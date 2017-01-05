То, почему это не отговорка, а нарушение прав как детей, так и потенциальных усыновителей, мы обсудили с Аружан Саин, известной защитницей прав детей, оставшихся без родителей Аружан занимается решением устройства сирот в нашей стране более десяти лет. Для начала она расставляет точки над i - всем желающим усыновить ребенка из детского дома надо понимать, что в таких учреждениях в принципе не может быть детей, которые не подлежат устройству в семью. Как говорится, точка kz.

Дело в том, что даже если у ребенка (любого, который сейчас находится в детдоме) биологические родители и находятся в относительно добром здравии, они не могут его воспитывать. Именно поэтому ребенок находится в этом учреждении. Когда мама или оба родителя в местах лишения свободы или кто-то из них алкогольно зависимый, то ребенок не живет в семье.

Случается и так, что ребенок не подлежит усыновлению, например, мама отбывает срок и от ребенка не отказалась, однако опеку или патронат над ним оформить вполне возможно. Если посмотреть на вопрос шире, по сути, опека и патронат - это тоже государственная забота о ребенке. При этом опекуном является не директор детского дома, которого назначает акимат, а граждане - опекуны или патронатные воспитатели, и государство также выделяет на ребенка из бюджета деньги, но во многие разы меньшие, чем на содержание ребенка в детском доме. Например, опекунам ежемесячно выделяется 10 МРП, а патронатным воспитателям - те же 10 МРП и зарплата, которая в зависимости от наличия и длительности стажа варьируется от 30 000 до 60 000 тенге. Если у патронатного воспитателя двое или несколько деток на воспитании, то зарплата больше не будет, но на каждого ребенка выделяется 10 МРП.

О том, что далеко не “все в порядке” в этой епархии, говорит тот факт, что народные избранники требуют внезапных проверок для детских домов.

Не нужно быть большим знатоком ремесел, чтобы понимать, что штучные изделия ценятся гораздо выше, чем товары массового производства. Потому что в первые вкладывают много душевных сил и любви. И понятно, что сотрудники детских домов по определению не могут соперничать в мастерстве воспитания с патронатными воспитателями и опекунами, с гражданами, которые решили взять на воспитание ребенка из учреждения в семью. Ведь по выплатам этим гражданам никак нельзя утверждать, что они делают это из желания обогатиться за счет сирот.

У нас все еще есть достаточное количество порядочных, здравомыслящих граждан, которые посвящают свою жизнь таким детям. Они считают усыновление своим долгом как порядочные люди. При этом государство не выделяет им такую сумму денег как детским домам. СИСТЕМА ДОСТУПНОСТИ

Аружан Саин и ее единомышленники предлагают, как закрыть систему детских домов в Казахстане. Чего больше всего боятся сотрудники всех этих детских учреждений? Правильно, доступности данных о детях. И ответ напрашивается сам собой - нужно создать условия, чтобы эта система работала прозрачно.

Никто сейчас не владеет полной информацией в деталях, каким образом и почему наполняются детские дома в нашей стране. Для того, чтобы иметь полную картину, необходимо всего лишь создать единую информационную систему учета.

А начинается все с момента выявления ребенка - данные о нем должны сразу заноситься в базу данных этой системы. И тогда каждый из соответствующих госорганов сможет в любой момент узнать, какой именно ребенок, где он, всю его ситуацию в деталях, и главное - что предпринято (или нет) для того, чтобы устроить судьбу ребенка. А о судьбе ребенка заботятся несколько ведомств! МВД. Дети-беспризорники выявляются полицией на вокзале, на базаре, просто на улице. Значит, сотрудник, задержавший ребенка, вносит всю информацию о найденыше в эту систему. Министерство здравоохранения. Ведь дети-сироты “появляются” в роддомах и медучреждениях. К примеру, когда мама-”кукушка” родила и скрылась из роддома. Бывает, что девушки там же подписывают отказ от малыша. Случается и так, что ребенок заболел. Нерадивая мама приходит в больницу, ложится с ним в палату, а потом... уходит. Где искать таких женщин? Всю эту информацию сотрудники системы здравоохранения должны вносить в эту систему. Розыск таких биологических родителей, если они скрылись, осуществляют работники полиции.

Наконец, дети попадают в сиротские учреждения по причине того, что некоторых граждан лишают родительских прав. Иногда родители уходят из жизни, а ребенка, оставшегося одного, родственники отказываются брать к себе. И уже органы опеки принимают соответствующие решения.

Итак, эти три упомянутых ведомства должны первыми вносить первую информацию о детях. Важное условие - это должно быть исполнено ровно в тот день, когда ребенка выявили. И с этого момента начинается отсчет всех действий, которые предпринимают государственные органы. Вернее, тех действий, которые каждый госорган обязан предпринимать, и на каждое такое действие есть определенные сроки, которые нельзя нарушать.

Если ребенок помещен в ЦАН (центр адаптации несовершеннолетних), то должны появиться соответствующие записи. Если ребенка поместили в больницу на карантин, следует отметить, кто отвечает за ребенка в этот период времени и что с ним происходит.

