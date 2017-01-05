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Погружение в 20-е годы Последняя страница / Светская жизнь

Для того, чтобы зрители были готовы к просмотру, была приглашена Марина Гяурова - актриса - любитель, журналист и блогер, которую уже привыкли видеть все те, кто посещает предпремьеры, в различных образах. Частые гости таких мероприятий уже ждут, в какой образ на этот раз перевоплотится Марина, ведь именно она создает ту самую атмосферу театра в кинотеатре, ради которой, собственно, и приходят бывалые любители предпоказов.
Марина Гяурова: “Я готовлюсь обычно за две недели, заранее смотрю отрывки из фильма, читаю отзывы, чтобы вжиться в роль и наиболее естественно представить ее, ищу костюм, продумываю макияж. В детстве я хотела стать актрисой, я легко показываю эмоции - смех, слезы и так далее. Для премьеры фильма “Боги Египта” наряд и корона были изготовлены специально в мастерской Ольги Шин. Чтобы воплотить образ серфингистки для предпоказа фильма “Отмель”, я попросила костюм у тренера из алматинского дельфинария. Одежду монахини для предпоказа фильма ужасов “Заклятие-2” мне шили специально, а костюм “Зайчика плейбоя” - это официальный наряд журнала “Плейбой”. Но иногда сроки бывают очень сжатые, как, например, сегодня. Я создала свой образ за полдня. Если фильм мне не нравится, то я никогда не соглашусь участвовать в предпоказе. Я люблю ретро, мелодрамы, но все-таки больше всего нравится готовить детские премьеры, мультфильмы. Один из самых любимых образов - Розочка из анимационного фильма “Тролли”.
В этот раз она была в образе гангстерши 20-х годов, которая не забыла прихватить свой пулемет и пару пистолетов. Кроме того, в Bekmambetov Cinema играла музыка того времени, было ощущение, что где-то звучит старинный патефон. Так как всем приглашенным заранее сказали, что будет приз разогрели публику, что усидеть на месте было практически невозможно. Самые остроумные гости получили подарки - косметику по уходу за собой, а мужчины, лица которых украшает борода, - сертификаты мужского салона. Гурманы смогли отведать невероятно вкусные пиццу и суши, которые входили в фуршет, а также горячительные напитки.
Актер Ерден Телемисов с супругой Натальей тоже оказались в центре внимания, ведь за несколько дней до этого вечера они опубликовали в социальных сетях пост о годовщине своей свадьбы, поэтому многие подходили и поздравляли пару. И, конечно же, как всегда шикарная заслуженный деятель РК скрипачка Жамиля Серкебаева, которая нашла окно в своем очень плотном графике и все-таки пришла на предпоказ, не осталась без внимания гостей, фотографы снимали ее, а присутствующие фотографировались с ней. Ведь, как заметили многие киноманы и блогеры, Жамиля нечасто посещает подобные мероприятия и ее появление - это уже событие.
Жамиля Серкебаева: “В этом году это уже второй предпоказ, который я посетила. Ранее, 4 января, я посмотрела фильм, снятый по мотивам компьютерной игры “Кредо убийцы”, который меня совсем не впечатлил. “Закон ночи” мне понравился, жаль только, что в конце не было хэппи-энда, как это бывает обычно в голливудских фильмах. Мне очень нравится Бен Аффлек, который не только сыграл главную роль, но и выступил режиссером картины”.
И действительно - обладатель премии “Оскар” Бен Аффлек выступил постановщиком и исполнителем главной роли. События фильма разворачиваются в 20-х годах XX века. Главный герой Джо, сын бостонского полицейского инспектора, после того как побывал на войне в Европе, решил выбрать тернистый путь “вне закона”. Но даже у преступников есть свои правила, и Джо нарушает главные: переходит дорогу боссу мафии, уведя у него деньги и подружку. Сильнейший актерский состав января: Бен Аффлек, Элль Фаннинг, Брендан Глисон, Крис Мессина, Сиенна Миллер, Зои Салдана и обладатель “Оскара” Крис Купер, которые блестяще справились со своей задачей. Продюсер криминальной драмы - Леонардо ди Каприо.
В этой картине раскрывается тема, почему все-таки отменили “сухой закон”, то, как правила “сухого” движения, возглавляемого сельскими протестантами, ими и нарушались. Даже показан легендарный “Ку-клукс-клан”, ультраправая организация в США, которая провозгласила такие идеи, как превосходство белых, белый национализм. Это тайное общество было учреждено бывшими солдатами - южанами после Гражданской войны в середине XIX века, они творили беззаконие, прикрываясь религией. Их преступлениям обычно предшествовало предупреждение - ветка дубовых листьев или семена дыни, иногда зерна апельсина. После получения предупреждения жертва могла либо отречься от своих прежних взглядов, либо покинуть страну, однако игнорирование предупреждения - это неминуемая смерть. Именно в 1920-х “Ку-клукс-клан” использовал те же костюмы и пароли, но ввел новый символ - горящий крест, который и “посылали” главному герою. Но были и противники “сухого закона”, которые критиковали запрет алкоголя, в данной картине они показаны все.
Да, все самые ожидаемые фильмы отечественного и зарубежного производства всегда сопровождаются предпоказами. Гости таких предпоказов - это селебрити, блогеры, журналисты, партнеры кинопрокатчика или сети кинотеатров. Никто не ушел недовольным или разочарованным, кому-то понравилось представление перед показом, кто-то был в восторге от фильма, главное, что все с удовольствием разнообразили свою жизнь яркими впечатлениями от погружения в Америку 20-х.

Фото BekmambetovCinema

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Просмотрено: 2514 раз Просмотров: 2514 опубликовал: Verstka 24 января 2017 Напечатать Комментарии (0)
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