лауреатов проекта учитывала как достижения участника в ретроспективе, так и существенный рекомендательный ресурс звания. Поскольку сегодня “№1” - это уже не просто констатация факта лидерства, но и обоснованная рекомендация к выбору.

В рамках церемонии были вручены премии “Алтын Адам” в номинации “За служение Отечеству”, специальные премии “За творческие достижения”, награждены лауреаты общенациональной народной премии “Общественное признание”. Публика радушно приветствовала “Золотых людей” нашего общества, аплодировала награждению знаменитых врачей, чемпионов, воинов-героев, общественных и государственных деятелей, путешественников, деятелей культуры. Стоит отметить, что премия “Алтын Адам” вручается бесплатно и не имеет денежного сопровождения, ее единственный эквивалент - уважение и признательность общества и народа Казахстана.

В этом году казахстанцы отметили строительную компанию “Базис”, сеть АЗС “КазМунайГаз”, “Казахстанские коммунальные системы”, “Казмет Алматы”, Cebilon и многих других. Статуэтки “Алтын Адам” в номинации “Спортсмен года” и “Спортсмен-паралимпиец года” получили Дмитрий Баландин и Зульфия Габидуллина соответственно. А наградами “За служение Отечеству” были отмечены народный герой Казахстана Бахытжан Ертаев, телеведущий Артур Платонов и государственный деятель Владимир Школьник. Премию “Врач года” получил хирург высшей категории, доктор медицинских наук, лауреат премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации в области науки и техники, хирург-гепатолог, трансплантолог, онколог Муса Сахипов. Награду “Общественное признание” получили маршал детской хирургии Камал Ормантаев и глава Национального паралимпийского комитета Казахстана Кайрат Боранбаев.

Для победителей и гостей вечера ведущие деятели казахстанской эстрады подготовили потрясающие музыкальные и танцевальные номера. В зале прозвучали мелодии знаменитых казахских кюев, ностальгические композиции из золотого фонда мировой классики и отечественной эстрады. Так, своим творчеством порадовали Жамиля Серкебаева, Ильяс Аутов и группа Motor-Roller, Ирэн Аравина и Алексей Тимофеев, коллектив “ДжазХауз”, Куат Багисбеков, а также шоу-балет “Виват”.

Выбор года - выбор народа! Поздравляем победителей с заслуженными наградами!

Список победителей фестиваля-конкурса “Выбор года № 1 в КазахстанЕ” 2016 года

“Строительная компания № 1 2016 года в Казахстане” - “Базис”.

“Жилой комплекс премиум-класса № 1 2016 года в Казахстане” - Royal Gardens (“Базис”).

“Бизнес Гран-при “Энергетическая компания № 1 2016 года в Казахстане” - “Казахстанские коммунальные системы”.

“Сеть АЗС № 1 2016 года в Казахстане” - “КазМунайГаз”.

“Топливо № 1 2016 года в Казахстане” - “КазМунайГаз”.

“Поставщик специализированной строительной техники № 1 2016 года в Казахстане” - HYUNDAI.

“Проектная компания № 1 2016 года в Казахстане” - “Проектный институт “Базис”.

“Сеть клинико-диагностических лабораторий № 1 2016 года в Казахстане” - “КДЛ ОЛИМП”.

“Комплекс средств по уходу за кожей лица (прямые продажи) № 1 2016 года в Казахстане” - NovAge (“ОРИФЛЕЙМ”).

“Специализированная продукция для здорового питания № 1 2016 года в Казахстане” - Wellness (“ОРИФЛЕЙМ”).

“Бизнес Гран-при № 1 - производитель бетона” - “Казмет Алматы”.

“Программа по контролю и снижению веса № 1 2016 года в Казахстане” - “Формула 1, Формула 3” (Herbalife).

“Бизнес Гран-при “Динамика развития”. Интернет-магазин косметики 2016 года в Казахстане” - “Синий слон” (“Голден Партнершип Казахстан”).

“Многофункциональная клининговая система премиум-класса № 1 2016 года в Казахстане” - Aura Roboclean (Aura Kazakhstan).

“Оборудование для очистки воды премиум-класса № 1 2016 года в Казахстане” - Cebilon (Aura Kazakhstan).

“Сеть предприятий общественного питания № 1 2016 года в Казахстане” - “Каганат”.

“Агентство по изданию годовых отчетов № 1 2016 года в Казахстане” - “Казахстаника”.

Специальная премия оргкомитета “Выбор года № 1” - газета “Комсомольская правда”.

“Телеканал № 1 2016 года в Казахстане” - телеканал “КТК”.

“Сайт частных объявлений № 1 2016 года в Казахстане” - OLX.kz.

Специальная премия оргкомитета “Выбор года № 1” - Zakon.kz.



Лауреаты премий “Алтын адам” и “общественное признание” 2016 года

“Спортсмен года” - Дмитрий Баландин.

“Полицейский года” - Аслан Есентаев.

“Паралимпиец года” - Зульфия Габидуллина.

“Скульптор года” - Тлеуберди Бинашев.

“Врач года” - Муса Сахипов.

“За творческие достижения” - Жамиля Серкебаева.

“За служение Отечеству” - Бахытжан Ертаевич Ертаев.

“За служение Отечеству” - Владимир Школьник.

“За служение Отечеству” - Артур Платонов.

“За продвижение Отечества” - Дмитрий Петрухин.

“За творческие достижения” - Ильяс Аутов и группа Motor-Roller.

“Общественное признание” - Камал Саруарович Ормантаев.

“Общественное признание” - Кайрат Советаевич Боранбаев.

“№ 1 Выбор года. Творческие достижения” - проект “Счастливые поют” и Ирэн Аравина.

“№ 1 Выбор года. Творческие достижения” - шоу-балет “Виват”.

“№ 1 Выбор года. Творческие достижения” - театр танца Diamante.

“№ 1 Выбор года. Творческие достижения” - Акан Сатаев.