А органы опеки параллельно с полицией принимают меры по поиску родителей. К слову, у ДВД для такого рода розыскных дел по закону существуют ограничения по времени. Почему особенно важно обратить внимание на этот пункт? Дело в том, что в наших детских домах есть дети, которых на протяжении нескольких лет не отдают приемным родителям. Воспитатели дают стандартный ответ: мы не можем отдать ребенка в приемную семью, так как у нас родители еще в розыске или не определен статус ребенка и т.д. РУКУ НА ПУЛЬСЕ

В этой системе должен быть четкий контроль - по истечении срока на каждое действие госоргана, если не предпринимается следующий положенный шаг - эта строка выделяется красным цветом. И если полицейский должен внести какое-то постановление о продлении этого дела, то в этот момент он должен вносить информацию - на каком основании. Либо органы соцзащиты - о начислении положенных пособий - своевременно, без задержек. Либо органы опеки вносят информацию - установлены биологические родители, и дается описание их ситуации о невозможности возврата ребенка и почему, и наоборот. В случае если нельзя вернуть в биологическую семью, то это может повлечь ограничение или лишение родительских прав.

В этой системе должна быть вся информация о начисленных детям пособиях, об их имуществе, о состоянии здоровья, а также обо всех мерах, принятых органами опеки для устройства в семью.

Если анкету ребенка показывали гражданам Петренко или Балгимбаевым, то в систему заносится запись. Тогда любой сотрудник, прокурор или аким будет иметь возможность позвонить Петренко или Балгимбаевым и проверить достоверность действий чиновников по поиску ребенку семьи.

И если кто-то не поставил ребенка на учет, не назначил ему пособия, не предпринял мер по устройству в семью в своем регионе, то сразу загорается красный сигнал. В наши IT-времена учитывать можно все что угодно. К примеру, “Крыша” или “Колеса” с их десятками или сотнями тысяч объявлений - с этими системами может нормально работать пользователь с любым уровнем образования. Кроме того, сайты e-gov, ЦОН и многочисленные коммерческие и другие проекты по всей стране тому доказательство.

Чем учет детей принципиально отличается от другого вида структуризации информации?

При этом данные эти - конфиденциальные, не подлежащей разглашению информации - ни по имуществу ребенка, ни по здоровью, ни по другим параметрам. По сути, личная информация о ребенке не будет раскрываться, но потенциальные родители смогут увидеть неконфиденциальную часть, в законе она называется “производной информацией” - фотографию, имя ребенка и еще какие-то общие характеристики. Например, имеет склонность к математике, любит подвижные активные игры, много читает. И самое важное - контакты органов опеки того региона, где этот ребенок находится. Тогда казахстанцы будут иметь возможность ездить за своими приемными детьми из одного города в другой.

Аружан Саин предлагает создать такой сайт без затрат для бюджета. У нас в стране есть много предпринимателей из сферы IT-технологий, которые в состоянии создать такой банк данных на бесплатной основе и передать его в дар государству. Или обязательно найдутся спонсоры, кто может профинансировать создание этой системы. Таким же образом на благотворительных началах созданы сайты usynovite.kz и detdom.kz. ОДИН КЛИК И ОДИН ЗВОНОК

Например, вы хотите усыновить ребенка. Вы же не можете объехать всю страну и все детские учреждения! Ваши действия: открываете сайт и находите ребенка в банке данных. Допустим, мальчик из Атырау. Вы звоните в органы опеки и говорите: “Я нашел анкету мальчика и хочу приехать с ним познакомиться. Разумеется, направление от моего города у меня имеется, и на следующей неделе я приеду к вам”. И в этом случае сотрудники детского дома не смогут сказать, что этого ребенка у них нет. Он есть, потому что информация о нем есть в этой открытой системе производной информации о детках. Либо люди задумываются о приемном ребенке, встречают в открытой базе данных ребенка, и происходит просто... наверное, какой-то только Всевышним определенный процесс, когда они понимают, что это их ребенок. Они идут в органы опеки, собирают положенные документы и идут знакомиться с ребенком! На нашей практике таких случаев много.

Еще раз подчеркнем, что такой открытый банк данных формируется из данных о детях, которые находятся в детских учреждениях, - дети, оставшиеся без попечения родителей. А значит, “детей, не подлежащих устройству в семью”, не будет в принципе.

Да, граждане, которые принимают в семью ребенка под опеку или патронат (не усыновление), понимают, что если биологические родители ребенка опомнятся и захотят воспитывать ребенка сами, то они имеют на это полное право. Но таких случаев совсем немного, к сожалению. Также опекуны и патронатные воспитатели со временем могут обращаться в суд для усыновления ребенка. И если суд будет убежден, что в интересах ребенка воспитываться в этой семье, которая уже проявила себя хорошими родителями, и при этом со стороны биологических родителей не проявлено желания воспитывать ребенка, то опекуны и патронатные воспитатели станут усыновителями. Они перестанут получать 10 МПР, но дадут ребенку свою фамилию, ребенок приобретет право наследования, все права кровного ребенка.

Когда эта единая прозрачная система учета начнет работать, то органы прокуратуры, ДВД, здравоохранения, Агентства по делам госслужбы, антикоррупционного комитета, и профильных министерств - здравоохранения и образования - будут иметь возможность в онлайн-режиме увидеть, что и где происходит. И в таком случае совершать ошибки или преступления станет очень сложно. А если подключить общественный контроль, то они будут и вовсе исключены. О том, почему Аружан Саин упрекают в корыстолюбии, - в следующем номере “НП”.