Только в этот вечер у всех собравшихся была уникальная возможность первыми увидеть новогоднюю коллекцию известного казахстанского бренда Pentatonica, который очень популярен не только в нашей стране, но и в Европе. Кстати, дизайнерский дуэт бренда, Кира Майшева и Сауле Джамиль, которые успешно проводили модные показы на Mercedes-Benz Fashion Week Almaty, показывали коллекции за рубежом, оказывается, решили отказаться от показов вообще, теперь они снимают только лукбуки, каталоги и так далее. Но в этот раз дизайнеры решили пойти на уступки и предоставили свою новогоднюю коллекцию специально для мероприятия. Конечно же, чтобы одеть идеально звездных девушек, среди которых были и модели с нестандартной фигурой, им пришлось повозиться. Звездные модели тянулись три дня, переносили время примерок, но все-таки шикарные варианты были найдены.

Целый день команда Ирины Хабер трудилась над лицами и прическами моделей для показа, тем более что девушки не принимали безропотно все, что делали с их внешностью, ведь каждая из них личность медийная, популярная. Однако все были довольны тем мерцающим новогодним золотым макияжем и невероятными прическами. Итак, в показе в качестве моделей участвовали известные медийные личности.

Именно в этот вечер в одном месте собрались самые стильные и красивые люди для того, чтобы поздравить друг друга с наступающим Новым годом. Гости наслаждались вкусными угощениями, запивали все это шикарными горячительными напитками - коктейлями из французского крепкого прозрачного ликера с цветочно-фруктовым ароматом на основе сладких и горьких апельсинов. В этот день присутствующих радовал музыкальным оформлением популярный DJ Naiky, розыгрышами призов и подарков французской косметической компании класса люкс, розыгрыш дизайнерской вещи от известного казахстанского дизайнера Жаркына Баймаханова (Jarkyn Baimakhanov), также была разыграна авторская пижама от известного бренда нижнего белья, которую разрисовала знаменитый украинский художник Евгения Капчинская. Кроме того, был разыгран ежедневник “My Happy Day Planner - Планы на счастливую жизнь” от Асель Зои, который Асель вручила победителю лично. И, конечно же, сертификаты в салон Irina Khaber Beauty, которому 19 декабря исполнился год.

Открыл вечер зажигательный шоу-балет Blockbuster, танец которого заставил зрителей неотрывно смотреть за невероятными телодвижениями грациозных танцоров. А после показа состоялось выступление известной певицы Дианы Макиной, голос которой поразил в самое сердце даже самых искушенных слушателей. Ведущими вечера были известный телеведущий - Денис Бобылев и популярная актриса - Айгерим Айдар.

Поздравить сайты с праздником пришли заслуженный деятель Республики Казахстан, первая скрипка Монте-Карло Жамиля Серкебаева, общественный деятель и популярный журналист Анна Шелепова, блогер и владелец магазинов Константин Пименов, известная модель, в прошлом мисс Казахстана Ирина Ашербекова, светский лев Султа Макаджанов, дизайнеры Мирель Марат и Жаркын Баймаханов, “мама макияжа” Марина Рузахунова и другие селебрити. Фото Кристины Ландиной