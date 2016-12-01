Мероприятие стало духовным испытанием не только для участниц, но и для публики, которая искренне и смеялась, и плакала, и восхищалась, сопереживая всему происходящему на сцене. В зрительном зале не было свободного места: все сидячие и “стоячие” места оказались заняты, многие не попавшие в зал просто разместились в фойе, чтобы “слушать” конкурс. Волна любви и добродетели объединила алматинцев в тот день. Однако мало кто знает, что мероприятие стало лишь верхушкой айсберга. Само движение добра началось задолго до него - в женском клубе “Алма-Ата” - сообществе активных женщин, которые и словом, и делом поддерживают многих нуждающихся. Одна из самых известных акций - бесплатный хлеб для пенсионеров, более ста стариков каждый день имеют эту возможность. Давайте познакомимся поближе с теми, кто задумал и организовал конкурс “Улы Дала Ханшайымы”. Это Бент-Анат Бейсембаева и Дарига Тшенсовская

- Как родилась идея проведения конкурса “Улы Дала Ханшайымы”?

Бент-Анат: Идея провести такой конкурс пришла, когда я посмотрела программу Юлии Меньшовой, где героиней была Ксения Безуглова. Меня поразила история ее жизни.

Дарига: В 2008 году Ксения попала в автоаварию, после которой оказалась прикованной к инвалидной коляске. Это печальное обстоятельство не стало для нее помехой. Несмотря ни на что, она состоялась и как мама, и как общественный деятель. Она участвует в модных показах в качестве модели, работает мотивационным спикером и является обладательницей титула “Мисс Мира”.

Бент-Анат: Ксения помогла мне увидеть людей с инвалидностью под другим углом. Я подумала, а почему бы и нам не провести такой конкурс - создать свою Ханшайымы, чтобы она стала примером для всех наших девушек с ограниченной мобильностью? Дарига: Кстати, Ксения Безуглова приехала поддержать наш конкурс, возглавила наше жюри и надела корону на нашу победительницу Сабину Касымову!

- Почему вы выбрали именно формат конкурса красоты?

Бент-Анат: Захотелось устроить настоящую сказку для наших участниц!

Дарига: Не хотелось подходить стандартно. Решили дать шанс показать себя с самой лучшей стороны, помочь раскрыть красоту, ум, волю, таланты.

- Как вам удалось убедить девушек на инвалидных колясках принять участие?

Бент-Анат: Мы сделали объявление, и пошли заявки на участие.

Дарига: Большая часть наших девушек, проявив должную активность, пришли сами. С полной уверенностью в собственные силы. Но были и те, с кем нам пришлось разговаривать. Подав заявку, они в какой-то момент засомневались. Но сомнение было недолгим.

- Я знаю, что вам приходилось поднимать девушек вместе с колясками в репетиционный зал на этаж выше, потому что лифт ходил только на пятый этаж, а репетиционый зал на шестом. Откуда столько физических и моральных сил? При подготовке любого мероприятия возникают сложности, что вдохновляло вас их преодолевать?

Бент-Анат: Меня вдохновляли именно эти девочки. Порой накатывала усталость, обида... Но, вспомнив глаза девочек, доверившихся нам, я шла дальше. На руках заносили в репетиционный зал главные тренер и хореограф конкурса Дакен и Толганай Туребековы, они проделали огромную работу. Благодаря им наши конкурсантки выступили просто блестяще!

Дарига: Все сложности и барьеры, возникшие на пути конкурса, мы приняли как испытание.

Бент-Анат: Радует, что мы были не одни. С самого первого дня нас поддерживали обычные люди, каждый в своем деле профессионал чем мог, тем и помог. Кто своей работой - безвозмедным и добрым трудом. Кто призами и материальной поддержкой. Правда, спонсором главного приза - автомобиля - все-таки стали мы сами - женский клуб “Алма-Ата”. Моральная поддержка тоже имеет значение! И даже в день финала люди шли и шли, шли не просто посмотреть, а именно поддержать.

- Что стало самым запоминающимся при подготовке конкурса?

Дарига: Одним из самых трогательных моментов в подготовке конкурса было настроение наших девочек. Как оно менялось изо дня в день. После каждой репетиции добавлялось блеска в глазах. Для меня - это осознание того, что все в мире может меняться. Все можно менять. И это в наших руках.

Бент-Анат: Мне запомнился этап преображения. Стараниями наших стилистов Ирины Янг, Шахизат Альпишевой, Мади Бекдаира, Замиры Дэ Клерк и других участницы смогли ярко раскрыть свою индивидуальность.

- Мероприятие прошло с грандиозным успехом, такому аншлагу любая суперзвезда позавидует - в зале яблоку негде было упасть... В чем залог такого успеха?

Бент-Анат: В нашем чистом посыле и обратной связи с неравнодушными алматинцами! Цель достигнута - сломали стереотип отношения общества к людям с ограниченными возможностями.

- Будете ли вы проводить этот конкурс еще? Какие выводы и планы выстрены у вас после первого конкурса?

Дарига: Ну если мы назвали его первым национальным, значит, должен быть и второй! Надеемся на то, что этот проект не просто состоится, но и даст старт другим, новым социально важным мероприятиям.

Бент-Анат: Правление нашего женского клуба планирует. И Сабина, наша Ханшайым, с нами... Сабина - первый посол доброй воли в Казахстане.