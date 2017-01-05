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Чудо-голос Последняя страница / Светская жизнь

- Роза, расскажите о своем персонаже.
- Моя героиня - Енлик, выпускница медицинского колледжа, которая появляется в пятой серии и фигурирует в нем практически до финала. Она любопытная, болтливая, активная и несколько ветреная. Эта девчонка сыграла большую роль в жизни персонажа по имени Жарас, брата Шолпан.
- Это не единственная ваша роль в кино, в этом году кинофестиваль “Бастау” открыла картина “На слуху”, в которой вы сыграли главную роль.
- Да, это авторское кино. Мариям, главная героиня фильма режиссера Анжелики Тогас, - певица, поэтому я им подошла по всем параметрам. Съемки проходили в апреле этого года, на роль меня утвердили в ноябре 2015 года, с того момента мы готовились к работе. Моим партнером выступил российский актер Ваган Сароян, известный по сериалу “Дружба народов”. Сейчас я снимаюсь в фильме о спортсменах, но моя героиня не спортсменка, она художница, которая дружит с футболистом.
- А с чего началась ваша творческая карьера?
- Благодаря телепроекту “Х-фактор”, на который я попала случайно и дошла до полуфинала. После этого я стала профессионально заниматься пением. Дело было в моем родном городе Павлодаре осенью 2011 года. Проезжая на автобусе, я увидела огромную толпу людей, в которой заметила знакомых ребят. Я выскочила из автобуса и присоединилась к ним. Оказалось, что у нас проводились отборочные кастинги на проект “Х-фактор”, и я совершенно незапланированно стала их участницей. Спела фрагмент произведения из репертуара Лары Фабиан, из “Адажио”, и всем понравилась.
- И сколько вам тогда было лет?
- Семнадцать. В общем, я спела, через некоторое время меня по телефону оповестили, что я прошла, и меня пригласили в южную столицу. А я и так собиралась в Алматы, так как готовилась к собственной свадьбе и планировала купить там свадебное платье. Кстати, тогда мне уже исполнилось восемнадцать, жених был на восемь лет меня старше.
- И как, участие в телешоу не изменило ваши планы выйти замуж за земляка?
- Нет, я вышла замуж, моего супруга зовут Адиль, мы уже пять лет вместе, у нас есть сын Алихан... День прослушивания в Алматы я никогда не забуду. Нас собрали в телецентре, масса народа, все такие музыкальные, самоуверенные, распеваются со знанием дела. Когда я глядела на них, у меня мелькала мысль: мол, что я вообще среди них делаю?
- А вы тогда где обучались вокалу?
- Лишь в десятом классе пела во Дворце школьников в Павлодаре, и то на эти занятия я пошла по настоянию мамы, в музыкальной школе до этого не училась. До девятого класса я жила в районе, в поселке Малыбай, мама и сейчас там. Кстати, она у меня преподаватель, филолог. После первого же телеэфира в январе 2012 года со мной захотели общаться тысячи людей. Вот так выстрелило “Адажио” (смеется). За день я получила сотни лайков, писем, предложений дружбы в социальных сетях, шли бесконечные смс по телефону. Я просто испугалась на тот момент.
- А муж не испугался?
- Нет, он за меня болел, как и вся его родня, принимал за меня виртуальные предложения дружбы в интернете. Адиль по профессии журналист, он один из основателей казахского КВН в Павлодаре, также мой избранник возглавлял “Жас Отан” в этом городе. Так вот, после первых же эфиров мне начали звонить разные продюсеры и предлагать взять меня под свое крыло, но я отказывалась. В Павлодаре я два года получала педагогическое образование, со временем мы с Адилем все же переехали в Алматы, и мой выбор пал на Казахскую академию искусств имени Жургенова.
- Но теперь у вас есть продюсер?
- Сейчас нет, но мне довелось поработать с Ерланом Алимовым и Али Окаповым. Сотрудничая с ними, я участвовала в казахстанском проекте “Голос” на телеканале “Казахстан” - “Казахстан дауысы”. Моим наставником была Мадина Садвакасова. Но тогда я еще и готовилась стать мамой. 13 декабря я родила своего сыночка, а 22 декабря уже вышла в эфир, очень было тяжело, но все же дошла до финала и заняла третье место.

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Просмотрено: 300 раз Просмотров: 300 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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