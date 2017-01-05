В пьесе Шекспира Ричард III изображен угрюмым горбуном, убившим своих племянников и захватившим престол. Этот образ горбатого короля продолжает привлекать титанов актерской школы: из самых недавних Ричардов первым делом вспоминаются Кевин Спейси (из спектакля Сэма Мендеса) и Бенедикт Камбербэтч (из сериала “Пустая корона”). Главную роль в новой постановке исполнил звезда фильма Стивена Спилберга “Список Шиндлера” британский актер, обладатель кинематографической премии BAFTA и театральной премии “Тони”, двукратный номинант на премию “Оскар”, пятикратный номинант на премию “Золотой глобус” Рэйф Файнс. Королеву Маргарет воплотила оскароносная Ванесса Редгрейв. Пожалуй, увидев имена этих актеров в афише показов спектаклей на большом экране, пройти мимо было невозможно.

В прошлом году средства массовой информации писали о том, что останки короля Ричарда III, найденные в 2012 году на автомобильной парковке, после продолжавшейся несколько дней церемонии перезахоронили в Лестерском соборе в Британии. Эта история настолько запала в душу режиссеру Руперту Гулду, что свой рассказ об этом непростом человеке трактовал зрителям, отталкиваясь от этой новости, а начал повествование с раскопок. Далее действия в спектакле разворачиваются около могилы.

Как мастерски воплощает Файнс злодеев на экране (чего стоит один лишь лорд Волан-де-Морт из “Гарри Поттера”), так и в постановке Гулда его Ричард, состоящий из массы противоречий, навевающий страх, но отчего-то невероятно манящий. Будто неприкаянный дух король Ричард кружит вокруг могилы, разрушает все вокруг и стремится утащить с собой всех тех, кто ему интересен. В те моменты, когда герой Файнса оказывался в беспомощности, был чрезмерно зол, нервничал и психовал, его актерская игра была настолько убедительной, что эти эмоции, состояние перешли на зрителей. Как известно, Ричард мог с легкостью очаровать представительниц женского пола, однако здесь эта линия уходит на задний план. Да и героини на фоне короля смотрелись невзрачно. Порой даже их наличие было неуместно. Монологи Ричарда хотелось слушать бесконечно. В спектакле он словно обращается к зрителям, хочет обсудить с ними вопросы насущные, высказаться, найти сообщников для убийства - и, представьте себе, в этот момент чувствуется одиночество, гложущее его. Одна из самых противоречивых фигур в истории британского королевства Ричард III приобрел еще более мрачный и даже устрашающий образ благодаря знаменитой пьесе Шекспира. Ярость, надменность, тщеславие и презрение ко всему на свете - и именно таким написал своего Ричарда драматург. Хотя современники Шекспира помнили правление короля и понимали, что в пьесе много вымысла, нам пять веков спустя Ричарда можно представить только по созданному маэстро образу злодея, не знающего совести и сострадания. Понравилась задумка режиссера с красными перчатками - как символом наличия на руках крови. Смотрелось очень эффектно и стильно.

Нынешняя политическая ситуации нашла отражение и в этой постановке. Вы услышите русскую речь революционеров. Без этой части спектакль мог вполне обойтись.

Как далеко человек может зайти ради власти? И что может один человек сделать для решения глобальных, мировых проблем? Эти и другие важные вопросы поднимает в своей постановке Руперт Гулд.

Актуальность пьесы режиссер подчеркивает неоднократно. Сколько похожих на Ричарда фигур можно встретить в мировом пространстве, а особенно на верхах правлений, не счесть. Жажда власти, наживы, авантюризм, стократные обещания лучшей жизни, а как итог - разбитое корыто, прямо предвыборная кампания кандидатов.

Такое смелое решение показа пьесы широкому кругу зрителей на театральном фестивале спектаклей в кинотеатрах многих городов мира не типично для британской культуры. И все же не стоит забывать о том, что герои Шекспира не могут быть однозначными. Для режиссеров и актеров характер Ричарда III - отличный вызов к эксперименту. В разных постановках этот герой может символизировать воплощение зла или вызывать у зрителей жалость и сострадание. А какие эмоции и чувства к этому герою возникают у вас? Ричард III остается одной из наиболее противоречивых фигур в британской истории, и жизнь, и смерть которого окружает множество тайн. Известно, что король погиб в битве при Босворте в 1485 году, став вторым (и последним) в истории английским правителем, убитым в бою. Это событие ознаменовало конец Войны Алой и Белой розы. Образ правителя, уродливого и телесно, и духовно, был создан Шекспиром на основе работ тюдорских историков. Его неоднократно развенчивали разные исследователи, однако ни один довод не был столь весомым, как реконструкция внешности короля, созданная на основе его останков.