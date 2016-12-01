БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ Пришло письмо-бандероль из немецкого Prenzlau. Обратился к атласной карте, но не нашел подобного названия, один, очевидно, из многочисленных городишек современной Германии. В письме - расширенное содержание на много страниц дневникового романа под названием “Возьми, это твое”.

Не буду озвучивать имя адресата. По этическим соображениям. А просьба моей бывшей талантливой ученицы одна - “узнать ваше мнение о такой работе, мнение моего педагога”. Я не писатель, не могу потому быть объективным, но судьба моей подопечной (роман ее настоен на двадцатипятилетних дневниковых записях) затронула сердце. Не все у нас, да и в иных широтах, как говорится, глянцево, и не в одних лишь веселых красках. Получается - отнюдь не всегда хорошо там, где нас нет. Моя ученица, коренная алматинка, назовем ее Еленой, окончила журфак КазГУ в начале 80-х. Переехала с мужем, окончившим АВОКУ, в Подмосковье. Работала в газете. Жизнь сложилась так, что частенько, как она признается, “трясло на колдобинах”. Два раза приходилось менять перо и бумагу на швабру и половую тряпку. В 1986 году муж был переведен в ГДР для продолжения военной службы.

Каковой же оказалась немецкая реальность? Первая часть романа именно об этом. О новой жизни молодой офицерской жены с четырехлетним сыном. Симпатичная, общительная, она быстро находит друзей среди восточных немцев. А знакомство с Вольфгангом и вовсе переворачивает судьбу, ломая все, что казалось правильным и устоявшимся. Она понимает, что только в 26 лет встретила настоящую, но обреченную любовь. В Магдебурге рожает второго сына. Однако муж решил, что это не его ребенок.

Коммуникабельная и легкая на знакомство, наша героиня попадает под пристальный контроль командира войсковой части, в которой служит ее муж. Когда устроилась работать посудомойкой в частный гастштетт, находившийся недалеко от казарм, ее выследили, вызвали в штаб полка и пообещали отправить обратно в СССР, если не будет соблюдать правила поведения, специально написанные для офицерских жён.

Из гастштетта пришлось уйти, но приятельница-немка помогла устроиться на работу в самый крупный ресторан города. В большом дружном коллективе русская женщина сразу же становится своей и работает до середины августа 1990 года. Когда после объединения Германии закрыли ресторан, она снова находит работу помощницы по дому в обеспеченной семье.

Все это время продолжаются отношения с другом-немцем, возникают проблемы в собственной семье, происходит переоценка ценностей. Жизнь гарнизона она воспринимает как потешный балаган, вместе с немецкими друзьями радуется объединению страны и вместе с ними тревожно смотрит на пришедшие новые порядки.

В конце 1990 года было принято решение о выводе советских войск из объединенной Германии. Из-за смелой непокорности жены офицера его семья одной из первых уехала на родину. Вернувшись в Подмосковье, героиня устраивается работать вновь в газету, твердо уверенная в том, что больше никогда не попадет в страну, которая сделала ее жизнь интересной, а характер - тверже.

Но жизнь вносит свои коррективы. События, описанные во второй части романа, происходят в начале 2000-х. Героине уже за сорок. Прошедшие 10 лет стали в ее судьбе и головокружительным взлетом, и безнадежным падением. С мужем, естественно, рассталась. В газете писала остро о проблемах экономики 90-х годов, получила служебную квартиру в элитном подмосковном поселке Огарево, садовый участок в лесной зоне. Купила машину, но вскоре попала в аварию. От полученной черепно-мозговой травмы возникла посттравматическая эпилепсия. Снова потеряла работу, не имея ни малейшего шанса трудоустроиться. В это же время новый президент России Путин занял в Ново-Огарево царский дворец, и под самыми окнами ее квартиры стали возводить каменную стену семи метров высотой. Не выдержав грохота стройки, пыли и безденежья, она уезжает в Германию на заработки. Сделать это помог Вольфганг, отношения с которым затянулись на 15 лет. Он оформил гостевое приглашение, но и только. После этого уже не встречались. Она вышла замуж за полуграмотного добродушного немца, который был на двадцать пять лет старше, и стала ухаживать за ним, его 70-летней сестрой и 90-летней матерью. Оставив в России сыновей и свою мать, женщина рассчитывала немного поправить здоровье, заработать денег и через пару лет вернуться домой, но не вышло. Мужу-немцу удалили злокачественную опухоль. После сложной операции оставить его без помощи было бы верхом бездушия. Вскоре от рака печени умерла его сестра, и уход за 95-летней свекровью пришлось полностью взять на себя. К этому времени она познакомилась с мужчиной, который родился в один год с Вогльфгангом и под тем же знаком зодиака - Лев (эта часть романа так и называется - “Эра Льва”. - С.К.). Махно с вождем пролетарской революции Умерла свекровь, и ее сноха осталась не у дел. Муж после операции начал пить. Днем сидел с приятелями, а вечером с трудом доползал до кровати. Друг советовал пойти на курсы патронажных сестер, но она решила, что поздно чему-то еще учиться, да и не так уж хорошо владеет немецким языком. И вновь уезжает обратно в Россию.

