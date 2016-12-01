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Какой макияж будет актуален на праздничный вечер? Алматинцам представилась возможность побывать на предновогоднем мастер-классе от ведущего дизайнера казахстанской моды Михаила Кравеца и популярного визажиста, главы школы Irina Khaber School Ирины Хабер и узнать секреты идеального образа на Новый год

 


Этакий почти девичник собрался у входа в бутик Kravets Couture, где два мастера рассказывали и наглядно показывали, как подготовить наряд и какой макияж сделать на празднование Нового года.
- Сегодня у нас начало определенного этапа. Мы с Ириной решили создать некий проект, который будет проходить в разных наших магазинах. Тем самым мы хотим рассказать нашим клиентам и друзьям, как одеваться на определенные мероприятия. Ведь с одеждой, главное, сочетать мэйк и прическу, поэтому мы решили рассказывать и наглядно показывать это сочетание. Например, сегодня выставили образы - те сочетания цветов, которые будут самыми актуальными для встречи Нового года. Это красный, золотые цвета, конечно же, черный оттенок, но опять же с элементами золота, ведь Год Огненного Петуха - это яркость и самовыражение, - резюмировал Михаил Кравец.
Для встречи Нового года дизайнер посоветовал выбрать платье в пол, подчеркивающее женственность образа, утонченность, и главное - выбрать наряд под свой тип фигуры. Декольте может быть совершенно разным, но обязательно должно подходить именно вам. Ткани - бархат, тафта - и пайетки в нарядах также приветствуются. Михаил отметил, что если вы будете выбирать вещи на Новый год, то не стоит покупать серые, блеклые офисные тона, и очень важно не перегружать образ аксессуарами, иначе есть вероятность затмить на празднике елку.
А вот мужчинам следует одеться поскромнее, быть на празднике, как сказал Михаил, “аксессуаром женщины”. Цветовая палитра в одежде такая же, как и у дам, только более сдержанных оттенков. Возможны элементы, сочетающиеся с образом спутницы, например платочек или запонки.
- Для того чтобы быть красивой девушкой, не нужно жить в салоне красоты, я это точно знаю. Не нужно слепо следовать моде. Нужно найти собственный стиль и гармонично, органично в нем существовать. Новый год нужно встречать ярко - блестки, глиттеры, пигменты, яркие помады, все цвета красного - от марсала до морковно-красного оттенка, но лучше, чтобы преобладали теплые цвета в красных оттенках. Они должны четко гармонировать с образом, но не должны сливаться, - делится секретами Ирина Хабер.
Очень важно помнить, если ваш макияж подразумевает матовую кожу - можно делать глянцевые губы, сияющая кожа - матовые губы. Все блестеть не должно. Нередко можно услышать вопрос: “Какая помада лучше всего сочетается с красным платьем?”. Как сказала Ирина, очень круто сочетается красный... с красным! “Хотя считается, что это моветон, так уже не носится. Носится! Красный носится с красным, с винным, с нюдом. Все эти цвета будут очень хорошо подходить к красному платью, и они не будут конфликтовать. В то же время, если боитесь слишком выделяться, вы будете понимать, что вам будет некомфортно в таком образе, тогда лучше выбрать более нежные тона, пастельные”, - советует Хабер.
Визажист убедила, что в цвете красного невозможно потеряться. Просто не нужно перебарщивать с макияжем глаз. Если, скажем, у вас красные губы, красное платье, в целом макияж лица должен быть сдержанным, тогда это будет смотреться очень хорошо. Ресницы допустимы.
- Тенденции на 2017 год - либо все, либо ничего. Это либо очень яркий макияж, где все прокрашено, либо эффект лица без макияжа. Румяна, хайлайтер и консилер - три инструмента, которые обязательно нужны, - отметила Ирина.
Еще очень часто возникает такая проблема - дама переусердствовала с макияжем бровей. Чтобы исправить такую неудачу, достаточно провести по ним кистью с остатками тонального средства, который вы наносили до этого на лицо. Так жесткая линия бровей станет мягче.
Также Ирина озвучила три цвета в палитре теней, которые обязательно должны быть у каждой девушки, - это черный, коричневый, бежевый. Приветствуются яркие лайнеры, карандаши.
После визажист продемонстрировала на модели прием, который поможет женщине стать богиней вечера. Для этого нужно всего две вещи - бесцветный клей для ресниц и глиттер: нанести клей на губы, а затем искупать их в блестках. Смотрится очень эффектно.
А еще Михаил и Ирина планируют создать новый проект по преображению участниц - это будет полная смена имиджа. Девушки будут присылать свои анкеты с историями, а затем стилисты и визажисты изменят их жизнь с помощью создания новых образов.
И не забывайте, что красиво выглядеть - это определенное искусство, которому нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Всегда выбирается макияж под наряд, а не наоборот. И, разумеется, не бойтесь экспериментировать, пробовать что-то новое.

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Просмотрено: 55 раз Просмотров: 55 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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