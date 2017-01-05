На один вечер консерватория превратилась в маленький Китай. В фойе гости мероприятия, ожидая начало концерта, смогли ознакомиться с фотоработами китайских мастеров на представленной выставке - красочные салюты, радостные дети и обилие красного цвета.

Когда открылись двери в зал, восторгу не было предела. Сцену украшали подвесные красные фонарики, посередине разместился огромный экран. На нем позднее со сменой композиций менялось и изображение, соответствующее названию произведения, а основной фон был похож на темное небо со сверкающими на нем звездочками. И в окружении таких сказочных декораций разместились музыканты и исполнили композиции, которые обычно звучат во время празднования Нового года в Китае.

- Мы сегодня собрались по случаю празднования самого торжественного и традиционного праздника китайского народа - праздника весны, а также в честь 25-летия становления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Мы чувствуем безграничную радость и ожидание культурного шедевра, который подарит нам Национальный оркестр китайской провинции Гуандун, - отметил в приветственном слове перед началом концерта Генеральный консул КНР в Алматы Чжан Вэй.

Каждый год, во время Китайского весеннего фестиваля, один из признанных народных оркестров в Китае исполняет колоритные и аутентичные произведения на самых известных концертных площадках мира.

Уже на протяжении восьми лет в Алматы проводится ежегодное тематическое представление “Веселый праздник весны”. Популяризирующий традиционную музыку оркестр провинции Гуандун принимал участие в Китайском фестивале искусств, Сингапурском азиатском фестивале исполнительских искусств, Международном фестивале молодежного искусства в Гонконге, Шанхайском международном весеннем музыкальном фестивале и в других. Всего в состав оркестра входят 75 человек, для выступления в Алматы приехали 38 музыкантов.

По названиям русских композиций, скажем, таких, как “В лесу родилась елочка”, “Новогодняя”, отношение к празднику в той или иной мере заметно. А вот по наименованиям новогодних китайских мелодий причастность к определенному празднику предугадать сложно. К примеру, выступление оркестра в Алматы началось с произведения композитора Хе Лютанга “Гонка на драконьих лодках” под дирижерством музыкального руководителя оркестра Чжанга Ли, затем прозвучали “Танец лодки на суше”, “Песенные восхваления хорошему урожаю” - никогда бы не пришло в голову, что все это подходит для встречи Нового года. Тем интереснее было узнавать музыку Китая. А какое удовольствие было увидеть и услышать традиционные музыкальные инструменты, такие как гучжэн (видом напоминающий жетыген), бамбуковые флейты, старинный китайский струнный смычковый инструмент эрху (по-моему, чем-то похож на сочетание скрипки и кобыза), суона (можно назвать китайской флейтой или гобоем), пипа (наподобие лютни), гонг и многие другие инструменты. Второе отделение концерта началось с исполнения произведения “Рыболовная сеть”, где на барабане солировал очень улыбчивый музыкант Чен Зухуи. Уже сам инструмент является произведением искусством. Барабан, на котором играл Чен, украшало изображение дракона, а сама композиция затмила громкостью, ритмичностью и озорством предыдущие мелодии.

Далее музыканты исполнили одно из знаменитейших произведений - “Дом летающих ножей”, а в завершении концерта вместе со студентами консерватории имени Курмангазы оркестр исполнил сочинение композитора, музыковеда Бахтияра Аманжола “Қиядан қиқу түскенде атының басын тартпаған”, а также “Қыздар биі” из оперы “Султан Бейбарыс” Армана Жайым и Айтқали Жайымова. Овации еще долго не утихали.

Оркестр записал и выпустил альбом с серией произведений китайской музыки: “Плывущая китайская музыка”, “Квинтэссенция Юга”, “Вариации Лингнана”, “Песнь Лингнана”, “Кантонские ритмы Китая”. Произведение “Плывущая китайская музыка” было номинировано во время 2-й церемонии вручения наград “Китайский золотой диск” и получило приз за лучше оркестровое исполнение.

Фото Талгата Галимова