Поиск работы на родине не принес никаких результатов. С 50-летней женщиной не захотели разговаривать даже в той редакции, где она проработала десять лет. Младший сын вырос, старший женился, и евро были им куда нужнее, чем еще один человек в квартире. Собственная мать за эти годы привыкла чувствовать себя полной хозяйкой и настаивала на том, чтобы дочь снова уехала.

Героиня наша в последний раз решила съездить в районный город Одинцово - а вдруг что-то получится? Когда стояла на остановке и ждала автобус, улицу перекрыли полицейские машины и очистили дорогу для президентского кортежа. К ней подошел крепкий, под два метра ростом, охранник и потребовал, чтобы ушла от шоссе как можно дальше. Такого унижения женщина выдержать не смогла. Как только на бешеной скорости пронесся длинный, как Змей Горыныч, кортеж, она поехала на Белорусский вокзал и купила билет до Берлина в один конец.

Вот и весь сюжет, написанный хорошим слогом. Откровенно. Занимательно. Поучительно. Трагично, но не смертельно. Такова конкретная жизнь моей талантливой ученицы, просящей совета.

“Отчаиваться не надо, держи хвост пистолетом”, - ответил я в письме. И разъяснил. Эпистолярный жанр существует, и он может быть интересным. Как к примеру, роман Вениамина Каверина “Перед зеркалом”. Так что жанр не умер, сегодня тем более - откуда взяться такому объему электронной переписки?

Да потом тема офицерских семей, в разное время живших в ГДР, занимательна. Тем более о Западной группе советских войск, как о чем-то постыдном, замолчали сразу же, как только вывели войска из Европы. За полстолетия в Западной группе войск служило более шести миллионов только военнослужащих. А сколько членов семей? Сколько детей родились в ГДР, сколько пошли там в первый класс, сколько окончили школу? В конце концов, сколько сейчас в нашем Казахстане живет мужчин, прошедших срочную службу в Западной группе?! Когда эти люди скажут: а нам это не интересно, только тогда тему надо прятать в архив. И успокоиться.

Короче, я напутствовал свою ученицу: дерзни издать книгу.

...Жизнь и ломает судьбу, и ее же воскрешает. Махновская тачанка

ДУША МОЯ - ПЕРО

В руках только что изданная книга. Не берусь судить об ощущениях других авторов, но о своих знаю.

Книга - выношенное дитя. Какими чувствами наполнено сердце матери, принесшей в мир ребенка?! Примерно такое у меня ощущение. Не думаю, что перегнул. Но это, если нужная обществу книга. Сейчас много никчемных и пустопорожних опусов, особенно так называемых семейных, по сути иллюстрирующих обычный домашний фотоальбом, только книжного обличия. Аһша завались, чего не издать. Смотри, аҫайын, какая жена, какие дети и внуки, каков я сам! Фото с общественным деятелем, известным артистом, залетной личностью, как будто приятели закадычные. Пойди разберись и проверь, селфи это или правда.

К этому отношусь резко отрицательно. Как к неизбежному атрибуту дикого рынка. Такие, с позволения сказать, “книги” вредоносны, они опускают дух ниже плинтуса, наносят непоправимый ущерб культуре и мысли, а это хуже свинцовой пули. Как говорил знаменитый английский писатель Генри Филдинг: “Дурные книги могут также испортить нас, как и дурные товарищи”.

Поэтому очень избирателен, когда знакомые, коллеги, родичи просят провести публичную презентацию подобных писанин. Сослужить службу, как говорят, модератором. Надо же, придумали и такое закордонное слово. Чаще открещиваюсь, благо отговоркам нет числа. Но провести показательную презентацию нужной нации книги, книги, обогащающей мозг, умной, содержательной, познавательной и полезной - верх удовольствия. Быть причастным к благому делу, что может быть выше. Сидишь рядом и по-хорошему элементарно завидуешь коллеге-единомышленнику.

Такое случилось со мной в преддверии Нового года, причем в один день сразу две книжные смотрины в разных местах. Мурата Мухтаровича Ауэзова нет смысла представлять общественности. Издательство “Жибек жолы” выпустило его объемный труд “Времен связующая нить”. Я стал одним из первых заблаговременных его читателей, так захотел сам автор.

