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О личности и о любви Последняя страница


“Джейн Эйр” плотно занимает излюбленную театралами, книгоманами и кинорежиссерами нишу. Для подсчета количества экранизаций пальцев на руках и ногах уже не хватает. Режиссер спектакля Салли Куксон представила новую, дерзкую и динамичную постановку с Мэдлин Уоррол (Джейн Эйр) в главной роли. Актриса добавила своей героине нотку любопытства, особенно это читалось во взгляде.
Удивительно, что спустя 170 лет после первой публикации романа интерес к этому произведению не угасает.
Мало кто знает, что история Джейн Эйр основана на реальных событиях и впервые писательница услышала о ней, когда преподавала в школе Маргарет Вулер в Роу Хеде. Тогда вся округа бурно обсуждала невероятно удивительное событие: один почтенный человек, служащий богатого владельца фирмы, женился на скромной гувернантке своего хозяина. Через год совместной жизни, когда жена родила ему первенца, выяснилось, что у него уже есть другая жена. Но этот союз держался в строжайшем секрете, потому что женщина была признана врачами сумасшедшей. Поэтому брак нельзя было расторгнуть законным путем. Умалишенная жена приносила мужу страшные мучения. Он встретил юную и честную девушку-гувернантку и так влюбился в нее, что пошел практически на преступление по тем временам: инсценировал свадьбу с ней. Открывшаяся правда, опустошительная и тяжелая, сделала союз влюбленных невозможным.
Шарлотта Бронте была потрясена реакцией общественности на трагедию любящих сердец: сколько пустых пересудов и сплетен. Уверенная, что каждая женщина имеет право на защиту своего достоинства и чувств, Бронте подарила миру пронзительный и печальный роман о настоящей любви.
Салли Куксон в своей постановке показала зрителям классический образ Джейн Эйр, прибегнув к незначительному количеству декораций, заставляющих при этом сердце биться чаще. Куксон не стала излишне сокращать лирические отступления и выдала целостный продукт, максимально приближенный к книге. А качественное музыкальное оформление от композитора Бенджи Бауэра, где можно услышать звучание контрабаса, барабанов, гитары и рояля, добавило изысканности и помогло героям донести нужную эмоцию.
Спектакль, показанный в рамках фестиваля Theatre HD, состоял из двух актов с одним антрактом. Перед зрителями развернулись достаточно скудные декорации: деревянные рамки и платформы, металлические лестницы, три брусчатые конструкции, символизирующие три дома. Но больше всего поразили красные комнаты, в одной из которых запирали Джейн Эйр, когда она была маленькой, а в другой обитала сумасшедшая Берта Мейсон (Мелани Маршалл). Кстати, и актеров на сцене было не так много, что помогло зрителям полностью сконцентрироваться на истории.
Как мы знаем, с самых юных лет в сиротском приюте жизнь не щадила Джейн - девушке пришлось столкнуться с нищетой, несправедливостью и предательством. Но все препятствия на ее пути не смогли лишить героиню бодрости духа и смелости следовать исключительно зову собственного сердца.
Режиссер не только показала душераздирающую любовную линию, но и рискнула донести до зрителей литературные уголки, что знакомы были только ценителям книжного варианта романа. Актеры труппы смогли именно показать переживания своих героев посредством песен с надрывом под старые английские мелодии. Это была настоящая магия звука, легкий гипноз. Режиссер весьма интересно показала историю Берты, будто она все это время находилась на сцене и наблюдала за похождениями супруга мистера Рочестера (Феликс Хэйс). Очень неожиданным стало решение выбрать на роль яркого персонажа - священника Сент-Джона Риверса ...женщину. Сдержанный, рассудительный, статный и холодный, но не мужчина ее сердца, - таким видит Сент-Джона Джейн, таким увидели его и зрители. Публика смотрит на вещи глазами главной героини - это словно “шутер” от первого лица.
Салли Куксон в своей постановке не заостряла внимание зрителей исключительно на любовной стезе. В спектакле была отражена личность Джейн до появления в ее жизни мистера Рочестера. Классическое прочтение с яркими, но совершенно не портящими режиссерскими вставками и доработками, оставило только положительные впечатления от просмотра спектакля театра “Олд Вик”.
Впервые оживить книжных персонажей с помощью киноленты решили в 1934 году - именно тогда появилась самая первая, еще черно-белая, экранизация “Джейн Эйр”. Роль Джейн тогда сыграла Вирджиния Брюс, а Колин Клайв взялся за роль возлюбленного девушки - мистера Эдварда Рочестера. В этом фильме можно найти довольно много расхождений с книгой. Например, первое, что бросается в глаза, Джейн - блондинка.

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Просмотрено: 1616 раз Просмотров: 1616 опубликовал: Verstka Вчера, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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