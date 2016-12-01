Алима Унгарбаева

В январе в широкий прокат в Казахстане выходит исторический фильм Рустема Абдрашова “Алмазный меч”. Одну из главных ролей сыграла актриса Карлыгаш Мухамеджанова, известная по фильмам “Аманат”, “Возвращение в А”, “Сказ о розовом зайце”

- Карлыгаш, в какой роли вы предстанете перед зрителями на этот раз? - Я играю младшую жену Абулхаир хана. Мою героиню зовут Рабиа Султан Бегим. Дочь знаменитого ученого, ханских кровей, она была выдана замуж за Абулхаир хана четвертой женой. Меня, как и многих актрис, пригласили на кастинг. Сначала на фотопробы, как это у нас в основном происходит, затем - на видеопробы. Они проходили в несколько этапов с разными партнерами, с разными героями, то есть всех между собой тасовали, смотрели кто с кем гармонирует, какой герой и какая героиня подходит к определенному партнеру. Потом мне сказали, что надо подождать, так как на эту роль утвердили другую актрису, еще не было известно, сможет ли она сниматься. И, честно говоря, когда меня утвердили, это было очень неожиданно для меня, потому что съемки на тот момент уже шли полным ходом. Поскольку эпизоды с моей героиней были запланированы на декабрь, а сами съемки начались с сентября, я уже и не планировала, что буду сниматься, но все этапы видеопроб я прошла. И когда мне сказали, что я буду сниматься, это был как раз декабрь - самый холодный и суровый месяц. Я, безусловно, обрадовалась, потому что это мой первый такой исторический опыт в кино.

- Историческое кино реконструирует прошедшую эпоху, восстанавливая ее в мелких деталях. Сколько времени уходило на создание вашего образа у гримеров и костюмеров?

- Поскольку моя героиня была из рода шейбани, ее образ состоял, например, из многочисленных кос на голове, густо обведенных бровей. Все это занимало очень много времени. Наш художник по гриму приехал из Украины, и то, как Рабиа выглядела, воспроизводил, естественно, не из своей головы, а из исторических данных. И пока все это вплетали, делали грим, надевали головные уборы, пока одевали и подгоняли костюмы, уходило не менее трех часов каждый день, если даже не больше. Так и на всех героев уходило очень много времени - все эти накладные усы, бороды, шрамы, одежда. На сложно-постановочном фильме, наверное, всегда так происходит.

- Расскажите подробнее о костюмах.

- Все костюмы были сшиты специально на эту картину. Для основных героев костюмы все отшивались по росту, размеру и по знатности. Бии, ханы, знатные дамы были одеты в очень красивые, богато отшитые костюмы с обрамлением из натурального меха, чтобы зрителю было понятно, что это султан или хан.

- Вас утвердили непосредственно перед началом съемок ваших эпизодов. Как вы готовились к роли?

- Когда я пришла на съемочную площадку, фильм снимался уже не первый месяц, процесс шел полным ходом. Но на этапе видеопроб их было много - разных, достаточно серьезных, с разными партнерами - мы, в принципе, отрабатывали каждую сцену. Для этого были выстроены мини-декорации на киностудии. Так что во время съемок я просто вспоминала, что мы делали на видеопробах, как мы это все отыгрывали, и это мне помогло. Потому что на площадке не было большого количества времени на отработку с режиссером. Да, мы репетировали уже на самой площадке. До съемок у меня не было репетиций, поэтому репетиция происходила именно на площадке непосредственно с партнерами в настоящих декорациях.

Когда меня уже окончательно утвердили, я знала, что этот фильм будет сниматься по книге Есенберлина “Кочевники”, что мы будем снимать первую часть “Алмазный меч”, или “Заговоренный”, как называется первая книга трилогии. Когда-то давно я читала эту книгу. Она есть у меня дома. И ту часть, по которой мы снимали, я заново перечитала. У меня в голове для себя сложилась некая картинка, которая должна была быть, и это очень сильно мне помогло. Ведь фильм никогда так не описывает героя, как любая книга. В “Кочевниках” досконально описана моя героиня Рабия. И если вы прочитаете эту книгу, вы поймете, какая она - в те времена считали, что она была одной из самых красивых женщин, все восторгались и восхищались не только ее красотой, но и умом. Она считалась любимейшей из жен, отличаясь большой мудростью, и Абулхаир хан прислушивался к ней. Книга мне помогла воспроизвести ее образ до конца и глубже понять ее, мою героиню. С помощью книги я настраивалась перед съемками. Я перечитала “Кочевников”, и мне стало намного легче.

- Сейчас стало модным озвучивать свой список из трех книг. Есть ли он у вас?

- Я отношусь к тому типу людей, у которых нет чего-то определенно любимого. Когда меня спрашивают, какой у меня любимый фильм или цвет, я отвечаю, что у меня нет одного любимого цвета, фильма, книги и так далее. У меня любимых фильмов много, и они разного жанра. То же самое с книгами. Я не сторонница только классики или только детективов. Я могу читать, допустим, и Сидни Шелдона “Если наступит завтра”, и “Кочевников” Есенберлина, и женские романы. Что нравится, то и читаю.

