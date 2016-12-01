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Имена суворовцев Последняя страница

Более 120 тысяч юношей, выпускников суворовских училищ, пополнили золотой фонд офицеров Вооруженных сил Советского Союза, а после - России. Не все кадеты остались в армии, но все из них нашли свое место в гражданской жизни. Нахимовцы и суворовцы достойно представляют славу своих училищ, в какой бы сфере они ни трудились. Мы расскажем о судьбах некоторых воспитанников суворовских училищ, ставших гордостью всего братства - о летчике-космонавте СССР Владимире Джанибекове и Герое Советского Союза Борисе Громове

 

                                                                                         Борис Громов

 

Как ни странно звучит, но, открывая суворовские училища, советское государство решало прежде всего самую насущную проблему социума военного и послевоенного времени - детскую беспризорность. В первые годы войны у тысяч детей не было не только родителей, но вообще никаких родственников. И в освобожденных от фашистов городах СССР маленькие беспризорники сбивались в группы, которыми верховодили преступники. Понятно, что детских домов и приемников в то время катастрофически не хватало.
Для борьбы с бандитизмом НКВД ужесточал наказание для несовершеннолетних преступников, но особых результатов эта мера не принесла. Тогда в июне 1943 года органы НКВД открыли детские колонии для несовершеннолетних преступников (от 11 до 16 лет), и к концу года в них уже содержались 50 тысяч подростков. А в августе 1943 года для тех беспризорных, которые еще не успели совершить преступлений, правительство открыло девять суворовских военных училищ (СВУ). Организованы они были по образцу старых кадетских корпусов царской России: закрытый пансион для воспитанников со сроком обучения семь лет.

 

                                             Суворовцы на первом занятии по строевой подготовке. 1944 год

Восставшие из пепла
В первый учебный 1943/44 год почти 85 процентов воспитанников СВУ (по 500 человек в каждом, всего 4500 человек) стали детьми погибших фронтовиков. В том числе и мальчики, испытавшие ужасы войны, пережившие бомбежки и артобстрелы, голод и холод военного лихолетья, бывшие беспризорники и детдомовцы. У некоторых ребят фашисты на глазах расстреляли родителей и родственников. В училища попадали также и сыны полков, принимавшие участие в боевых действиях. Многие были награждены боевыми орденами и медалями.
Первые суворовские и нахимовские училища располагались в зданиях, которые сохранились лучше всего после боев и налетов фашистской авиации. Ребята были одеты и накормлены, что, по меркам военного времени, не всегда было нормой. С первого дня суворовцы и нахимовцы находились в атмосфере дисциплины, что помогало им быстрее постигать азы военного дела и службы. Воспитанники поднимались по тревоге, получали взыскания и поощрения, ходили в наряды и увольнения в город, выезжали в летние лагеря. Курсанты сами поддерживали порядок в помещениях и на территории училища, обустраивали летние лагеря, сажали деревья и ухаживали за лошадьми.
Но самым главным было то, что офицеры-воспитатели стали для каждого суворовца вторыми отцами, а весь коллектив - большой родной семьей. К слову, 80 процентов преподавателей, отобранных для работы в СВУ, имели высшее или незаконченное высшее образование, а 20 процентов учителей приготовительных классов - среднее педагогическое образование. Стоит отметить, что уже в 1945 году за парты Военно-педагогического института сели и сами наставники. Для них открыли специальный факультет подготовки офицеров-воспитателей для суворовских военных училищ.
После 1963 года по решению Н.С. Хрущева часть суворовских и нахимовских военных училищ закрыли. Срок обучения в них сократили сначала с семи до трех, а потом до двух лет, но система распределения выпускников в высшие учебные военные заведения еще оставалась. После распада СССР качество и эффективность образования и воспитания в суворовских училищах снизились настолько, что в 2005 году стоял вопрос о переводе всех училищ из Министерства обороны в систему Министерства образования. Но благодаря решительности ветеранов-суворовцев в 2009 году министр обороны РФ вернул в суворовские военные училища 7-летний цикл обучения.
В современной России в суворовскую школу вернули ее военную суть: курсанты военных училищ и кадетских корпусов вновь участвуют в Парадах Победы в Москве и всех областных городах, а в обучение вновь ввели военные науки. Суворовцы на всю жизнь сохранили воспитанные в тех стенах черты характера: чувство долга перед страной, благодарность народу за заботу в трудные годы войны, патриотизм и ответственность за порученное дело. Именно поэтому ценные человеческие качества, заложенные в них в стенах училищ, проявились в полной мере. Тому доказательство - сложившиеся судьбы многих суворовцев и нахимовцев.

Громкое имя
Сорок третий космонавт СССР, 86-й космонавт мира Владимир Александрович Джанибеков пять раз летал в космос на научно-исследовательских комплексах и провел там более 145 суток. Он два раза выходил в открытый космос, а в 1985 году сделал открытие, названное его именем, - “эффект Джанибекова”. Владимир Александрович впервые наблюдал в космосе, как вращающееся в невесомости кольцо (гайка) внезапно меняет ось своего вращения на 180 градусов через строго определенные промежутки времени. Позже некоторые ученые наблюдали такое явление и на Земле. Кроме того, имя Джанибекова носит малая планета №3170.

