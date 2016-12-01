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На три дня территория выставочного комплекса “Атакент” превратилась в вулкан, извергающий лаву красоты. Для специалистов и посетителей был подготовлен ряд мероприятий, позволивший взглянуть на индустрию красоты по-новому. В программе были мастер-классы и семинары, а также инновации, презентации новых продуктов и технологий от участников выставки Cosmobeaute Kazakhstan из стран Азии, Европы и России. В двух павильонах были представлены новинки индустрии, лучшие профессиональные продукты, инновации отрасли эстетической медицины, новые тренды и направления в услугах салонного бизнеса.

 


“Такие выставки, как Cosmobeaute Kazakhstan, влияют на профессиональный рост мастеров, а также на потребительскую корзину казахстанского рынка. Такие профессиональные выставки нужны в Казахстане. По итогам чемпионата я ожидаю шикарные работы от мастеров, и, что самое главное - победители станут первыми чемпионами РК по парикмахерскому искусству, ногтевой эстетике, макияжу и боди-арту”, - поделился мнением о выставке Махмуджан Турсун, президент Ассоциации индустрии красоты.
В дни выставки более сорока компаний-экспонентов демонстрировали новинки индустрии на своих стендах. Так, посетители смогли не только познакомиться, но и протестировать новые линии профессиональной декоративной косметики из Европы и Азии, подобрать аксессуары, узнать о новом оборудовании для эстетической медицины, подобрать средства по уходу за телом, волосами, а также познакомиться с профессиональными средствами для ногтевого дизайна.
Также для специалистов эстетической медицины и пластической хирургии была проведена международная научно-практическая конференция “Европейская школа эстетической медицины”, на которой обсуждались такие вопросы, как реставрация зоны губ, увеличение губ с использованием зубной поддержки, особенности коррекции азиатского лица при объемной вольюмизации, специфика коррекции мужского лица и многое другое. Спикерами выступили международный тренер по контурной пластике Жан-Пьер Амселлема (Франция), ведущий эксперт Института красивых волос Аида Гаджигороева (Россия), президент Казахстанской ассоциации эстетической медицины и пластической хирургии Гульнар Жуматова.

 


Ключевым событием стало проведение первого чемпионата РК по парикмахерскому искусству, ногтевой эстетике, макияжу и боди-арту, которое собрало лучших мастеров beauty-индустрии.
“Мы хотим как ассоциация популяризовать все эти направления именно внутри страны, для своих мастеров, а также вывести на арену казахстанских профессионалов, чтобы о них узнали и в других странах. Я считаю, что выставка Cosmobeaute Kazakhstan 2016 будет этому способствовать, а также привлечению новых партнеров, появлению новых качественных продуктов, таких, чтобы качество продукта, представленного на казахстанском рынке, было сертифицировано”, - сказал Дидар Алиев, глава департамента парикмахеров Ассоциации красоты в РК, основатель направления Hair Tattoo.

 


Чемпионат был проведен с целью повышения квалификации, мастерства и профессиональных навыков специалистов из различных регионов Казахстана, работающих в отраслях индустрии красоты по парикмахерскому искусству, окрашиванию, ногтевому дизайну и стилистике, макияжу и боди-арту, а также для повышения качества услуг, развития данной сферы, введения новых технологий в индустрию, а также открытие новых талантов и выведение мастеров на более высокий уровень профессионализма для дальнейшего участия в мировых чемпионатах от Республики Казахстан. Соревнование мастеров включило в себя несколько номинаций, таких как салонный вечерний макияж, салонный свадебный макияж, фантазийный макияж, конкурсное моделирование ногтей и акриловая технология, конкурсное моделирование ногтей и гелевая технология, женская свадебная прическа, мужская креативная стрижка, женская креативная стрижка и укладка, а также женская вечерняя прическа и другие. В числе жюри были опытные профессионалы, которые непредвзято оценивали работы участников. За звание лучших сражались профессионалы и юниоры. Александр Украинцев стал обладателем первого места в категории “Юниор” в номинации “Конкурсное моделирование ногтей. Акриловые технологии”. Лучшей в номинации “Дизайн ногтей. Тема “Путешествия” стала алматинка Айсана Даулеткалиева. Работа Алены Етекбаевой в номинации “Боди-арт. Живописная техника, тема “Цирк” сразила всех наповал. Почетное первое место в номинации “Свадебный салонный макияж” завоевала Маргарита Рамм, а лучшим мастером в номинации “Вечерний салонный макияж” была определена Анастасия Серебринская. Победителям были вручены памятные награды и сертификаты.


Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 45 раз Просмотров: 45 опубликовал: Verstka 1 декабря 2016 Напечатать Комментарии (0)
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