О чем книга? Мир кочевья, историко-культурная традиция и современный общественно-политический процесс, эволюция национальных образов в контексте мировой культурологии. Словом, книга - размышление о непобедимой духовности. Младший Ауэзов - мыслитель высокой пробы, абсолютно неординарная личность. Такие приходят в мир раз за столетие. Послушайте его самого и вникнитесь. “Мы должны понять, что нам дорого на этой земле. И каждый, кто это знает и понимает, должен поделиться своим знанием с остальными. Поделиться не конфронтируя, доброжелательно - так, как делятся куском хлеба и ключевой водой”. А вторая презентация была посвящена Алихану Букейханову. Нынче - год его 150-летия со дня рождения. Младший мой собрат-коллега, исследователь обширного политико-публицистического наследия духовного лидера нации Султан Хан Аккулы представил общественности четырехтомник, по два на казахском и русском языках. Даже сегодня самый выдающийся деятель из казахов начала ХХ века остается малоисследованным. Основоположник отечественного политического духа, создатель нации по имени Алаш, творец современного национального государства Алихан Букейханов и по сей день наиболее загадочная фигура.

Тем и ценен многолетний целенаправленный поиск - исследование одиночного фанатика-патриота Аккулы, который впервые представил широкой аудитории новые неизвестные страницы как биографии, так и творчества великого сына нации.

Четырехтомник Букейханова вышел в одном из региональных издательств. Ну а впереди - полное собрание сочинений из 15 томов, уже подготовленное неутомимым автором-биографом к изданию. Надо бы выпустить на высоком полиграфическом уровне, это ведь надо прежде всего и государству, и народу.

Что же, перефразируя Гете, отметим, что творец книги - автор, а творец ее судьбы в вечном плавании - мы с вами, уважаемый соотечественник. Вывод Западной группы войск из ГДР

НЕИСТОВЫЙ НЕСТОР

Как известно, Ленин был резким порой к своим оппонентам и даже к соратникам по революционной борьбе. О некоторых из них он оставил нелестные характеристики. Так, Сталин “слишком груб”, о Бухарине - “его теоретические воззрения очень с большими сомнениями могут быть отнесены к вполне марксистским”. Пятаков вообще “слишком увлекающийся администратор, чтобы на него положиться в серьезном политическом вопросе”, Троцкий - “чрезмерно хватающий самоуверенностью”.

А вот анархиста Нестора Махно, похоже, он уважал. По его мнению, Махно - “человек реальности и кипучей злобы дня”. Может, не зря сказано. Современная история Украины по сути канонизировала Махно, он объявлен сверхчеловеком. Попробуем разобраться, опираясь на факты. Махно провозгласил вольницу, то бишь анархию по иному, уничтожение любой власти как таковой. Ленин еще не приехал в Россию, еще не выступил с броневика на Финляндском вокзале Петербурга, а Махно создал крестьянскую республику Гуляй-Поле, подписывал собственные декреты о национализации земли, даже организовал свободные сельскохозяйственные коммуны.

Также армия Махно воевала со всеми подряд и причем без разбора. Сражалась против гетмана Скоропадского. Против Украинской Центральной Рады. Выступила и против Петлюры. Махно отважно, можно сказать, взял Екатеринослав (ныне Днепропетровск), по сути, положив город к ногам Красной Армии.

А дальше - вообще непонятно. Сначала воюет с белогвардейцами Деникина, а спустя некоторое время - с красными частями Троцкого. В марте 1918 года Махно - командный бригадир Красной Армии. Его солдаты победоносно занимают Бердянск, Мариуполь и Луганск.

Осенью 1919 года Махно срывает наступление Деникина на Москву. Белая армия разбита. Кто на очереди? Конечно же, Красная Армия. Не знаю, как все это нелогичное преподносят в украинской истории. Да и в бывшей советской особо не старались показывать реальные заслуги Махно на стороне Красной Армии.

Хотя бы о военной тактике Махно упомянули. Ведь это он придумал знаменитую тачанку. Посадил на нее все свое повстанческое войско. Вот лишь один пример. В ноябре 1920 года в Крыму, в известном, но не упоминаемом советской историографией Гражданской войны, в бою у Карповой балки, огнем 250 махновских тачанок был уничтожен конный корпус армии Врангеля. Это был, кстати говоря, последний оплот белогвардейцев.

Началась эра советской власти. Махно затевает против нее партизанскую войну. Но история уже неумолима. Махно, отступая, оказывается на территории Румынии. А уж конец совсем печальный. В 1934 году Махно нищим умирает в Париже.

Такова судьба человека, объявленного сегодня духовным лидером незалежной Украины. Анархия - мать какого порядка? Лихого, беспринципного и бесшабашного. А сам ее автор, спустя почти сто лет, вписался в анналы украинской истории, став иконой и образцом для подражания.

Последствия всего этого, увы, предсказать никто не берется. Уж напророчил же вождь пролетарской революции.