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Присядем на искусство? Последняя страница

Вот уж действительно искусство во всем. Теперь казахстанцы могут не только смотреть на творения художников в классическом ключе - в галерее на стене или на постаменте, но и в более мягком варианте. В честь празднования десятилетнего юбилея компании Roche Bobois лучшим художникам страны было предложено принять участие в благотворительной акции и увидеть свои работы в ином ключе, а точнее, на обивке диванов

 



Эскизы картин, скульптур, иллюстраций знаменитых деятелей искусства Казахстана были перенесены на ткань во Франции. Затем на фабрике этой тканью были обтянуты десять модулей дивана, а позднее проданы  на аукционе во время празднования юбилея. Полученные средства пошли на благотворительные нужды.
- Мы разделим их на три корзины. Это Институт глаза, где запланирована операция по восстановлению зрения ребенку. Мы хотим помочь ему увидеть красоту этого мира. Вторая часть пойдет на лечение ребенка в онкоинституте, чтобы дать почувствовать радости этой жизни. И часть денег пойдет в художественную школу на поддержку юных талантов, - сказала Гульшат Айтиева, генеральный директор Roche Bobois Almaty.
Теперь немного о художниках и их творениях.
В экспозиции представлена работа Евгения Сидоркина - всемирно признанного художника, лауреата Государственной премии КазССР. Он один из первых графиков, кто представлял Казахстан на таких крупных форумах, как биеннале в Лейпциге. Основной темой Евгения Матвеевича Сидоркина была классическая казахская литература. Переехав в Казахстан, он был очарован культурой казахского народа, ювелирным и прикладным искусством региона. Этнографическая культура Казахстана произвела на него такое впечатление, что он решил остаться и работать в Казахстане. И посвятил этому всю свою жизнь.
Еще один участник - живописец, член Союза художников Казахстана Кадыржан Хайрулин. “Пришел в живопись очень давно. Я считаю, что это квинтэссенция всего, что может быть в изобразительном искусстве. Работа, которая легла в основу дизайна обивки, называется “Горизонт событий”. Это калейдоскоп событий в моей жизни. Я хотел его изобразить бурлящим, закрученным. Здесь мои воспоминания, основные этапы жизни. Это одна из моих попыток в направлении сюрреализма. Мне было интересно сотрудничать с компанией. Я рад этому. Это еще одна сторона моей жизни и творчества. В общем, я доволен”, - поделился автор.
Также можно увидеть работу недавно ушедшего, к сожалению, мастера каменной скульптуры и интерьерной мозаики Даира Тулекова. Автора интересовали самые разные языки скульптуры - и классические, и более модерновые. Его работы служат ярким примером того, ради чего существует скульптура, - это отображение движения в статике. Радует, что после него осталось творческое наследие для будущих поколений.
Для скульптора Эдуарда Казаряна этот опыт работы стал очень интересным, и он будет стараться его продолжить. “Ковчеги - одна из моих любимых тем. На протяжении всей творческой жизни я периодически к ним обращаюсь и в гобелене, и в керамике, и в бронзе. Для меня это символ равновесия, гармонии, надежности, чего-то того, на что человек надеется. Надеется, что все будет хорошо. Это и есть ковчег. У меня было много идей применения моих скульптур, гобеленов, где искусство плавно переходит в какие-то функциональные вещи, где-то даже интерьерные”, - рассказал художник.
А автор Сергей Ким отметил, что если картина удачная, законченная, она в дальнейшем живет самостоятельной жизнью - не зависит от автора, от того, что он будет о ней говорить. “Картина, которую вы видите в обивке пуфа, называется “WWW”. Чувствуется энергетика, она захватывает своего зрителя, и он в ней словно растворяется”, - поделился Сергей.
Художник-самоучка Роза Джанабаева свою работу писала полгода. Центральным героем ее картины стала райская птица - павлин, несущая в дом счастье, богатство и благополучие.
Следующий автор - Ерлан Кожабаев - десять лет своей жизни посвятил изучению казахских орнаментов. “Я всегда относился к казахским орнаментам как к чему-то тайному. Как к загадке. И мне было интересно узнать, что это такое. Я решил собирать артефакты. Собирал орнаменты со старинных вещей, а затем отрисовывал их. В процессе работы начали всплывать значения орнаментов. И когда они появились, шифр начал раскрываться. Оказалось, что существуют орнаменты для женщин, мужчин, для живых и мертвых. Мне бы хотелось, чтобы орнаменты, которые несут позитивную энергию, отражались в мебели. И эта мебель могла быть в интерьере и служить людям. Мне было очень интересно работать над этим проектом”, - отметил автор.
Скульптор, керамист Решат Кожахметов отдал предпочтение так манящей его морской тематике и изобразил ракушки как символ бесконечности.
- Мой подход - это работа с натурой. Все мои этюды написаны с натуры. Каждое лето я выезжаю на пленэры. Я думаю, что главное в моих работах - это цвет и колорит. Моя живопись не совсем реалистическая, я стараюсь найти что-то свое. На картине “Коктем”, которая была перенесена на обивочную ткань, мне хотелось передать состояние весны, состояние радости. Наша степь богата степными тюльпанами, и мне хотелось передать эту красоту на этой картине, - подчеркнула художник-живописец Гульжамал Тагенова.
Еще один участник - Серик Буксиков - предпочитает открывать новое. Он придумал жанр - пост-нью-медийное искусство - и работает в нем по сей день. “Создание картин должно происходить параллельно созданию интерьера. Например, картина “Птицы” пришла мне в каком-то таком состоянии, когда я не мог не выпустить из своего сознания этот образ. Этот образ говорит об огромной пропасти между ремесленником и художником. Судьбой было предопределено так, чтобы я встал перед выбором: или искусство, или смерть. И я выбрал искусство как жизнь”, - поделился художник.
Благодаря данной акции работы казахстанских художников были представлены в новом формате - на международном уровне, еще раз доказав, что искусство не имеет границ. Кстати, до 20 декабря шоурум компании Roche Bobois в Алматы является еще и своеобразной галереей с представленными работами художников в различных интерьерах.


Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 52 раз Просмотров: 52 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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