 

                                                                             Владимир Джанибеков


Родился знаменитый космонавт и бывший суворовец на нашей земле в поселке Искандер Бостандыкского района Южно-Казахстанской области в то время еще Казахской ССР, бывшей частью СССР. Космонавт был урожденным Крысиным, но после женитьбы он взял фамилию своей первой супруги.
Детство Владимира Джанибекова прошло в школах Ташкента, кадетство (1953-1958) - в Суворовском училище ПВ МГБ СССР. В более позднее время это училище расформировали. Во время сокращения армии во времена Хрущева курсант Джанибеков вернулся на учебу в среднюю школу, которую окончил в 1960 году. Поступая в высшее военное авиационное училище летчиков (ВВАУЛ), Джанибеков не прошел по конкурсу. Но зато стал студентом астрофизического отделения физического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ). После первого курса, в 1961 году, Джанибеков стал курсантом Ейского ВВАУЛ и окончил его с отличием в 1965 году по специальности летчик-инженер.
В 1970 году суворовец становится слушателем-космонавтом в отряде центра подготовки космонавтов ВВС. Два года длится общекосмическая подготовка, 15 июня 1972 года Владимир Джанибеков становится космонавтом.
Первый полет продолжительностью более пяти суток он совершил в 1978 году с Олегом Макаровым на комплексе “Салют-6”. Второй полет - в 1981 году вместе с монгольским космонавтом Жугдэрдэмидийном Гуррагчей. Третий раз Владимир Джанибеков отправился в космос в 1982 году с советско-французской экспедицией: с ним отправились космонавты Ж.-Л. Кретьен и А. Иванченков. В четвертый раз командир экипажа “Союз T-12” Джанибеков повел космический корабль в 1984 году вместе с И. Волком и второй в мире женщиной-космонавтом после Валентины Терешковой Светланой Савицкой.
Во время пятого полета в 1985 году командир экипажа “Союз T-13” Владимир Джанибеков спасал “Салют-7”. Космонавт впервые провел нестыковку с неработоспособной и неуправляемой станцией, и экипажу удалось восстановить работоспособность комплекса. Более 112 суток Владимир Джанибеков провел в космическом полете вместе с Виктором Савиных.
В 1986 карьера космонавта Джанибекова закончилась, и до 1997 года он проработал заместителем руководителя 1-го управления центра подготовки космонавтов (ЦПК). Но любовь к полетам осталась - в 90-х годах Владимир Джанибеков в составе американо-российского экипажа пробовал совершить на воздушном шаре беспосадочный кругосветный перелет. Сейчас космонавт занимается научной деятельностью (профессор-консультант Томского государственного университета), пишет картины на космические темы и иногда дает интервью. В одном из них он вспоминал: “Надо мною после полетов в космос частенько посмеивались родственники. После длительного нахождения в невесомости привыкаешь к тому, что все предметы зависают в воздухе. Во время еды ложку можно отпустить, а потом поймать. Дома, на Земле, отучиться от этого получилось не сразу. Представляете, я сажусь за стол, зачерпываю ложкой суп, поднимаю ее на уровень рта, но в этот момент отпускаю...”

Тяжело в ученье, легко в бою
Согласно официальной версии, 15 февраля 1989 года Борис Громов стал последним советским военнослужащим, переступившим по Мосту дружбы границу СССР и Афганистана. Генерал-лейтенант провоевал “за речкой” шесть долгих лет и руководил выводом советских войск из этой страны. За эти годы Борис Всеволодович пережил потерю близких, друзей, гибель в авиакатастрофе жены, неимоверные моральные и физические нагрузки. После военных действий в Афганистане генерал-полковник в отставке Громов стал одним из самых известных российских политиков начала 90-х годов.
Отец Громова был военнослужащим и погиб на фронте в 1943 году. В 1955 году 12-летний Борис поступил в Саратовское суворовское военное училище, продолжив семейные традиции. В 1960 году, после сокращения саратовского училища, его перевели в СВУ в городе Калинин (ныне Тверь). К слову, сыновья Громова также выбрали военные вузы и продолжают дело династии.
Военную карьеру суворовца Громова можно назвать блестящей. Он продолжил учебу в Ленинградском общевойсковом командном училище имени С.М. Кирова, а после - в Военной академии имени Фрунзе. Оттачивая боевое мастерство, звания майор, подполковник и полковник Громов получил досрочно. Не останавливаясь на достигнутом, Громов окончил академические курсы Военной академии имени М.В. Фрунзе, а затем учился в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени К.Е. Ворошилова.
Борис Громов был удостоен звания Героя Советского Союза за успешное проведение операции “Магистраль” в ходе военного конфликта в Афганистане. Он был последним командующим 40-й армией в 1987 по 1989 годы и руководил выводом советских войск из Афганистана.
С конца 1990 года Борис Громов занимал ряд высоких постов, в том числе в ранге первого заместителя министра внутренних дел СССР, заместителя министра обороны Российской Федерации. В августе 1995 года Громов был назначен главным военным экспертом Министерства иностранных дел Российской Федерации в ранге заместителя министра. На этом посту Громов добился закрепления российского военного присутствия в Таджикистане и сорвал переговоры о передаче Курильских островов Японии, которые пообещал вернуть японцам Борис Ельцин.
Кроме депутатских полномочий разного уровня, с 1997 года Громов возглавляет Всероссийскую общественную организацию ветеранов “Боевое братство”. Дважды избирался губернатором Московской области, а в мае 2007 года Борис Громов был назначен Владимиром Путиным на третий губернаторский срок с формулировкой “в связи с успехами в развитии региона”. Экс-губернатор Громов был сенатором, потом - депутатом, ныне он продолжает свою общественно-политическую деятельность.

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Просмотрено: 39 раз Просмотров: 39 опубликовал: Verstka 16 декабря 2016 Напечатать Комментарии (0)
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