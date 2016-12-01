Новый год - это волшебный праздник, от которого все дети ждут чудес! Нарядная искрящаяся елка с разноцветными шарами, лежащие под ней долгожданные подарки, яркие фейерверки и бенгальские огни, ожидание встречи со сказочным Дедом Морозом - таким магическим и таинственным запоминается этот праздник каждому ребенку на всю жизнь. И вот Новый год не за горами. Каждому ребенку хочется волшебства в эту праздничную ночь. В театрах, школах и детских садах в разгаре всевозможные елки и представления, а 31 декабря дети знают, что будут встречать Новый год в кругу семьи. Но есть ребята, которым повезло меньше. Им тоже хочется настоящего теплого праздника. Разумеется, воспитатели в детских домах готовят свою программу, а чтобы ребята смогли, так сказать, настроиться на позитивную волну, ученики консерватории имени Курмангазы решили поздравить их с наступающим Новым годом несколько необычным способом. Так, в гости к воспитанникам детского дома пришли озорная Пеппи Длинныйчулок со своим другом клоуном Трололо. Помните самую страшную героиню сказок Бабу-ягу? На этот раз детям и взрослым удалось узнать о ней с другой стороны - главная зельеварительница, живущая в избушке на курьих ножках, оказывается, может быть доброй. Так, на празднике Баба-яга веселилась вместе с воспитанниками и радовала гостей зажигательными танцами. Помогали ребятишкам студенты в костюмах зайцев. А кульминацией праздника стало появление главных героев сказки - Деда Мороза и Снегурочки.

Дети искренне радовались представлению, каждый так и норовил потрогать Деда Мороза за бороду. Не обошлось без традиционных забавных конкурсов, стихотворений и долгожданных подарков.

Подарки были куплены на деньги, собранные в рамках благотворительного концерта “Подари детям сказку”, который прошел на сцене Малого зала консерватории при участии солистов ГАТОБа имени Абая Зарины Алтынбаевой, Эмиля Сакавова, а также Марины Алтуховой, Анны Мельниковой, Асем Калман, Дианы Нурмахановой, Айдара Куспанова, Нурлана Сагимбаева, Армана Назарова, РК Мадениет кайраткерi - Елены Шин.

Работа с детьми-сиротами - это когда ты отдаешь свое время, средства и ресурсы, а получаешь в ответ в большинстве случаев отличный эмоциональный заряд. То, что для нас кажется обыденным, для таких деток настоящий долгожданный подарок. Организаторами благотворительного представления стали Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, музыкальное агентство “Классика” при поддержке генерального партнера фонда развития социальных проектов SAMRUK-KAZYNA TRUST. По словам организаторов, неслучайно в качестве зрителей были выбраны воспитанники детского дома, ведь этим ребятам уделяется меньше внимания в такой праздник.

Сам праздник получился уютным, домашним. Детки не были разодеты в костюмы принцесс и супергероев, но ощущение наступления Нового года присутствовало определенно. Все эти огни, мишура и прочие украшения на самом деле не являются основным показателем празднования. Главное - это теплые, искренние отношения, лучезарные улыбки и чувство быть кому-то нужным, знать, что в этом мире есть человек, которому ты небезразличен.

Возможность разнообразить будни воспитанников есть у каждого. Не обязательно оказывать исключительно материальную помощь, можно просто приходить в детский дом, разговаривать с малышами, узнавать их поближе и пытаться научить чему-то новому, поделиться своими профессиональными навыками. И главное - все должно идти от сердца.

Так, к примеру, студенты консерватории приложили немного усилий и капельку фантазии, и вот празднование Нового года стало для воспитанников незабываемым и волшебным временем, когда исполняются желания и осуществляются детские мечты. А награда за их старания - звонкий смех малышей, их счастливые улыбки и блестящие глаза.

С наступающим Новым годом!