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На подиум с рождения Последняя страница

У входа в магазин гостей встречал самый популярный диснеевский персонаж Пиноккио, провожая маленьких гостей в уютный уголок, где можно поваляться на подушках и послушать сказки. Сам бутик был очень светлым, уютным, прямо идеальное место для детей и родителей, поскольку все необходимое находилось под рукой. В магазине эксклюзивно представлены ведущие марки из Италии Blumarine Baby Home Collection, Blumarine Home Collection, Picci, Bambino Alla Moda, Monna Rossa. Как говорится, все лучшее - детям.

 


Большая нарядная елка, украшения и подарки - предновогодняя party для деток в разгаре. Познакомила детей с героями новой книги Джан Амании известная теле- и радиоведущая Диана Снегина, а далее инициативу подхватила дочь солиста группы Sahar Анвара Джураева Асаль, выразительно прочитав сказку “Волшебный мир Данияла” Джан Амании. После чтений началось дефиле.
Юные модели очень переживали и поначалу растерялись, не зная, как позировать, куда смотреть, но потом собрались и показали, что они настоящие королевы подиума! Да, модельный труд нелегок, даже взрослые люди устают от бесконечного позирования. Дети привлекают в первую очередь своей естественностью и непосредственностью. Кто знает, может, для юных участниц в будущем модельный бизнес станет серьезным увлечением, а показы мод превратятся в настоящий праздник, где и шикарные наряды можно примерить, и себя показать.
Первой демонстрировала удобный наряд для прогулки и отдыха Асаль, следующая модель - дочь телеведущей Алены Петровой Ева - была одета в офисном стиле и охотно позировала фотографам, как настоящий профессионал. Гены, что уж скрывать. Далее по подиуму прошлись Таисия - дочь теле- и радиоведущей Дианы Снегиной, Медея - дочь популярного казахстанского актера и каскадера Ердена Телемисова, Дария - дочь Махаббат Сатыбалдиной (Forbes Kazakhstan), София - дочь генерального директора Pro Fashion Group Яны Малер, Многие маленькие модели вышли на подиум впервые. Звездные родители неустанно фотографировали своих детей, а София, дочь Яны Малер, так как она еще не умеет ходить, дефилировала на руках у мамы. Еще один гость - сын Гульмиры Алкамовой, продюсера популярной певицы Дильназ Ахмадиевой, Ариф - предпочел подиуму чтение книг вместе с Пиноккио.
Но и это еще не все. Для всех тех, кому небезразлична судьба деток, борющихся за полноценную жизнь, в бутике запущена благотворительная акция. “Десять процентов со всех продаж в течение трех месяцев будут перечислены на лечение детей. Мы работаем уже десять лет. За десять лет мы оказали помощь - благодаря казахстанцам, благодаря таким акциям - более 1400 детям. Собранная сумма составила 2 миллиарда 220 миллионов. На эту сумму было проведено более 2000 операций, то есть маленькими крупицами мы собрали такую огромную сумму, и надеюсь благодаря этой акции эта сумма станет еще больше”, - сказал представитель фонда Аружан Саин “Дом” Жандос Сеит.
В преддверии Нового года без подарков не ушел никто - как маленькие, так и уже взрослые покупатели.

Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 314 раз Просмотров: 314 опубликовал: Verstka 23 декабря 2016 Напечатать Комментарии (0)
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