- Если бы вы были продюсером, какую выбрали бы книгу для экранизации?

- Очень много книг, которые можно экранизировать. Какую именно - пока не знаю, еще не встретила такую.

- Когда вышел трейлер фильма “Казахское ханство”, многие стали сравнивать его с сериалом “Игра престолов”. Есть ли какое-то сходство?

- Я, наверное, единственный человек, который не смотрел “Игру престолов”. Я не могу сравнивать, так как не знаю. Сериал, который мне очень сильно понравился, - это “Во все тяжкие”. Я просто “залипла” на нем, это очень крутой сериал, и актер мощный.

- Влияют ли на вашу игру такие мощные актеры и фильмы?

- Я смотрю хороший фильм, смотрю на хороших, любимых актеров, и, наверное, получая удовольствие от их игры и фильма, я кое-что впитываю для себя. В любом случае, когда ты связан с этой профессией, ты уже смотришь на других - как они играют, что они делают. Не то чтобы стараешься снять это движение, просто смотришь и запоминаешь, что они делают. Поэтому нужно смотреть хорошие фильмы и на хороших актеров.

- Наверняка вы замечаете, что практически во всех казахстанских фильмах главные роли всегда отдают мужчинам. С чем это связано? Ощущаете ли вы эту дискриминацию?

- Я сама себе и многим этот вопрос тоже задавала. Возможно, потому что мы живем в мужском мире. Хотя за рубежом много примеров, когда главных героев играют именно женщины, и сценарий пишется именно для женского образа. Скорее всего, из-за того, что режиссеры в основном мужчины, им понятен мужской мир. Поэтому они и пишут для мужчин, и снимают фильмы для мужчин. Мне кажется, есть женщины в Казахстане, способные вдохновить режиссеров. Мне бы очень хотелось, чтобы отношение к нам поменялось и режиссеры создавали женские образы, которые бы хотелось воплотить на экране. Я бы с удовольствием. Мне кажется, было бы интересно. Я понимаю, что в основном в нашей стране, да и не только в Казахстане, в кино есть главный герой и есть его подруга. Поэтому дискриминацию, в принципе, не ощущаю. Ни по полу, ни по возрасту.

Я считаю себя еще недостаточно опытной актрисой и, наверное, долго не буду себя такой считать. Опыт, он такой - надо работать и работать, и учиться никогда не поздно и всегда нужно. Если ты в какой-то момент будешь считать, что да, уже такая опытная и крутая актриса, наверное, это и будет конец. Поэтому планирую и хочу еще сниматься, не обязательно играть девочек-фифочек, есть много хороших персонажей и образов, которые еще не сыграны. А актеров и актрис должно быть много и разноплановых, разных возрастов. У каждого человека, у каждого актера, у каждого возраста есть свои преимущества, поэтому незаменимых актеров, актрис не бывает. Всегда найдется замена, просто надо не потерять свою изюминку, ведь в актере ярко выраженная красота не самое главное, а важнее ведь харизма человека, его стержень, энергетика, аура, и этим актер берет.

- Как вы справляетесь со своей главной ролью в жизни - ролью мамы?

- Быть мамой и супругой - это радость. Это не может мешать не только в кино, но и в любой работе. Быть мамой - это уже счастье, просто надо уметь все это совмещать безболезненно. Конечно, в любом случае придется жертвовать работой, а где-то семьей, когда ты не можешь уделить ей достаточно внимания, но надо работать. Надо найти этот баланс, чтобы сохранить и работу, и чтобы в семье все было хорошо. Честно скажу, мне очень много приходилось отказываться от каких-то кинопроектов ради семьи, но я ни о чем не жалею. Всему свое время. Поэтому где-то жертвуешь, где-то выигрываешь, главное - найти разумную середину и никого не подвести. Ни семью, ни работу.

- Подводя итоги кинематографического года, какие фильмы вы бы отметили в 2016-м для себя?

- Мне понравился фильм “Районы” Сатаева, его же “Дорога к матери”, фильмы “Прибытие”, “Землетрясение”, мультфильм “Зверополис”. В этом году очень много хороших фильмов вышло - и наших, и зарубежных.

- Что вы загадаете в новогоднюю ночь?

- Новый год я буду встречать, как всегда, дома в кругу своей семьи, и, мне кажется, это прекрасно, потому что Новый год - это семейный праздник. Мне очень комфортно, пусть будет так каждый год. Загадаю я, чтобы сыграть у одного казахстанского режиссера, но я не скажу, у кого. Если желание сбудется, я обязательно об этом расскажу.

Казахстанцам в новом году я хочу пожелать спокойного и мирного Казахстана. Потому что все остальное - трудности, пертурбации - это все переживется, перетерпится, пусть будет спокойно и тихо у нас. Пусть люди будут любить друг друга, дарить радость, открывать свои сердца, будут добрее и терпимее друг к другу.