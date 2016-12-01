Так как уже в пригласительном билете указано, что зовут ограниченный круг друзей и партнеров, то каждый старается попасть туда, чтобы стать частью модного бомонда. Так было и в прошедшую субботу, 10 декабря, - в ресторане G Balik собрались все еще не совсем проснувшиеся модники, но уже успевшие натянуть красивый наряд

Как сказала дизайнер бренда Brosh Ольга Ким: “Я всегда надеваю красное, когда не высыпаюсь”. Поэтому невероятно яркий брючный костюм, конечно же, не мог остаться незамеченным среди присутствующих.

Издание, которое собирает модников на завтрак, - это журнал “Fashion Collection Казахстан”, который за историю существования франшизы в нашей стране сменил главного редактора в третий раз. Первым был известный модный критик Роман Александров, который до сих пор дружит с изданием, часто является ведущим и организатором вечеринок. Примерно год назад его сменила алматинская модница, завсегдатай фэшн-мероприятий, яркая Асель Зои. Однако теперь пост занимает супруга президента национального перевозчика Air Astana Питера Фостера Татьяна Фостер. Именно она, а также издатель журнала Елена Медяная-Семерик в этот раз и приглашали гостей разделить с ними завтрак. Много лет назад, когда журнал делал первые шаги, основателю издания Марине Дэмченко пришла идея организации именно утреннего модного мероприятия, целью которого является возможность собрать ярких, успешных людей, связанных с творчеством, модников, селебрити в одном месте. На модный завтрак приходит большое количество дизайнеров, фотографов, основателей бизнеса, именно там можно завести полезные знакомства, из которых часто вырастают новые проекты. Завтрак создает расслабленную атмосферу, ведь еще не совсем проснувшиеся люди готовы к утреннему диалогу, их не тяготят дневные дела. Модным утром 10 декабря всех гостей угощали финским рыбным супом по фирменному рецепту редакции журнала, только что назначенный главный редактор Татьяна Фостер и модный критик Роман Александров надели поварские фартуки, чтобы удивить присутствующих, угостив их практически из собственных рук. Отведать супчика также пришли именитые актрисы казахстанского кинематографа Асель Садвакасова и Асель Сагатова, известный стилист и визажист Марина Рузахунова, светская львица Евгения Тян, парижский казах Жандарбек Сарсебаев, певица Людмила Ким и пиарщица Динара Исабекова, дизайнеры Алексей Чжен, Сакен Жаксыбаев и Леонид Жеребцов. Последний, кстати, очень постройнел за последнее время, он придерживается специальной системы питания.

Кроме того, на модном завтраке была представлена коллекция вечерних и коктейльных нарядов, а также зимние образы от известного российского дизайнера Bella Potemkina, которая сама лично приезжала прошлой весной, чтобы открыть свой фирменный магазин и даже одевала в свои наряды наших популярных модниц. А лучшие модели одного из старейших агентств Казахстана Andres носили на себе бриллианты от ювелирного бутика, чтобы присутствующие гости могли разглядеть поближе, как же смотрятся эти дорогие побрякушки на живом человеке, а не на витрине.

Во время трапезы состоялась лотерея с роскошными подарками, где главным призом была коллекционная модель самолета, имеющая индивидуальный номер. А приглашенный астролог объявила гостям не очень утешительный прогноз на грядущий день, а также рассказала, что всем, родившимся в Год Лошади, никак не повезет в грядущем Году Петуха, чем не только удивила, но и даже рассмешила гостей, которые ждали более оптимистичные слова от звездочета. Звездные гости разошлись уже после обеда, потому что завтрак плавно перетек в дневную трапезу. Фото Руслана Газямова