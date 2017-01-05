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Телеведущая, модель, продюсер, сценарист! Последняя страница / Светская жизнь
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Главная героиня социальной драмы - красавица Карла, успешная и продвинутая, представительница “золотой молодежи” (Айсулу Азимбаева). Она выросла в обеспеченной семье, училась за границей, стала модным стилистом и работает на телевидении. Красотка избалована мужским вниманием, но очень зависима от социальных сетей, где выкладывает каждый свой шаг. Неожиданно выясняется, что завладеть сердцем ее возлюбленного (Санджар Мади) пытается ее лучшая подруга (Динара Бактыбаева). Предательства девушка не ожидала. Сюжет картины закручен вокруг событий одного вечера Карлы, когда достоянием общественности становится изнанка ее личной драмы. Но развязка потрясла всех. Также в фильме снимались Фима Иванов, Ульяна Амент, Дмитрий Хольцман.
Екатерина Краснова выступила не только автором сценария, но и продюсером картины, второй продюсер - Рубен Арзуманов. Об историях из жизни стилистов, о гламурных тусовках Екатерина знает не понаслышке, ведь наряду с тем, что она в течение ряда лет блистает на телеэкране, Краснова еще и звезда отечественного подиума на Неделе казахстанской моды, ведущая музыкальных шоу. Опыт продюсирования у нее тоже был. В 2013 году Катя выступила координатором проектов Фонда культурных инициатив Тимура Бекмамбетова. В качестве актрисы она приняла участие в фильме “Нереальная любовь”, сериалах “Подружки”, “Гейзер”, “Честь офицера”, “Городские легенды”. В настоящий момент Краснова - ведущая новостного проекта “Ревю” на телеканале НТК.
В роли режиссера-постановщика дебютировала Татьяна Нам, начавшая свою карьеру в кинематографе в качестве режиссера киномонтажа в 2005 году. Она успешно завершила ряд проектов с режиссером Фуркатом Файзиевым для кинокомпании “Узбекфильм”. На протяжении долгого времени Татьяна сотрудничала с рекламными компаниями, занимаясь производством рекламных роликов, в том числе с компанией BAZELEVS.
Оператор-постановщик картины Иван Сковиков, известный по телесериалу “Честь офицера” и ряду масштабных телевизионных проектов: реалити-шоу “Дом-весы” на “31 канале”; “Я шопоголик” на “Седьмом телеканале”; программам “Дом рецептов”, “Умная игра” на телеканале НТК; “Битва экстрасенсов” на ТНТ и другим.
Композиторы фильма “В сетях” - Евгений Вайгандт и Жаннар Сабит.

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Просмотрено: 284 раз Просмотров: 284 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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